У нас в городе к «Тотальному диктанту» готовы? Спорим, у вас нет шансов ответить на 10 из 10

Мало прийти на «Тотальный диктант» с красивой головой — желательно, чтобы в ней еще и знания оказались

Раз в год добрая половина страны садится за парты, чтобы проверить, не забыли ли они правила русского языка, и пробуют написать текст «Тотального диктанта». Регистрация этого года идет полным ходом, и, похоже, сейчас — самое время как следует подготовиться к акции. Специально для этого мы собрали коллекцию ошибок из диктантов прошлых лет. Проверьте — потянете ли вы на отлично или придется освежить правила русского языка.