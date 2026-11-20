Россияне стали меньше зарабатывать на сдаче квартир. Реальный доход от этого за год мог сократиться почти на 14%, или на 56 тысяч рублей, в расчете за один объект. К такому выводу пришли аналитики на основе данных о стоимости аренды, сроках поиска жильцов и инфляции.
«Основная волна переездов приходится на конец лета и начало осени, а перед праздниками люди реже меняют квартиру», — пояснил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин в разговоре с «Известиями».
По информации аналитика, за год предложение съемного жилья выросло. Особенно эта ситуация касается студий и однокомнатных квартир.
А вот средняя стоимость аренды жилья, напротив, снизилась на 5% — до 34,5 тысячи рублей в месяц. Эти данные касаются сентября этого года. При этом увеличился и срок поиска жилья с 28 до 40 дней.
По данным аналитиков, предполагаемый годовой доход от одной квартиры уменьшился с 402 до 369 тысяч рублей. Если учитывать инфляцию, то эта сумма сокращается до 347 тысяч рублей в ценах предыдущего года.
Вместе с этим дополнительно заработок владельцев сокращают расходы на содержание жилья и налоги. Как отмечает доцент экономического факультета РУДН Наталия Шувалова, доходность вложений в квартиры с учетом текущих условий снизилась до 3–4%. В условиях роста цен и дорогих кредитов такие вложения теряют свою привлекательность.
По прогнозам, к концу декабря ставки долгосрочной аренды в крупных городах могут снизиться еще на 1–3% относительно середины ноября, считает директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин. На цены будет влиять, в частности, сезонное ослабление спроса.
Он считает, что в первую очередь будут дешеветь квартиры, которые долго не находят жильцов или предлагаются по завышенным относительно соседних квартир ценам. При этом масштабное снижение цен будет сдерживать дорогая рыночная ипотека.
Также следует помнить, что собственники квартир, которые сдают недвижимость в аренду, рискуют нарваться на штрафы или даже получить уголовку. Узнать, что на это может повлиять, можно в этом материале.