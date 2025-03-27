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Культура Умер Юрий Ваксман Прошел год со дня смерти звезды «Молодежки»: что сейчас с его ярославскими проектами

Прошел год со дня смерти звезды «Молодежки»: что сейчас с его ярославскими проектами

27 марта 2024 года не стлало Юрия Ваксмана в возрасте 62 лет

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5 комментариев
Что с проектами Юрия Ваксмана спустя год после его смерти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Виталий Вахрушев, Полина Авдошина / Городские медиа Что с проектами Юрия Ваксмана спустя год после его смерти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Виталий Вахрушев, Полина Авдошина / Городские медиа

Что с проектами Юрия Ваксмана спустя год после его смерти

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Виталий Вахрушев, Полина Авдошина / Городские медиа

Прошел ровно год со дня смерти актера и основателя Камерного театра в Ярославле — Юрия Ваксмана. Символично, что его датой смерти стал Всемирный день театра.

27 марта 2024 года, за несколько часов до смерти, он принимал участие в Международном кинофестивале «Просто хорошее кино» (18+), который сам же организовывал последние 10 лет. В тот же вечер он получил награду из рук губернатора — Поздравительный адрес в честь 25-летия Камерного театра. После мероприятий Ваксман поехал в свое кафе «Дом актера», где у него и случился инфаркт.

В этом материале предлагаем вспомнить проекты Юрия Ваксмана, и разобраться, что с ними стало за год.

Камерный театр

До осени 2024 года Камерный театр располагался в зданий на улице Свердлова, 9 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДо осени 2024 года Камерный театр располагался в зданий на улице Свердлова, 9 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

До осени 2024 года Камерный театр располагался в зданий на улице Свердлова, 9

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Камерный театр был первым и единственным в Ярославле частным театром. Его основали в конце девяностых три друга: Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев. 28 марта 2024 года театру исполнилось 25 лет.

История Камерного театра началась с постановки «Интервью» (18+), которую презентовали в кафе «Дом актера» на улице Кирова в центре Ярославля. Она получила несколько престижных наград, всё это подтолкнуло к созданию театра, который пользовался популярностью среди местных жителей и проработал четверть века.

В мае 2024 года не стало второго сооснователя и по совместительству худрука Камерного театра — Владимира Воронцова. Две трагедии, случившиеся буквально друг за другом, сильно повлияли на судьбу театра. Свой последний спектакль в статусе частного учреждения труппа отыграла 31 мая 2024 года. Зрители со слезами на глазах благодарили актеров за сезон. Репортаж читайте по ссылке.

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Судьба Камерного театра

Здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. Осенью театр базировался на сцене ДК «Строитель» на Пятерке. С января 2025 года труппа переехала на малую сцену ТЮЗа. Это значительным образом повлияло на работу театра.

«Мы играем спектакли, но очень мало, потому что площадка на ремонте, — рассказал в беседе с 76.RU Владимир Гусев. — А в ДК „Строитель“ у нас декорации не встают. В здании, которое у нас было, мы могли целый сезон играть спектакли. Но его уже куда-то обогревают. Очень печальна судьба великого камерного театра, который за 25 лет столько наград по всей России получил».

После смерти Юрия Ваксмана театр переименовали в его честь. Сейчас труппа работает под названием «Ярославский камерный театр имени Юрия Ваксмана».

В марте 2025 года губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции с журналистами сообщил, что в Ярославле планируется объединение трех театров: Камерного, ТЮЗа и Кукольного.

<p>Владимир Гусев</p><p>Владимир Гусев</p>

Ярославский камерный театр имени Ваксмана как отдельное творческое структурное подразделение ТЮЗа. Я думаю, Юрий Михайлович Ваксман плачет на небесах. Рыдает.

Владимир Гусев

актер, сооснователь Камерного театра

Как объяснил в беседе с 76.RU фактический руководитель Камерного театра Владимир Гусев, сейчас труппа практически не играет спектаклей из-за проблем с площадкой. В ТЮЗе проводятся ремонтные работы, в ДК на Пятерке сцена не подходит для постановок. Актеры продолжают проводить репетиции и прогоны спектаклей, но когда они снова смогут выйти к зрителям, пока неясно.

Кафе «Дом актера»

Кафе «Дом актера» располагалось на улице Кирова, 5а | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКафе «Дом актера» располагалось на улице Кирова, 5а | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кафе «Дом актера» располагалось на улице Кирова, 5а

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один из бизнес-проектов Юрия Ваксмана — кафе «Дом актера» в центре Ярославля. В атмосферном дворике на улице Кирова любили собраться артисты, часто заглядывали гастролирующие, снимающиеся или просто заехавшие в Ярославль звезды: например, актеры Олег Янковский и Олег Меньшиков, режиссер Эмир Кустурица и другие.

Юрий Ваксман активно снимался в кино и сериалах. В его фильмографии более ста работ. Наиболее знаменитые роли он отыграл в сериале про хоккеистов «Молодежка» (18+), драме «Консультант» (18+) и других картинах.

Помещение, где располагалось кафе, является муниципальной собственностью, однако официально находилось в безвозмездном пользовании у Ярославского камерного театра. В декабре 2024 года заведение опечатали. Как объяснили власти, проблема в том, что в налоговых и прочих документах учредителем камерного театра числится Юрий Ваксман, которого уже нет в живых.

Кафе находится на улице Кирова в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКафе находится на улице Кирова в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Заведение опечатали в декабре 2024 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаведение опечатали в декабре 2024 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Такое объявление повесили на двери кафе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакое объявление повесили на двери кафе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А в региональном правительстве пояснили, что прорабатываются варианты дальнейшего использования помещения на улице Кирова для сохранения культурного наследия Юрия Ваксмана, в том числе рассматривается возможность привлечения для этого инвесторов.

Что с кинокомпанией «Ярсинема»

Помимо работы в театре и ресторанного бизнеса Юрий Ваксман занимался организацией съемок в Ярославле. У актера была своя кинокомпания «ЯрСинема», которая была создана на базе Камерного театра. Фирма помогает организовывать киносъемки приезжим группам и сама снимает фильмы.

«ЯрСинема» участвовала в работе над подавляющим большинством картин, которые снимались в Ярославской области. В том числе «Мусорщик» (0+, 2001 года), сериалы «Есенин» (18+, 2005 год), «Доктор Живаго» (18+, 2005 год), «Котовский» (18+, 2009 год), «Аритмия» (18+, 2017 год), «Домашний арест» (16+, 2018 год), «Слово пацана» (18+, 2023 год).

В 2008–2009 годах «ЯрСинема» производит четыре собственных телевизионных фильма: «Клоуны» (12+), «Гербарий Маши Колосовой» (16+), «Снег на голову» (18+), «Гидравлика» (18+).

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем частного учреждения культуры «Кинокомпания „ЯрСинема“» числится Юрий Ваксман. С 2023 года директором выступает Ирина Амирова. По информации за 2024 год, кинокомпания заработала 3,6 миллиона рублей, выйдя в плюс 232 тысячи рублей.

Как уточняется на сайте Камерного театра, компания «ЯрСинема» работает и за пределами Ярославской области: в Костроме, Молдавии, Узбекистане и даже в Тайланде.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Юрий Ваксман Актер Камерный театр
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Комментарии
5
Гость
7 часов
...собственность города ( кафе " Актер"), однако находилось в безвозмездном ( бесплатном) пользовании у Ваксмана...а кофе и не только тоже бесплатно наливали два десятка лет в кафе " Актер"?....больше у города нет таких " подарков" для ведения коммерческой деятельности физ.лицами ?.. . чудеса в местном " решете" под названием Ярославская мэрия...
Гость
7 часов
Очень не хватает спектаклей Камерного театра.
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