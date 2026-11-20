Правила опять меняются Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России обсуждают новый пакет поправок в правила работы кредитных организаций: банкам предлагают вменить в обязанность сбор и верификацию ИНН абсолютно всех клиентов-физлиц. Как водится, тут же возникла волна жутких слухов: якобы счета граждан без ИНН «заморозят», а деньги «сгорят».

MSK1.RU разбирается вместе с экспертами, зачем на самом деле государству понадобилась тотальная привязка счетов к налоговым номерам, как это будет работать на практике и кому стоит побеспокоиться заранее. Подробности — в материале MSK1.RU.

Охота на дропперов и теневые схемы

Сегодня главным идентификатором гражданина в банке остается паспорт. Однако паспортные данные со временем меняются (при достижении 20 и 45 лет, смене фамилии или утере документа), в то время как ИНН присваивается человеку один раз — и на всю жизнь.

Именно постоянство номера делает его идеальным сквозным маркером для контроля над финансовыми потоками.

«Смысл инициативы — сделать ИНН постоянным идентификатором человека при банковском обслуживании. Это позволяет точнее сопоставлять сведения о клиенте и его операциях в разных кредитных организациях. Такой подход важен для борьбы с дропперством, когда счета физических лиц используются для транзита и обналичивания средств, а также для выявления расчетов в интересах теневого бизнеса и нелегальных криптообменников», — объясняет MSK1.RU Артур Леер, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс».

По словам эксперта, Банк России рассматривает ИНН как фундаментальный элемент создаваемой платформы «Антидроп». Сейчас злоумышленники нередко открывают карты в десятке разных банков на подставных лиц (так называемых «дропов»), и финансовые организации не всегда могут оперативно увидеть общую картину активности одного и того же гражданина.

Единый цифровой ключ позволит объединить разрозненные профили в общую систему мониторинга, говорит Леер. Однако, как подчеркивает он, «наличие налогового номера само по себе не позволяет определить подозрительность операций: для этого необходим анализ поведения клиента».

Нужно ли всем срочно бежать в налоговую и банк?

Для подавляющего большинства добросовестных граждан нововведение пройдет незаметно, успокаивают наши эксперты.

«По предложенной схеме банк сначала должен самостоятельно установить ИНН и только при невозможности сделать это — запросить информацию у человека. Поэтому отсутствие номера в банковской анкете прямо сейчас вовсе не означает, что клиенту придется лично идти в отделение. Трудности возможны прежде всего по старым, „спящим“ счетам с неактуальными паспортными данными, в случаях сознательного отказа предоставить сведения, а также у иностранцев или лиц, не состоящих на российском налоговом учете», — говорит Леер.

Если банк не сможет сопоставить данные (например, женщина сменила фамилию после замужества, обновила паспорт в госорганах, но забыла уведомить об этом банк), клиенту направят официальный запрос. На ответ дадут достаточно времени.

«По действующим клиентам банки должны будут установить номера до 1 января 2028 года, и к человеку обратятся за ИНН, если банк не сможет найти его самостоятельно. С 1 июля 2028 года клиентам, которые не предоставят запрошенный номер, могут на полгода ограничить доступ к счету через приложение и интернет-банк, а также снятие наличных в банкоматах. Если за эти полгода номер так и не поступит, поправки предусматривают прекращение дистанционного доступа к счету и предоставления электронных средств платежа, в том числе карт. За наличными в этом случае можно будет обратиться в отделение банка», — говорит основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

При этом Астафьев считает, что регуляторам и кредитным организациям критически важно выстроить гибкую систему взаимодействия, чтобы борьба с дропперским «схематозом» не ударила по обычным людям из-за банальных технических сбоев.

Главное — не паниковать

Дает совет читателям доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Ольга Романченко. По ее словам, обсуждение инициативы ни в коем случае не следует понимать как автоматическое изъятие денег или аннулирование вкладов.

Но она напоминает, что пользоваться личными средствами привычным способом — через приложение, карту или банкомат — в случае игнорирования требований действительно может стать сложно.

В любом случае до принятия и официального опубликования поправок ни один банк не имеет права блокировать счет или отключать приложение, ссылаясь на отсутствие ИНН.