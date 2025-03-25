«Сказали, его больше не будет»: в Ярославле в популярном музее закрыли целый отдел

В Ярославском музее-заповеднике грядут изменения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском государственном музее-заповеднике закрыли экспозицию «Природа Ярославского края». Об этом сообщила читательница 76.RU. Она хотела прийти не экскурсию с ребенком, но получила отказ от сотрудников.

«В музее-заповеднике закрыли отдел природы навсегда. Отдел был закрыт последнюю неделю по техническим причинам, и сказали, что больше его открывать не будут. Сказали: „Вот только сейчас позвонили и сказали, что больше такого отдела в музее не будет“, — рассказала читательница 76.RU.

В Министерстве культуры Ярославской области 76.RU сообщили, что это не так. Экспозицию закрыли на время ремонта. Ту же информацию подтвердили в самом музее-заповеднике.

«Сейчас идёт ремонт прилегающей к экспозиции территории, где ранее прорвало трубу. Отдел был закрыт для приема посетителей. После ликвидации аварии начнется ремонт крыльца, которое ведёт в экспозицию „Природа Ярославского края“. Вопрос о закрытии экспозиции не рассматривается», — пояснили представители музея в разговоре с 76.RU.

Известно, что экспонаты не были повреждены, прорыв произошел на улице.