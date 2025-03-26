НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Образование тест У нас в городе к «Тотальному диктанту» готовы? Спорим, у вас нет шансов ответить на 10 из 10

У нас в городе к «Тотальному диктанту» готовы? Спорим, у вас нет шансов ответить на 10 из 10

Тест, основанный на популярных ошибках участников акции

227
1 комментарий
Мало прийти на «Тотальный диктант» с красивой головой&nbsp;— желательно, чтобы в ней еще и знания оказались | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМало прийти на «Тотальный диктант» с красивой головой&nbsp;— желательно, чтобы в ней еще и знания оказались | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мало прийти на «Тотальный диктант» с красивой головой — желательно, чтобы в ней еще и знания оказались

Источник:

Раз в год добрая половина страны садится за парты, чтобы проверить, не забыли ли они правила русского языка, и пробуют написать текст «Тотального диктанта». Регистрация этого года идет полным ходом, и, похоже, сейчас — самое время как следует подготовиться к акции. Специально для этого мы собрали коллекцию ошибок из диктантов прошлых лет. Проверьте — потянете ли вы на отлично или придется освежить правила русского языка.

ТЕСТПройден 49 раз
1 / 10

В этих, на первый взгляд, простых словах сделали ошибки многие участники «Тотального диктанта» в прошлом году. А вы знаете, как правильно?

  • Паравоз, муровей, честный

  • Паровоз, муравей, честный

  • Паравоз, муровей, чесный

2 / 10

Сложности у участников «Тотального диктанта» — 2024 вызвали наречия. Сможете написать все без ошибок?

  • Набок, в миг, понапрасну

  • На бок, в миг, по напрасну

  • Набок, вмиг, понапрасну

3 / 10

Эти слова стали лидерами по ошибкам. А вы выберете верный ответ?

  • Переферия, координально, ландшафт

  • Периферия, кардинально, ландшафт

  • Перриферия, кардинально, лондшафт

  • Переферия, каардинально, лоншафт

4 / 10

А где здесь спрятались слова без ошибок?

  • Циввилизация, филосовский, интиллигент

  • Циввелезация, философский, интилигент

  • Цивилизация, философский, интеллигент

  • Цевелизация, филосовский, интелегент

5 / 10

Одно маленькое словосочетание, а сколько в нём делают ошибок! Вы же знаете, как правильно?

  • Иметь в виду

  • Иметь ввиду

  • Иметь введу

6 / 10

В 2022 году участники диктанта засыпались на этих словах. Справитесь?

  • Дотемна, подмышки, народишко, поначалу

  • До темна, подмышки, народишко, по началу

  • До темна, под мышки, народишко, по началу

  • Дотемна, под мышки, народишка, по началу

7 / 10

Где запятые стоят верно?

  • От пожелтевших страниц пахло, как от старых библиотечных книг

  • В десять лет, после тяжело перенесенной скарлатины Костя почти оглох

  • Для того чтобы проникнуть в эту пещеру, у Кости недоставало ни сил, ни возможностей

8 / 10

На этой фразе тоже споткнулись многие участники диктанта в 2016 году. А вы справитесь?

  • Говорили на ни кому непонятном языке

  • Говорили на никому непонятном языке

  • Говорили на ни кому не понятном языке

  • Говорили на никому не понятном языке

9 / 10

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

  • Ре…щий флаг, они наде…тся, люди бор…тся

  • Раскле…вший листовки, он раска…лся, ненавид…щий ложь

  • Масл…ный блин, нама…лся вдоволь, терп…щий боль

  • Выкач…нный из мяча воздух, изрешеч…нный пулями, ты расскаж…шь

10 / 10

Вместо каких цифр должны стоять запятые?

За пару минут (1) город темнел (2) будто зажмуривался (3) и на горизонте (4) нестерпимо яркая (5) на серо-лиловом фоне (6) вставала (7) ветвясь (8) первая громадная молния.

  • 1, 2, 3, 7, 8

  • 2, 3, 6, 7, 8

  • 2, 3, 4, 5, 7, 8

  • 2, 3, 4, 6, 7, 8

ПО ТЕМЕ
Русский язык Тотальный диктант Грамотность Тест на грамотность Тест Развлечения Обучение Образование Знания Школьные знания
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
43 минуты
Голубницкая собрала все свои ошибки и решила проверить людей
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление