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Культура Умер Юрий Ваксман Что будет со зданием Камерного театра в Ярославле: ответ властей

Что будет со зданием Камерного театра в Ярославле: ответ властей

Объект расположен на улице Свердлова

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33 комментария
Бывшее здание Камерного театра в Ярославле хотят продать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБывшее здание Камерного театра в Ярославле хотят продать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бывшее здание Камерного театра в Ярославле хотят продать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бывшее здание Ярославского камерного театра на улице Свердлова выставят на торги. Об этом порталу 76.RU сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников.

«Здание планируется включить в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2025–2027 годы», — уточнил он.

По какой цене будут подавать объект, пока не известно. В комитете по управлению муниципальным имуществом пояснили, что оценка будет проведена уже после включения здания в план приватизации.

Власти отметили, что в 2005 году здание было передано в безвозмездное пользование некоммерческому партнерству культуры «Арс-Формат» для использования под культурно-театральную деятельность. В марте 2025 года комитет по управлению муниципальным имуществом подал иск в суд о расторжении договора и выселении некоммерческого партнерства. Заседание по вопросу назначено на 8 июля.

Ранее в мэрии заявляли, что «Арс-Формат» нарушал условия договора безвозмездного пользования. В том числе, не оплачивал в полном объеме коммунальные платежи, из-за чего в здании было выключено отопление.

По данным сервиса «Контур. Фокус», некоммерческое партнерство культуры «Арс-Формат» было создано в 2005 году. Учредителями были негосударственное учреждение культуры «Ярославский камерный театр», основанный Юрием Ваксманом, а также Маргарита и Михаил Бурунские, Марина Мотрохова.

Кстати, в соцсетях появились посты, в которых сообщалось, что здание собирается выкупить под офисы ПАО «Банк ПСБ», сменивший в апреле 2025 года прописку с московской на ярославскую. Однако в самом банке данную информацию в беседе с корреспондентом 76.RU опровергли.

Напомним, после смерти сооснователя Камерного театра Юрия Ваксмана здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. А сам театр было решено сделать структурным подразделением ярославского ТЮЗа и перевести на финансирование из регионального бюджета.

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Комментарии
33
Гость
5 часов
Вот интересно, почему при жизни Ваксмана здание не выставляли на торги, а оставляли в безвозмездном пользовании? Ведь и тогда, думается, нарушались условия пользования. И за один год, вряд ли, сразу поменялась его безопасность. Неужели один человек умело тормозил годами деятельность целого государственного органа с десятками сотрудников? А после его смерти все сразу встало на свои места. Интересно, как такая деятельность называется в различных странах мира? Например, в Италии?
Гость
6 часов
А может лучше вернуть здание театру? Отремонтировать, обновить фасад ... Может найдется Человек и случится чудо?
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