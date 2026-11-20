Из-за изменений в Водном кодексе не все даже построенные дома можно зарегистрировать (фото иллюстративное) Источник: Кирилл Поверинов / Городские медиа

Семья из Екатеринбурга получила в подарок на свадьбу земельный участок, построила на нем дом, сделала ремонт, а вот зарегистрировать его теперь не может. Процесс встал из-за поправок в Водный кодекс, вступивших в силу с 4 августа 2026 года.

При этом сам дом был построен задолго до этого, но пара решила отложить вопрос с документами до завершения всех работ, а теперь оказалась в ловушке. E1.RU рассказывает их историю.

Поправки в Водный кодекс запрещают любое капитальное строительство в зонах подтоплений и затоплений, за исключением сооружений инженерной защиты. Те, кто только-только купил землю или недавно завершил строительство дома, оказались в ловушке. Подробнее о последовавших за поправками проблемах читайте по ссылке.

Приданое с земельным вопросом

Еще в 2009 году мама Кристины (имя изменено) купила земельный участок на 15 соток в СНТ, а в 2012 году подарила его дочке на свадьбу. Никаких построек на земле не было — только деревья и заросли. Молодожены не сразу взялись за освоение участка, копили деньги, строили планы. А после рождения второго ребенка решили, что пора браться за стройку.

«У меня родители живут в частном доме, бабушка в частном доме жила, у мужа родители тоже в частном доме живут. Так что мы всегда хотели свой дом — чтобы без соседей, не искать постоянно место для парковки. За участок мы взялись в 2024 году, начали здесь все выкашивать, готовить, вызвали геодезистов, сделали отсыпку, потому что у нас здесь торф и всё просто тонуло», — рассказывает Кристина.

Сама коробка дома с теплыми полами и электричеством обошлась в 3,5 миллиона рублей, а с отсыпкой участка, скважиной, септиком, внутренней отделкой и прочим перевалило за семь миллионов. Кристина собственница земельного участка

Для работ наняли компанию, которая сделала все в срок и качественно. Акт приемки выполненных работ по дому подписали 22 ноября 2025 года. В неспешном режиме супруги стали обустраивать дом внутри, а потом занялись документами. Все эти годы подаренный на свадьбу участок оставался в собственности у мамы Кристины — переоформлять раньше не было надобности, так что дарственную на дочь та подписала лишь в июле этого года. Земля по документам перешла как пустая, без дома.

12 августа Кристина с мужем обратилась в БТИ, чтобы вызвать специалистов и зарегистрировать дом. Приехали они уже на следующий день.

«Они все замерили, все сделали, сказали, что дом зарегистрируют, а потом написали, что в Росреестре сказали ждать, пока Нижне-Обское бассейновое водное управление не внесет изменения в зону. А когда это будет — никто не знает. Ориентировочные сроки — три-четыре месяца», — говорит Кристина.

В итоге участок в собственности у Кристины, на нем стоит дом, в котором можно жить, но по документам его не существует, и зарегистрировать его теперь не получается.

Как выйти из ситуации

С 7 ноября в России вступило в силу постановление правительства, по которому строительство и регистрация домов в зонах подтоплений и затоплений разрешены, если уведомление о начале строительства было получено до 4 августа. Вот только у Кристины с супругом его нет, уведомление они не получали. И это, по словам директора компании «Кадастр-Про» Павла Чернова, очень распространенная проблема.

«По моему мнению, процентов пять из тех, кто строит дома самостоятельно, получает этот документ. Но большая часть застройщиков в коттеджных поселках его запрашивают, потому что понимают риски», — говорит Павел Чернов.

На тех, у кого нет уведомления о начале строительства, постановление не распространяется. И я без преувеличения могу сказать, что таких людей — тысячи. Павел Чернов директор компании «Кадастр-Про»

Те, чей участок не находится в зоне с особыми условиями использования территорий, без проблем регистрируют дома и не имея на руках уведомления о начале строительства, но когда эти зоны неожиданно устанавливают, такой документ мог бы помочь избежать проблем, доказав, что все работы начались и были согласованы еще до появления новых запретов.

В случае с зонами подтоплений и затоплений, как мы писали ранее, обсуждается возможность разрешить собственникам участков самим выводить их из этих зон, но пока до конца не ясно, как именно будет работать этот механизм. Кристине с супругом эксперт советует обратиться за консультацией в областное Министерство природных ресурсов и экологии.

«Сейчас, чтобы выйти из зоны затопления и подтопления, есть только меры к земельному участку, а раньше были и к самому дому. То, что дом стоит на сваях, не является причиной для выхода из зон затопления и подтопления. Меры должны применяться к самому участку: разрабатывать проектную документацию с расчетами, которые покажут, какой высоты по Балтийской системе должен достигнуть участок, чтобы выйти из зоны. Мы ждем регламент, какие меры для этого должны быть», — объясняет Павел Чернов.

При этом для Кристины и других владельцев участков, которые запустили стройку без уведомления о начале строительства, есть надежда на изменения в законодательстве, но пока это обсуждается лишь в кругу экспертов и официальных заявлений еще не было.

«Мы ждем нового постановления, которое разрешит регистрацию домов на земельных участках, где право собственности было зарегистрировано до 4 августа, а уведомление о начале строительства получено не было. Но сказать, что оно точно вступит в силу, я, конечно же, не могу. Я думаю, тут дадут какой-то период, чтобы собственники успели зарегистрировать те дома, которые были уже построены. Потому что по факту таких домов очень много, даже тех, что построены и 10 лет назад, но люди их просто не регистрировали», — говорит Павел Чернов.

Редакция E1.RU также направила запрос по ситуации Кристины в Управление Росреестра по Свердловской области. Материал будет обновлен, когда мы получим ответ.

Мы также рассказывали историю многодетной семьи из Екатеринбурга, которой запретили строить дом на недавно купленном участке как раз из-за зоны затопления.