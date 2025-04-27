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Культура эксклюзив Кадры со свадьбы дочери Волочковой. Звезда рассказала об отношении к дочери, ее мужу и Алле Пугачевой

Кадры со свадьбы дочери Волочковой. Звезда рассказала об отношении к дочери, ее мужу и Алле Пугачевой

Балерина сделала несколько заявлений

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Анастасия Волочкова со своей мамой&nbsp;— Тамарой Антоновой | Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»Анастасия Волочкова со своей мамой&nbsp;— Тамарой Антоновой | Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

Анастасия Волочкова со своей мамой — Тамарой Антоновой

Источник:

Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

В субботу, 26 апреля, в особняке Мясникова в Петербурге проходила свадьба дочери Анастасии Волочковой — 19-летней Ариадны и ее возлюбленного 23-летнего Никиты Григоряна. Место свадьбы выбрала сама невеста.

— У мамы королевская свадьба, а это будет свадьба принцессы, — заверяла Волочкова накануне.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»
Источник:

Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

Прима подготовила для журналистов торт и дала интервью. Она призналась, что будет петь на свадьбе одну песню и что выбирать свадебное платье не помогала. Также звезда сделала ряд заявлений.

Источник:

Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

В ответ на вопрос корреспондента «Фонтанки» Анастасия Волочкова сказала, что до сих пор общается с Аллой Пугачевой, которая всегда поддерживала ее.

Источник:

Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

— Я проходила в жизни времена очень больших гонений, причем очень незаслуженных, когда меня на глазах у всей страны незаконно увольняли из Большого театра. И от меня отвернулось тогда огромное количество людей. Педагоги боялись со мной репетировать в Большом театре, партнеры боялись со мной танцевать. <…> Я хочу сказать, что хорошо, у каждого человека есть свой выбор в этой жизни. Алла Борисовна Пугачева, кроме добра, мне ничего в жизни не сделала. И она, вы знаете, единственную меня, если вы вспомните ее юбилей, пригласила для участия в своем юбилее. <…> И в Москве, и в Минске, да. Причем пригласила меня для участия в сцене на песню «Вся наша жизнь — это бал лицемерия». А это разве не бал лицемерия — всё, что происходит? Так я эту сцену так и назвала в своем шоу «Одержимость». Бал лицемерия, когда тебе сегодня целуют руки и преподносят цветы, и осыпают тебя комплиментами, и в одночасье превращаются в крыс завистливых, во врагов, ставящих подножки. Почему я должна изменить мнение об этом человеке? <…> Я патриот России, понимаете, я не согласна с тем, что человек и вообще артист, который получил, вообще артисты, которые получают здесь признание, призвание, славу, создают свою карьеру, потом что-то нелицеприятное могут сказать про Россию. Это я не поддержу никогда, ни при любых обстоятельствах. Но к Алле Борисовне Пугачевой я отношусь прежде всего как к человеку, который всегда был рядом на моих спектаклях, на моих выступлениях, который приглашал меня в свои проекты, вывел меня впервые вместе с Игорем Николаевым, который написал мне песню.

Также балерина высказалась на тему семейного праздника, своих отношений с дочерью и выбора избранника.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»
Источник:

Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

— Что бы ни произошло на этой свадьбе, что бы сегодня ни случилось, если меня в этом обвинят, я не буду удивлена, но я хочу, чтобы этот день остался для Ариадны светлым праздником и будет вот такой памятью <…> Я понимаю, что всё равно в любом случае она хочет быть как мама, — сказала балерина.

Накануне приму возмутило, что дочь с женихом не захотели приглашать на свой праздник прессу.

— Ладно, со мной конкурировала мать, а теперь — дочь. А ты вообще кем стала? Анастасией Волочковой нужно стать… Она говорила, чтобы на свадьбу все скромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я ее чуваку говорю: «Друг мой сердечный, ты вообще кто? Тебя звать никак», — заявила балерина в проекте «Семейные тайны» (цитата по «СтарХиту»). Звезда также уверена, что ее дочь и Никита не проживут в браке и года. «Я говорила своей маме: не надо венчания Ариадны. Она с ним через полгода расстанется.

— И когда идут разговоры о том, что мы не публичные люди, мы не хотим СМИ, ну вы знаете, тогда надо было брать Машу с Уралмаша, понимаете? А здесь, в данной ситуации, вот я настолько перед вами открыта, и вы знаете, что все представители наших достойнейших СМИ всегда могут взять у меня интервью, — заявила Волочкова, обращаясь к зятю Никите Григоряну.

Что Волочкова сказала про свою дочь

— Я никогда в жизни не смогу затмить свою дочь, — заявила Волочкова, отметив, что сама она королева, а дочь — принцесса.

— Ей был годик, когда она на руках у меня была в Мариинском театре, в кулисах, когда я танцевала «Лебединое озеро». Я ее познакомила в Санкт-Петербургом, а потом с Санкт-Петербургом познакомила Ариадну моя мама, — с теплотой вспомнила Анастасия Волочкова.

— Я понимаю, что всё равно в любом случае она хочет быть как мама. Как бы она ни стеснялась фамилии моей. <…> Моя фамилия может во многом помочь ей. Конечно, ей нравится, что ее мама известная балерина, известная, любимая людьми. С другой стороны, она хочет быть самостоятельной Ариадной, а не потому что она дочь Анастасии Волочковой, — отметила звезда.

Какой подарок Волочкова подарила дочери

Свадебный торт, по словам Анастасии, обошелся в 50 тысяч рублей. А до этого, в день рождения Ариадны, 23 сентября, она подарила ей икону Петра и Февронии. Теперь же, на свадьбу, Ариадна получит жемчуг.

— У меня уже есть подарок. Я ей подарю эксклюзивный вариант ожерелья, браслетика, кольца и сережечек из жемчуга. А жемчуг — это символ чистоты. Это камень, который, как правило, дарят невестам на счастливую семейную жизнь, — сказала звезда.

Куда поедет Волочкова после свадьбы дочери

На вопрос, что будут делать молодожены после свадьбы, звезда ответила так:

— У меня многие спрашивают, поедут ли они в свадебное путешествие. Если захотят, то поедут.

Одна из журналисток предположила, что для них уже готово путешествие на Мальдивы. Волочкова отреагировала неожиданно:

— На Мальдивы поеду я. <…> А то, что будут делать они, это их личное дело.

Родственников жениха не увидели

Родственников жениха Никиты Григоряна не ждали: в Петербурге торжество проходило в узком кругу друзей молодых.

— Я не знакома, к сожалению, с родителями Никиты… Сегодня на свадьбе будут в основном только питерские друзья Ариадны. Я не могу ответить на вопрос, почему родители [жениха] не пришли. Наверное, им будет некомфортно. Просто Ариадна собрала сегодня питерских друзей из Санкт-Петербурга, — прокомментировала Волочкова отсутствие на свадьбе родителей жениха Ариадны. По словам балерины, возможно, им удастся встретиться в Москве.

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Константин Митягин
Анастасия Волочкова Свадьба Алла Пугачева Звезды
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Комментарии
10
Гость
11 часов
Это тот случай, когда дочь умнее матери
Гость
15 часов
Анастасия Волочкова как известно в прошлом ведущая балерина Мариинского и Большого театров. В прошлом, как балерина, она талантлива и интересна. Но прошло время, выросло поколение людей, которые знают о Волочковой лишь из публикаций. А ее взрослая дочь вправе сама принимать решения и совершать действия и поступки не спрашивая разрешения на то от своей мамы. Всей семье удачи и всех благ, а Анастасии готовиться стать бабушкой и тихо мирно гулять в парке с детской коляской, как зачастую поступают пенсионеры, которые стали "дедами"......
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