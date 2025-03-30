Переводим с зумерского и старославянского. Тест на знание всех граней русского языка

«Великий и могучий» по праву остается отдельным поводом для гордости россиян. Но русский язык — это не только древняя история и классическая литература, это и неологизмы, и диалектизмы, и заимствования, и молодежный сленг.
Мы собрали для вас тест, в котором нужно перевести слова и фразы с языка подростков (так называемых зумеров) на старославянский и наоборот. Проверьте, владеете ли вы родным языком во всех его проявлениях!
- Уменьшительно-ласкательное обращение к домовому
- Любимый, дорогой
- Нестерпимое желание
- Позорище
- Созерцалище
- Зрелище
- Некрасивый (девушка — о парне)
- Глупый, неумелый
- Неудачник
- Лузер
- Винер
- Читер
- Уступил
- Утече́
- Отступился
- По факту
- Вот и весь прикол (конец истории)
- Клянусь
- Штукарство
- Измывательство
- Глум
- Гайд
- Образовательный марафон
- Учебные курсы
- Мотивация
- В компьютерных играх — раунд-реванш
- Грусть
Всем заядлым любителям тестов мы предлагаем также проверить свои силы в других материалах:
для чего нужна копоушка? Угадайте, как использовали эти предметы несколько веков назад;
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