С 1 января 2027 года начинают действовать новые условия коммерческой ставки утильсбора Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

С 1 января 2027 года в России снова вырастет утилизационный сбор. Для легковых автомобилей по коммерческим ставкам индексация составит около 10%, для некоторых — до 20%. Повышение «тарифа» — это продолжение графика, утвержденного правительством вплоть до 2030 года. При этом льготные ставки для части автомобилей, которые физические лица ввозят для себя, сохранятся, а за машины, уже находящиеся в России и оформленные по прежним правилам, доплачивать не придется. Наши коллеги из NGS.RU разбираются, кого затронут новые тарифы, есть ли смысл покупать автомобиль до конца 2026 года и как можно получить коммерческий налог, даже если машина проходит по льготным параметрам.

Утиль-2027

Рост утильсбора — это плановый этап. Первое повышение ставки было в 2025 году и продлится вплоть до 2030 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 января 2027 года коммерческие ставки для легковых автомобилей увеличатся примерно на 10%. Это очередной этап планомерного повышения налога, объявленного властями вплоть до 2030 года. Например, для нового автомобиля с двигателем объемом от одного до двух литров и мощностью до 160 л. с. сбор в 2026 году составляет 800,8 тысячи рублей. После индексации он приблизится к 881 тысяче, разница составит около 80 тысяч рублей.

Для машины с таким же объемом двигателя, но мощностью от 160 до 190 л. с. сумма вырастет с 900 до 990 тысяч рублей. Еще заметнее изменение сбора для автомобилей с двигателями объемом 2–3 литра и мощностью от 160 до 190 л. с.: он вырастет примерно с 2,3 до 2,54 миллиона рублей — почти на 231 тысячу.

Причем это суммы самого утильсбора, а не прогноз конечной цены автомобиля. Продавец может полностью или частично перенести дополнительные расходы на покупателя, итог будет зависеть от спроса, конкуренции и наличия машин на складах.

«Повышение коснется в том числе автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил. Пока можно ориентироваться на минимальный сценарий — около 10%, хотя в документах фигурирует диапазон от 10 до 20%, — объясняет представитель автосалона INCARS Николай Землянский. — На дорогих автомобилях разница будет гораздо заметнее. Если сбор составляет 4–5 миллионов рублей, даже десятипроцентное повышение добавит к нему еще 400–500 тысяч».

Кого коснутся изменения

Для «физиков» ставка не изменится, если автомобиль соответствует всем параметрам льготного утильсбора Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В первую очередь изменения почувствуют покупатели иномарок, которые ввозят их в Россию по коммерческим схемам, в том числе в рамках параллельного импорта. С 1 декабря 2025 года при расчете утильсбора для легковых автомобилей стали учитывать не только объем, но и мощность двигателя.

«Для физических лиц, которые ввозят автомобиль для личного пользования, льготная ставка сохраняется, если одновременно соблюдаются два условия: мощность двигателя не превышает 160 лошадиных сил, а объем — 3 литра. В этом случае ставки остаются прежними, — рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков. — Если хотя бы один из параметров выходит за эти пределы (мощность выше 160 сил или объем двигателя больше 3 литров), применяется повышенная ставка утильсбора».

Это особенно важно для покупателей мощных кроссоверов, внедорожников, минивэнов и премиальных моделей. Даже если сама машина за рубежом не подорожала, дополнительные расходы способны увеличить ее стоимость в России на сотни тысяч рублей.

«В результате дорогие машины будут дорожать не только из-за увеличения утильсбора, но и из-за дополнительных таможенных платежей, поэтому итоговая разница в цене может оказаться существенной. Та же Toyota RAV4, которую сейчас привозят через Киргизию примерно за 4,2 миллиона рублей, после изменений может стоить дороже 5 миллионов. Но здесь нужно отдельно считать конкретную модель», — приводит пример Николай Землянский.

Автомобили с большим объемом и мощностью подорожают больше всего: продавцам необходимо будет компенсировать расходы на новые сборы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Для электрических и гибридных автомобилей предусмотрены отдельные коэффициенты, поэтому расчеты для обычных бензиновых машин к ним неприменимы. В зависимости от типа силовой установки и мощности сумма также может увеличиться на сотни тысяч рублей. Перед заказом важно проверить расчет по конкретной модификации: внешне похожие версии могут различаться по мощности.

Подорожают ли все автомобили

Новые тарифы не означают, что с 1 января 2027 года все машины в России автоматически станут дороже. Если автомобиль уже ввезен, оформлен и сбор за него уплачен по действовавшим ставкам, пересчитывать этот платеж не придется. В салоне его можно будет приобрести по фиксированной цене. Но следующая партия машин может обойтись импортеру дороже, и часть расходов могут включить в стоимость для покупателя.

Автомобили, уже ввезенные в Россию, но еще не проданные, дополнительными налогами облагаться не будут, рост ставки на них не отразится Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На стоимость также влияют курс рубля, доставка, таможенные платежи, кредитные ставки, скидки и количество автомобилей у дилера. Поэтому одна и та же модель у разных продавцов может подорожать по-разному или временно остаться в прежней цене.

Для параллельного импорта новые условия означают увеличение расходов на поставки из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран. Если модель пользуется устойчивым спросом, продавцы могут переложить дополнительные затраты на покупателей. Если же автомобиль станет слишком дорогим, поставки могут сократиться.

«Раньше многие везли дорогие и мощные автомобили через Киргизию или Белоруссию, потому что таможенные платежи в этих странах могли быть ниже российских. Например, если по российской таможенной сетке платеж составлял миллион рублей, в другой стране он мог оказаться вдвое меньше. Теперь эту возможность фактически закрывают, — рассказывает Николай Землянский. — При ввозе автомобиля в Россию придется доплатить разницу между таможенными платежами, уплаченными за рубежом, и российскими ставками. На отдельных машинах эта сумма может составить миллион - полтора рублей».

И еще кое-что важное

«Физик» может попасть под коммерческую ставку, если поторопится с продажей своего нового автомобиля или если затянет с постановкой на учет Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Недавно Минпромторг предложил изменить правила уплаты утильсбора для автомобилей, которые россияне ввозят из-за границы для личного пользования. Если физическое лицо будет покупать машину, которая соответствует ограничениям по мощности и объему двигателя, с использованием льготы и соблюдением установленных условий владения, то для него ничего не изменится. Но пока это только проект.

«Ввозить автомобиль для личного пользования можно только один раз в год. Всё, что свыше, два или три автомобиля в год, попадает под коммерческую ставку утильсбора. Кроме того, автомобиль можно продать, после того как он пробыл в собственности год. Если продать его раньше, то придется доплатить разницу до полного коммерческого сбора», — объяснил Вячеслав Ашурков.

Сэкономить на параллельном импорте и уплате таможенных сборов в других странах — где дешевле — скоро тоже не получится Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Проект также добавляет новое условие: получить номера необходимо за месяц. Если не уложиться в срок, льготу могут отменить и пересчитать платеж по коммерческой ставке.

«Для физических лиц, которые ввозят автомобили мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, льготные ставки сохраняются. Но появляется важное условие: после растаможки у владельца будет только месяц, чтобы поставить автомобиль на учет. Если он не успеет зарегистрировать машину в этот срок, ему начислят коммерческий утильсбор», — уточняет Николай Землянский.

Изменения не затрагивают ставки для автомобилей, которые ввозят на продажу через дилеров. Также проект ужесточает требования к машинам, растаможенным в странах ЕАЭС, и к освобождению от утильсбора автомобилей старше 30 лет: для последних может потребоваться признание культурной ценностью.