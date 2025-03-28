Зачем нужна копоушка? Попробуйте угадать назначение старинных предметов. Тест

Сегодня многое, чем пользовались в быту наши предки, ушло в прошлое. Сейчас эти вещи можно найти только в музеях. Проверьте, сможете ли вы угадать, как раньше использовались предметы из архивов Ярославского музея-заповедника.
Как думаете, что это?
- Щипцы для завивки волос
- Медицинский инструмент
- Ножницы
Для чего использовался этот деревянные предмет?
- Массажер
- Пряничная доска
- Украшение для дома
Куда вставляли этот ключик?
- В дверной замок
- Им заводили машину
- Им заводили часы
Вряд ли вы или ваши родители когда-то пользовались этим предметом. Что это?
- Держатель для спичечной коробки
- Ловушка для насекомых
- Сувенир
Как думаете, что это за предмет из советского прошлого?
- Приспособление для поднятия петель на чулках
- Шило
- Инструмент вора-домушника
Эта вещь из IX—XI веков называется копоушка. Как, по-вашему, она использовалась?
- Ею копали землю под саженцы
- Ее вешали на шею медлительным людям — копушам. Чтобы было стыдно
- Для чистки ушей
Что это за вещь из 1930-х годов?
- Измерительный прибор
- Ножичек для заточки карандашей
- Швейное оборудование
Этот предмет был сделан во второй половине XIX века. В каких ситуациях он использовался?
- При стирке белья
- Как музыкальный инструмент
- Массажер
Понравился тест? У нас есть еще — попробуйте угадать, для чего были нужны эти пять предметов из СССР.