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Город подробности «В связи с нарушениями»: в Ярославле расторгнут договор с арендатором здания Камерного театра

«В связи с нарушениями»: в Ярославле расторгнут договор с арендатором здания Камерного театра

Об этом сообщили в мэрии Ярославля

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В Ярославле собираются расторгнуть договор с арендатором здания на улице Свердлова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле собираются расторгнуть договор с арендатором здания на улице Свердлова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются расторгнуть договор с арендатором здания на улице Свердлова

Источник:

В Ярославле власти хотят расторгнуть договор с арендатором здания на Свердлова, 9, где раньше располагался Камерный театр. Об этом сообщили в мэрии.

— В связи с существенными нарушениями условий договора безвозмездного пользования в адрес НП Культуры «Арс-Формат» направлено предложение о расторжении договора, — сообщили 76.RU в КУМИ мэрии Ярославля.

Ранее у властей уже возникали проблемы с арендатором. НП Культуры «Арс-Формат» безвозмездно пользовалось помещениями с 2005 года. Но при этом арендатор обязан был оплачивать коммунальные услуги. Но сделано этого не было, образовалась задолженность.

— Отопление отключено в результате образовавшейся задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. КУМИ направлена претензия об устранении нарушений условий договора, — рассказывали в мэрии ранее.

Некоммерческое партнерство культуры «Арс-Формат» было образовано в 2005 году. Генеральным директором указан Михаил Анатольевич Бурунский. Он же есть в списке бывших учредителей, где числятся Марина Альбертовна Мотрохова, негосударственное учреждение культуры «Ярославский Камерный театр» и Маргарита Сергеевна Бурунская. Организация занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

Также в здании располагается «Книжная лавка Юрия Швецова». Магазин существует с 1996 года. В начале февраля в группе сообщества во «Вконтакте» появилась новость о переезде лавки.

— Лавке предстоит переезд в ближайшее время. Хочу облегчить себе «ношу».
С понедельника 3 февраля и по субботу 8 на все книги в лавке минус 10%, если рядом с ценой есть пометка «б –… „, то минус 20%. Очень надеюсь, что за окном не будет минус 20, отопление в здании отключено, — говорится в сообщении.

Книжный магазин планирует переезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКнижный магазин планирует переезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Книжный магазин планирует переезд

Источник:

Ранее управление Минюста РФ по Ярославской области подало иск в суд с требованием ликвидировать НУК «Ярославский камерный театр». Ликвидация юридического лица необходима, так как из-за смерти единственного учредителя и директора назначить нового директора невозможно. Юрия Ваксмана — сооснователя Камерного театра, не стало 27 марта 2024 года. При этом сам Ярославский камерный театр продолжает функционировать как подразделение ТЮЗа.

Юрий Ваксман был основным инвестором в Камерный театр. После его смерти было принято решение, что театр перейдет в государственную собственность. А здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. Осенью театр базировался на сцене ДК «Строитель» на Пятерке. С января 2025 года труппа переехала на малую сцену ТЮЗа. Это значительным образом повлияло на работу театра. Коллега Ваксмана и сооснователь Камерного театра Владимир Гусев говори, что думает по поводу изменений в деятельности театра.

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Камерный театр КУМИ Аренда Договор
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