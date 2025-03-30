Переводим с зумерского и старославянского. Тест на знание всех граней русского языка

Русский язык постоянно меняется. Проверьте, успеваете ли вы за этими переменами Источник: Олег Федоров / CHITA.RU, Евгений Вдовин / 161.RU











«Великий и могучий» по праву остается отдельным поводом для гордости россиян. Но русский язык — это не только древняя история и классическая литература, это и неологизмы, и диалектизмы, и заимствования, и молодежный сленг.

Мы собрали для вас тест, в котором нужно перевести слова и фразы с языка подростков (так называемых зумеров) на старославянский и наоборот. Проверьте, владеете ли вы родным языком во всех его проявлениях!

ТЕСТ Пройден 15 раз 1 / 9 Первый вопрос: что значит старославянское слово «хоть»? Уменьшительно-ласкательное обращение к домовому

Любимый, дорогой

Нестерпимое желание 2 / 9 Если бы в Древней Руси существовали стримы, как бы они назывались? Позорище

Созерцалище

Зрелище 3 / 9 Знаете, что означает «нуб» в лексиконе современной молодежи? Угадайте, а мы расскажем, как это будет на старославянском. Некрасивый (девушка — о парне)

Глупый, неумелый

Неудачник 4 / 9 Как вы думаете, что значит слово «облудъ»? Угадайте, как бы современные геймеры называли такого человека? Лузер

Винер

Читер 5 / 9 Передохнём на простом вопросе. Как на старославянском языке сказать, что кто-то «слился»? Уступил

Утече́

Отступился 6 / 9 А сейчас может быть посложнее. Как перевести слово «аминь» на язык современной молодежи? По факту

Вот и весь прикол (конец истории)

Клянусь 7 / 9 Слово «троллинг» современной молодежью используется уже не так часто, но и ему интересно подобрать старославянский аналог. Штукарство

Измывательство

Глум 8 / 9 Как бы вы перевели на современный русский слово «казание»? Гайд

Образовательный марафон

Учебные курсы 9 / 9 Последний вопрос: как по-вашему, что означает слово «тильт», которое часто можно услышать от подростков? Мотивация

В компьютерных играх — раунд-реванш

Грусть