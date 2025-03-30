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Культура тест Переводим с зумерского и старославянского. Тест на знание всех граней русского языка

Переводим с зумерского и старославянского. Тест на знание всех граней русского языка

Сможете ли вы понять, как лексика современных подростков звучала бы несколько веков назад?

3 300
5 комментариев
Русский язык постоянно меняется. Проверьте, успеваете ли вы за этими переменами | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU, Евгений Вдовин / 161.RUРусский язык постоянно меняется. Проверьте, успеваете ли вы за этими переменами | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU, Евгений Вдовин / 161.RU
Русский язык постоянно меняется. Проверьте, успеваете ли вы за этими переменами
Источник:
Олег Федоров / CHITA.RU, Евгений Вдовин / 161.RU

«Великий и могучий» по праву остается отдельным поводом для гордости россиян. Но русский язык — это не только древняя история и классическая литература, это и неологизмы, и диалектизмы, и заимствования, и молодежный сленг.

Мы собрали для вас тест, в котором нужно перевести слова и фразы с языка подростков (так называемых зумеров) на старославянский и наоборот. Проверьте, владеете ли вы родным языком во всех его проявлениях!

ТЕСТПройден 15 раз
1 / 9
Первый вопрос: что значит старославянское слово «хоть»?
  • Уменьшительно-ласкательное обращение к домовому
  • Любимый, дорогой
  • Нестерпимое желание
2 / 9
Если бы в Древней Руси существовали стримы, как бы они назывались?
  • Позорище
  • Созерцалище
  • Зрелище
3 / 9
Знаете, что означает «нуб» в лексиконе современной молодежи? Угадайте, а мы расскажем, как это будет на старославянском.
  • Некрасивый (девушка — о парне)
  • Глупый, неумелый
  • Неудачник
4 / 9
Как вы думаете, что значит слово «облудъ»? Угадайте, как бы современные геймеры называли такого человека?
  • Лузер
  • Винер
  • Читер
5 / 9
Передохнём на простом вопросе. Как на старославянском языке сказать, что кто-то «слился»?
  • Уступил
  • Утече́
  • Отступился
6 / 9
А сейчас может быть посложнее. Как перевести слово «аминь» на язык современной молодежи?
  • По факту
  • Вот и весь прикол (конец истории)
  • Клянусь
7 / 9
Слово «троллинг» современной молодежью используется уже не так часто, но и ему интересно подобрать старославянский аналог.
  • Штукарство
  • Измывательство
  • Глум
8 / 9
Как бы вы перевели на современный русский слово «казание»?
  • Гайд
  • Образовательный марафон
  • Учебные курсы
9 / 9
Последний вопрос: как по-вашему, что означает слово «тильт», которое часто можно услышать от подростков?
  • Мотивация
  • В компьютерных играх — раунд-реванш
  • Грусть

Всем заядлым любителям тестов мы предлагаем также проверить свои силы в других материалах:

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Комментарии
5
Матрёшка
12 июня 2023, 22:37
Хорошо, что ни одного не знаю
Гость
12 июня 2023, 21:29
а сможете понять крылатые фразы нашего времени? лет через десять и не покраснеть за себя,страну и всех
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