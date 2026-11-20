Вместо нового «китайца» екатеринбурженке продали старый Hyundai Solaris по тройной цене Источник: читатель E1.RU

Екатерина из Екатеринбурга купила старый Hyundai Solaris, за который будет расплачиваться 10 лет. При рыночной стоимости такого автомобиля в 1–1,5 миллиона рублей Екатерина по кредиту заплатит 3,1 миллиона. То есть она заплатит за машину в разы больше. Эта ситуация — результат похода в один из автосалонов города Березовского Свердловской области.

По словам Екатерины, вежливые менеджеры запудрили ей мозги, убедив подписать крайне невыгодный кредитный договор. При этом еще и перестраховались, потребовав, чтобы клиентка записала видео, доказывающее, что она подписывает документы в добром уме и здравии. Как хитрые продавцы такое провернули, расскажем в этой публикации Е1.RU.

Старый «кореец» вместо нового «китайца»

В автосалон Екатерина приехала 6 августа 2026. По словам нашей героини, перед поездкой она предварительно позвонила туда. По телефону ей рассказали, что новый китайский автомобиль можно приобрести в кредит с ежемесячным платежом примерно 25–30 тысяч рублей. Именно на такую предельную сумму и рассчитывала Екатерина.

«Мы приехали с маленьким ребенком, потратили время на дорогу. Но на месте оказалось, что ежемесячный платеж за новый автомобиль превышает 50 тысяч рублей. Нам стали предлагать другие варианты, показывать различные машины, рассчитывать кредиты. В итоге сотрудники сами сказали, что такие платежи нам не потянуть», — рассказала молодая мама.

Через некоторое время менеджеры предложили Екатерине седан Hyundai Solaris 2018 года выпуска стоимостью 1,2 миллиона рублей. Автомобиль привезли на площадку. Внешне и технически он произвел хорошее впечатление. Началось оформление документов. По словам Екатерины, к этому моменту было уже поздно, а ее ребенок устал и плакал.

Магия цифр при продаже

Когда к оформлению подключился финансовый специалист, ей озвучили ежемесячный платеж в 42 тысячи рублей в рамках кредитного договора на 10 лет. И это за 8-летний автомобиль с пробегом в 100 тысяч километров.

«Я сразу сказала, что это слишком большая сумма и мы не сможем ее выплачивать, — говорит Екатерина. — Но сотрудники автосалона стали убеждать меня, что переживать не нужно. По их словам, такие условия будут действовать всего 3 месяца, после чего произойдет рефинансирование. Мне пообещали, что снизится процентная ставка, ежемесячный платеж и общая сумма кредита. Даже показывали таблицу, рассказывали о сотрудничестве с банками и уверяли, что нужно просто потерпеть, а потом платеж станет вполне приемлемым».

Я неоднократно переспрашивала: действительно ли всё получится? Не окажусь ли я в ситуации, когда останусь с огромным платежом? Каждый раз меня уверяли, что всё будет хорошо и переживать не о чем. Екатерина покупатель автомобиля

Отдельная история — стоимость автомобиля. По словам Екатерины, ей прямо сказали, что машина стоит 1,2 миллиона рублей, но в документах будет фигурировать сумма 1,6 миллиона. Объяснили это тем, что якобы так нужно для «внутренних расчетов автосалона», и попросили не пугаться.

При этом кредит в банке был оформлен аж на 1,85 миллиона рублей. Дополнением пошла страховка здоровья (67 тысяч рублей) и еще какая-то таинственная услуга за 168 тысяч, суть которой Екатерина объяснить не смогла.

Итоговая сумма кредита оказалась раздута до 1,8 миллиона Источник: читатель E1.RU

Не менее интересной была сама процедура оформления автокредита.

«При подписании первых документов я читала условия. В них также была информация, которую мне представили как подтверждение последующего снижения процентной ставки и платежа, — рассказывает автовладелица. — Но потом менеджеры сообщили, что в документах была допущена ошибка и необходимо заново поставить все подписи. Я доверилась им. Они говорили, что я мама, которой нужно возить ребенка в детсад. И что они стараются подобрать для меня максимально выгодные условия. В итоге я подписала новые документы, не перечитав их повторно».

Уже дома я открыла приложение банка и была просто в ужасе от увиденной суммы. Стала внимательно изучать документы и поняла, что никакого обещанного снижения стоимости кредита в них нет. Екатерина покупатель автомобиля

По словам Екатерины, она надеялась, что через 3 месяца платеж снизится, как и было обещано. Но этого не произошло. Тогда она попыталась связаться с автосалоном, однако не смогла до него дозвониться. В банке ей сказали, что ничем не могут помочь. А через несколько дней менеджер автосалона ответил Екатерине в мессенджере, заявив, что ей было отказано в снижении ежемесячного платежа.

Ловушка захлопнулась

Сама Екатерина признает, что все обещания продавцов о снижении процентной ставки на сегодняшний день ничем не подтверждены. В подписанных ею документах не было гарантий того, что ей обещали устно. Кстати, менеджеры попросили еще об одной «мелочи».

От момента предложения до оформления покупки стоимость машины загадочным образом выросла на 400 тысяч рублей Источник: читатель E1.RU

«Меня попросили записать видео, в котором я должна сказать, что приобретаю автомобиль самостоятельно, добровольно и никто меня не принуждает. Также потребовали написать расписку. На мой вопрос, зачем это необходимо, ответили, что сейчас много мошенников. А теперь я осталась с кредитом, который изначально не собиралась брать на таких условиях», — рассказала Екатерина.

Я понимаю, что документы подписаны мной и ответственность за их подписание тоже лежит на мне. Но считаю недопустимым, когда клиенту рассказывают об одних условиях, убеждают принять решение, а в итоге он получает совершенно другие финансовые обязательства. Екатерина покупатель автомобиля

Подводя итоги, Екатерина посоветовала всем внимательно проверять каждый документ и не верить устным обещаниям о будущем рефинансировании. И, конечно, ничего не подписывать в спешке. По словам Екатерины, ее ошибка заключалась в том, что она излишне поверила продавцам авто, которые обещали помочь подобрать самые выгодные условия.

Есть ли шансы разорвать договор?

Автоюрист Олег Таратухин отметил, что покупательница Hyundai Solaris описала довольно распространенную схему агрессивных продаж, недобросовестность которых доказать практически невозможно. Покупатель клюет на привлекательную цену, приходит за автомобилем, и в салоне его убеждают в необходимости покупки именно этого авто, даже если он старый и выходит в копеечку.

«Подписываются документы — и всё, сделка состоялась. Покупатель, истощенный многочасовыми уговорами и давлением, уже дома приходит в себя и понимает, что купил автомобиль слишком дорого, иногда и в 3 раза дороже рынка. Но сделка выглядит абсолютно законной: подпись в договоре купли-продажи его, согласие на кредит — тоже. Идти в суд не с чем.

Закон не запрещает продавать автомобиль в 2–3 раза дороже. А навязанность сделки доказать либо очень сложно, либо попросту невозможно. Олег Таратухин автоюрист

Помню, раньше была общественная организация, которая помогала жертвам таких покупок, и ее представители вынуждали продавцов вернуть деньги. Но это было внесудебно. Чисто теоретически можно собраться группой пострадавших владельцев, переплативших за авто, и написать заявление в полицию. Но перспективы на возбуждение дела довольно призрачны».

Олег Таратухин также добавил, что автосалоны, которые используют агрессивные способы продаж, никогда не признаются в своих злоупотреблениях.

«Мой совет желающим приобрести автомобиль, особенно по подозрительно низкой цене: перепроверяйте всё, что только можно. Репутацию автосалона через отзывы, наличие конкретного автомобиля, договор просите заранее, чтобы вам скинули изучить, — сказал Олег Таратухин. — А еще лучше, привлекайте юристов или посредников, кто разбирается в теме, чтобы не попасть в подобную ситуацию или вообще не наткнуться на мошенников, которые получают деньги и исчезают, не передавая автомобиль. Таких случаев сейчас тоже полно», — подытожил автоюрист.

Честно ли использовать такой способ продаж? Да, если закон не нарушен, продавец может как угодно завлекать покупателя Нет, обманывать и заниматься манипуляциями нельзя Напишу, что думаю, в комментариях

Ранее мы рассказывали историю многодетной матери. Ей удалось расторгнуть договор с автосалоном, где ей подсунули машину, на которой никогда нельзя ездить.

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