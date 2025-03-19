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Развлечения тест Тест для заядлых киноманов: как хорошо вы помните фильм «Калина красная»

Тест для заядлых киноманов: как хорошо вы помните фильм «Калина красная»

Не исключаем, что вас выручит знание повести Василия Шукшина

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По словам Любы, Егор загремел за решетку, потому что списывал. Надеемся, вы списывать не будете | Источник: кадр из фильма «Калина красная», (0+) реж. Василий Шукшин, киностудия «Мосфильм», 1974 годПо словам Любы, Егор загремел за решетку, потому что списывал. Надеемся, вы списывать не будете | Источник: кадр из фильма «Калина красная», (0+) реж. Василий Шукшин, киностудия «Мосфильм», 1974 год

По словам Любы, Егор загремел за решетку, потому что списывал. Надеемся, вы списывать не будете

Источник:

Когда Василию Шукшину поручили снять фильм о советской действительности, он предложил свою же повесть «Калина красная» (16+). На сюжет о стремящемся порвать с прошлым рецидивисте его вдохновила история его двоюродной сестры, которая переписывалась с заключенным, обещавшим после освобождения приехать к ней и начать новую жизнь. Мы не гарантируем, что после прохождения нашего теста вы тоже начнете жизнь заново, но вспомнить классику советского кинематографа (или узнать о ней что-то новое) сможете наверняка.

ТЕСТПройден 397 раз
1 / 10

В начале фильма хор рецидивистов «Бом-Бом» исполняет задумчивую песню «Вечерний звон» (6+). Кто участвует в ансамбле?

  • Те, кто отбывает первый год заключения

  • Воры и грабители

  • Мошенники и аферисты

  • Те, у кого заканчивается срок заключения

2 / 10

Если бы у Егора Прокудина было три жизни, одну он бы просидел в тюрьме, вторую отдал бы водителю. А что бы он сделал с третьей?

  • Прожил бы сам как хочет

  • Еще раз посидел бы в тюрьме

  • Подарил бы нуждающемуся

  • Отдал бы ее на благо Родины

3 / 10

Как зовут эту даму в небесного цвета платье?

  • Люсьен

  • Жасмин

  • Нино

  • Сонька

4 / 10

Как Егор, по его словам, относится к алкоголю?

  • Любит засандалить

  • Не пьет по религиозным причинам

  • Не пьющий

  • Немедленно впадает в запой

5 / 10

А сколько у Егора судимостей?

  • Одна, да и та по случайности

  • Три, но это просто так совпало

  • Пять, но это так, по мелочи

  • Семь, он ворюга несусветный

6 / 10

Какими словами охарактеризовал Егора отец Любы, едва его завидев?

  • Вот с такими ручищами, как ворюга!

  • В красной рубахе, как палач!

  • Такая улыбка, мигом понятно: хапуга!

  • Завидный жених, сразу видно, домовитый!

7 / 10

Как Люба представила Егора своим родителям?

  • Ну вот и бухгалтер наш

  • А вот и мой кудесник!

  • А кто тут ждал разбойника с большой дороги?

  • Ну всё, съезжайте!

8 / 10

Для чего собрался весь этот народ за дверями?

  • Для встречи светлого будущего

  • Для пьянки

  • Для разврата

  • На поминки

9 / 10

Где, по словам Сергея Михайловича, все красивые женщины?

  • Замужем

  • Спят

  • В университете

  • На работе

10 / 10

Какой была последняя кличка Егора?

  • Папаша

  • Горе

  • Горацио

  • Гога

Мы также подготовили тесты на знание фильмов «Москва слезам не верит» (18+) и «Брат» (18+).

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Тест Развлечения Кино Советское кино Калина красная Василий Шукшин Фильмы Повесть СССР
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