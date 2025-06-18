«Она отказалась от госпитализации»: коллеги раскрыли, из-за чего умерла баба Шура из «Любовь и голуби»

Актриса умерла из-за остановки сердца Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), 1984 год, «Мосфильм», режиссер Владимир Меньшов











Народная артистка России и вдова режиссера Сергея Юрского Наталья Тенякова скончалась в возрасте 80 лет. Стали известны подробности о последних днях артистки.

В начале 2025 года Тенякова пропустила несколько спектаклей из-за болезни. В январе она сообщила, что лечится дома после госпитализации, но очень надеялась вернуться на сцену. 26 июня она должна была выйти на сцену МХТ им. Чехова со спектаклем «9-й ряд. 10-е, 11-е место». Но, к сожалению, артистки не стало.

«У нее случилась остановка сердца. Месяц назад ей было плохо, но она отказалась от госпитализации», — рассказал ТАСС заслуженный артист РФ Андрей Давыдов.

По информации источников Telegram-канала SHOT, у Теняковой подскочило артериальное давление на фоне сильного волнения. Коллеги актрисы поделились, что такое с ней случилось второй раз за два дня.

В первый раз врачи успели быстро приехать и оказать народной артистке России помощь. Тогда госпитализация не потребовалась, а в этот раз не повезло. Актриса не дожила до своего дня рождения буквально две недели, она ушла из жизни 18 июня. 3 июля ей бы исполнился 81 год.

«Тяжело осознавать, что человек такого масштаба уходит. Работать с ней было очень легко. Она очень веселая, она прям зажигалка такая», — поделилась с NEWS.ru актриса Лада Сизоненко.

Артистку похоронят на Троекуровском кладбище, о дате сообщат позже.