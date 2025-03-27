Прошел год со дня смерти звезды «Молодежки»: что сейчас с его ярославскими проектами

Что с проектами Юрия Ваксмана спустя год после его смерти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Виталий Вахрушев, Полина Авдошина / Городские медиа











Прошел ровно год со дня смерти актера и основателя Камерного театра в Ярославле — Юрия Ваксмана. Символично, что его датой смерти стал Всемирный день театра.

27 марта 2024 года, за несколько часов до смерти, он принимал участие в Международном кинофестивале «Просто хорошее кино» (18+), который сам же организовывал последние 10 лет. В тот же вечер он получил награду из рук губернатора — Поздравительный адрес в честь 25-летия Камерного театра. После мероприятий Ваксман поехал в свое кафе «Дом актера», где у него и случился инфаркт.

В этом материале предлагаем вспомнить проекты Юрия Ваксмана, и разобраться, что с ними стало за год.

Камерный театр

До осени 2024 года Камерный театр располагался в зданий на улице Свердлова, 9 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Камерный театр был первым и единственным в Ярославле частным театром. Его основали в конце девяностых три друга: Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев. 28 марта 2024 года театру исполнилось 25 лет.

История Камерного театра началась с постановки «Интервью» (18+), которую презентовали в кафе «Дом актера» на улице Кирова в центре Ярославля. Она получила несколько престижных наград, всё это подтолкнуло к созданию театра, который пользовался популярностью среди местных жителей и проработал четверть века.

В мае 2024 года не стало второго сооснователя и по совместительству худрука Камерного театра — Владимира Воронцова. Две трагедии, случившиеся буквально друг за другом, сильно повлияли на судьбу театра. Свой последний спектакль в статусе частного учреждения труппа отыграла 31 мая 2024 года. Зрители со слезами на глазах благодарили актеров за сезон. Репортаж читайте по ссылке.

Судьба Камерного театра

Здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. Осенью театр базировался на сцене ДК «Строитель» на Пятерке. С января 2025 года труппа переехала на малую сцену ТЮЗа. Это значительным образом повлияло на работу театра.

«Мы играем спектакли, но очень мало, потому что площадка на ремонте, — рассказал в беседе с 76.RU Владимир Гусев. — А в ДК „Строитель“ у нас декорации не встают. В здании, которое у нас было, мы могли целый сезон играть спектакли. Но его уже куда-то обогревают. Очень печальна судьба великого камерного театра, который за 25 лет столько наград по всей России получил».

После смерти Юрия Ваксмана театр переименовали в его честь. Сейчас труппа работает под названием «Ярославский камерный театр имени Юрия Ваксмана».

В марте 2025 года губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции с журналистами сообщил, что в Ярославле планируется объединение трех театров: Камерного, ТЮЗа и Кукольного.

Ярославский камерный театр имени Ваксмана как отдельное творческое структурное подразделение ТЮЗа. Я думаю, Юрий Михайлович Ваксман плачет на небесах. Рыдает. Владимир Гусев актер, сооснователь Камерного театра

Как объяснил в беседе с 76.RU фактический руководитель Камерного театра Владимир Гусев, сейчас труппа практически не играет спектаклей из-за проблем с площадкой. В ТЮЗе проводятся ремонтные работы, в ДК на Пятерке сцена не подходит для постановок. Актеры продолжают проводить репетиции и прогоны спектаклей, но когда они снова смогут выйти к зрителям, пока неясно.

Кафе «Дом актера»

Кафе «Дом актера» располагалось на улице Кирова, 5а Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один из бизнес-проектов Юрия Ваксмана — кафе «Дом актера» в центре Ярославля. В атмосферном дворике на улице Кирова любили собраться артисты, часто заглядывали гастролирующие, снимающиеся или просто заехавшие в Ярославль звезды: например, актеры Олег Янковский и Олег Меньшиков, режиссер Эмир Кустурица и другие.

Юрий Ваксман активно снимался в кино и сериалах. В его фильмографии более ста работ. Наиболее знаменитые роли он отыграл в сериале про хоккеистов «Молодежка» (18+), драме «Консультант» (18+) и других картинах.

Помещение, где располагалось кафе, является муниципальной собственностью, однако официально находилось в безвозмездном пользовании у Ярославского камерного театра. В декабре 2024 года заведение опечатали. Как объяснили власти, проблема в том, что в налоговых и прочих документах учредителем камерного театра числится Юрий Ваксман, которого уже нет в живых.

А в региональном правительстве пояснили, что прорабатываются варианты дальнейшего использования помещения на улице Кирова для сохранения культурного наследия Юрия Ваксмана, в том числе рассматривается возможность привлечения для этого инвесторов.

Что с кинокомпанией «Ярсинема»

Помимо работы в театре и ресторанного бизнеса Юрий Ваксман занимался организацией съемок в Ярославле. У актера была своя кинокомпания «ЯрСинема», которая была создана на базе Камерного театра. Фирма помогает организовывать киносъемки приезжим группам и сама снимает фильмы.

«ЯрСинема» участвовала в работе над подавляющим большинством картин, которые снимались в Ярославской области. В том числе «Мусорщик» (0+, 2001 года), сериалы «Есенин» (18+, 2005 год), «Доктор Живаго» (18+, 2005 год), «Котовский» (18+, 2009 год), «Аритмия» (18+, 2017 год), «Домашний арест» (16+, 2018 год), «Слово пацана» (18+, 2023 год). В 2008–2009 годах «ЯрСинема» производит четыре собственных телевизионных фильма: «Клоуны» (12+), «Гербарий Маши Колосовой» (16+), «Снег на голову» (18+), «Гидравлика» (18+).

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем частного учреждения культуры «Кинокомпания „ЯрСинема“» числится Юрий Ваксман. С 2023 года директором выступает Ирина Амирова. По информации за 2024 год, кинокомпания заработала 3,6 миллиона рублей, выйдя в плюс 232 тысячи рублей.