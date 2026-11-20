Средняя стоимость аренды жилья снизилась Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россияне стали меньше зарабатывать на сдаче квартир. Реальный доход от этого за год мог сократиться почти на 14%, или на 56 тысяч рублей, в расчете за один объект. К такому выводу пришли аналитики на основе данных о стоимости аренды, сроках поиска жильцов и инфляции.

«Основная волна переездов приходится на конец лета и начало осени, а перед праздниками люди реже меняют квартиру», — пояснил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин в разговоре с «Известиями».

По информации аналитика, за год предложение съемного жилья выросло. Особенно эта ситуация касается студий и однокомнатных квартир.

А вот средняя стоимость аренды жилья, напротив, снизилась на 5% — до 34,5 тысячи рублей в месяц. Эти данные касаются сентября этого года. При этом увеличился и срок поиска жилья с 28 до 40 дней.

По данным аналитиков, предполагаемый годовой доход от одной квартиры уменьшился с 402 до 369 тысяч рублей. Если учитывать инфляцию, то эта сумма сокращается до 347 тысяч рублей в ценах предыдущего года.

Вместе с этим дополнительно заработок владельцев сокращают расходы на содержание жилья и налоги. Как отмечает доцент экономического факультета РУДН Наталия Шувалова, доходность вложений в квартиры с учетом текущих условий снизилась до 3–4%. В условиях роста цен и дорогих кредитов такие вложения теряют свою привлекательность.

По прогнозам, к концу декабря ставки долгосрочной аренды в крупных городах могут снизиться еще на 1–3% относительно середины ноября, считает директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин. На цены будет влиять, в частности, сезонное ослабление спроса.

Он считает, что в первую очередь будут дешеветь квартиры, которые долго не находят жильцов или предлагаются по завышенным относительно соседних квартир ценам. При этом масштабное снижение цен будет сдерживать дорогая рыночная ипотека.