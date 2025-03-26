У нас в городе к «Тотальному диктанту» готовы? Спорим, у вас нет шансов ответить на 10 из 10

Раз в год добрая половина страны садится за парты, чтобы проверить, не забыли ли они правила русского языка, и пробуют написать текст «Тотального диктанта». Регистрация этого года идет полным ходом, и, похоже, сейчас — самое время как следует подготовиться к акции. Специально для этого мы собрали коллекцию ошибок из диктантов прошлых лет. Проверьте — потянете ли вы на отлично или придется освежить правила русского языка.
В этих, на первый взгляд, простых словах сделали ошибки многие участники «Тотального диктанта» в прошлом году. А вы знаете, как правильно?
Паравоз, муровей, честный
Паровоз, муравей, честный
Паравоз, муровей, чесный
Сложности у участников «Тотального диктанта» — 2024 вызвали наречия. Сможете написать все без ошибок?
Набок, в миг, понапрасну
На бок, в миг, по напрасну
Набок, вмиг, понапрасну
Эти слова стали лидерами по ошибкам. А вы выберете верный ответ?
Переферия, координально, ландшафт
Периферия, кардинально, ландшафт
Перриферия, кардинально, лондшафт
Переферия, каардинально, лоншафт
А где здесь спрятались слова без ошибок?
Циввилизация, филосовский, интиллигент
Циввелезация, философский, интилигент
Цивилизация, философский, интеллигент
Цевелизация, филосовский, интелегент
Одно маленькое словосочетание, а сколько в нём делают ошибок! Вы же знаете, как правильно?
Иметь в виду
Иметь ввиду
Иметь введу
В 2022 году участники диктанта засыпались на этих словах. Справитесь?
Дотемна, подмышки, народишко, поначалу
До темна, подмышки, народишко, по началу
До темна, под мышки, народишко, по началу
Дотемна, под мышки, народишка, по началу
Где запятые стоят верно?
От пожелтевших страниц пахло, как от старых библиотечных книг
В десять лет, после тяжело перенесенной скарлатины Костя почти оглох
Для того чтобы проникнуть в эту пещеру, у Кости недоставало ни сил, ни возможностей
На этой фразе тоже споткнулись многие участники диктанта в 2016 году. А вы справитесь?
Говорили на ни кому непонятном языке
Говорили на никому непонятном языке
Говорили на ни кому не понятном языке
Говорили на никому не понятном языке
В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
Ре…щий флаг, они наде…тся, люди бор…тся
Раскле…вший листовки, он раска…лся, ненавид…щий ложь
Масл…ный блин, нама…лся вдоволь, терп…щий боль
Выкач…нный из мяча воздух, изрешеч…нный пулями, ты расскаж…шь
Вместо каких цифр должны стоять запятые?
За пару минут (1) город темнел (2) будто зажмуривался (3) и на горизонте (4) нестерпимо яркая (5) на серо-лиловом фоне (6) вставала (7) ветвясь (8) первая громадная молния.
1, 2, 3, 7, 8
2, 3, 6, 7, 8
2, 3, 4, 5, 7, 8
2, 3, 4, 6, 7, 8