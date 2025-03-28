Зачем нужна копоушка? Попробуйте угадать назначение старинных предметов. Тест

Современный человек может даже не догадаться, зачем наши предки использовали эти вещи

Сегодня многое, чем пользовались в быту наши предки, ушло в прошлое. Сейчас эти вещи можно найти только в музеях. Проверьте, сможете ли вы угадать, как раньше использовались предметы из архивов Ярославского музея-заповедника.