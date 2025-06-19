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Культура Бывшее здание Ярославского камерного театра выставят на торги

Бывшее здание Ярославского камерного театра выставят на торги

Его включили в план приватизации

783
9 комментариев
Бывшее здание Камерного театра в Ярославле продадут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБывшее здание Камерного театра в Ярославле продадут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бывшее здание Камерного театра в Ярославле продадут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бывшее здание Ярославского камерного театра выставят на торги. 18 июня депутаты муниципалитета города проголосовали за включение объекта в план приватизации на 2025–2027 годы.

Начальная цена, за которую трехэтажное здание вместе с земельным участком выставят на торги, пока не определена.

«В 2005 году здание было передано в безвозмездное пользование некоммерческому партнерству культуры „Арс-Формат“ для использования под культурно-театральную деятельность. В марте 2025 года комитет по управлению муниципальным имуществом подал иск в суд о расторжении договора и выселении некоммерческого партнерства. Заседание по вопросу назначено на 8 июля», — сообщали в начале июня порталу 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом Ярославля.

Ранее в мэрии заявляли, что «Арс-Формат» нарушал условия договора безвозмездного пользования. Например, не оплачивал коммунальные платежи, в результате в здании отключили отопление.

По данным сервиса «Контур. Фокус», некоммерческое партнерство культуры «Арс-Формат» создано в 2005 году. Учредителями были негосударственное учреждение культуры «Ярославский камерный театр», основанный Юрием Ваксманом, а также частные лица — Маргарита и Михаил Бурунские, Марина Мотрохова.

Напомним, после смерти сооснователя Камерного театра Юрия Ваксмана здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. А сам театр было решено сделать структурным подразделением ярославского ТЮЗа и перевести на финансирование из регионального бюджета.

Напомним, одним из основателей Ярославского камерного театра был ярославский актер и бизнесмен Юрий Ваксман. После его смерти в марте 2024 года здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. А сам театр сделали структурным подразделением ярославского ТЮЗа и перевели на финансирование из регионального бюджета.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
9
Гость
2 часа
Только продвать, больше ничего не умеют! Позорники!
Гость
2 часа
Итак сходить некуда! Волковский заби вечно. А так да...Будет ещё одно офисное
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