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Развлечения тест Зачем нужна копоушка? Попробуйте угадать назначение старинных предметов. Тест

Зачем нужна копоушка? Попробуйте угадать назначение старинных предметов. Тест

Проверьте, насколько вы понимаете своих предков

4 261
4 комментария
Современный человек может даже не догадаться, зачем наши предки использовали эти вещи | Источник: Ярославский музей-заповедникСовременный человек может даже не догадаться, зачем наши предки использовали эти вещи | Источник: Ярославский музей-заповедник
Современный человек может даже не догадаться, зачем наши предки использовали эти вещи
Источник:
Ярославский музей-заповедник

Сегодня многое, чем пользовались в быту наши предки, ушло в прошлое. Сейчас эти вещи можно найти только в музеях. Проверьте, сможете ли вы угадать, как раньше использовались предметы из архивов Ярославского музея-заповедника.

ТЕСТПройден 23 раза
1 / 8
Как думаете, что это?
  • Щипцы для завивки волос
  • Медицинский инструмент
  • Ножницы
2 / 8
Для чего использовался этот деревянные предмет?
  • Массажер
  • Пряничная доска
  • Украшение для дома
3 / 8
Куда вставляли этот ключик?
  • В дверной замок
  • Им заводили машину
  • Им заводили часы
4 / 8
Вряд ли вы или ваши родители когда-то пользовались этим предметом. Что это?
  • Держатель для спичечной коробки
  • Ловушка для насекомых
  • Сувенир
5 / 8
Как думаете, что это за предмет из советского прошлого?
  • Приспособление для поднятия петель на чулках
  • Шило
  • Инструмент вора-домушника
6 / 8
Эта вещь из IX—XI веков называется копоушка. Как, по-вашему, она использовалась?
  • Ею копали землю под саженцы
  • Ее вешали на шею медлительным людям — копушам. Чтобы было стыдно
  • Для чистки ушей
7 / 8
Что это за вещь из 1930-х годов?
  • Измерительный прибор
  • Ножичек для заточки карандашей
  • Швейное оборудование
8 / 8
Этот предмет был сделан во второй половине XIX века. В каких ситуациях он использовался?
  • При стирке белья
  • Как музыкальный инструмент
  • Массажер

Понравился тест? У нас есть еще — попробуйте угадать, для чего были нужны эти пять предметов из СССР.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Тест Старинные вещи Музей
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Комментарии
4
Инженер1
27 мая 2023, 08:26
Легко! 8/8. Скоро эти вещи заново войдут в повседневность. Ибо скрепная жизнь надвигается. 😁
Гость
27 мая 2023, 07:59
держатель для спичечной коробки не подумаешь.. 7 из 8
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