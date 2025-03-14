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Культура Директор Ярославского музея-заповедника покинет свой пост

Директор Ярославского музея-заповедника покинет свой пост

Информацию об этом подтвердили власти

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2 комментария
В региональном Минкульте подтвердили информацию о смене руководителя музея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Ярославский музей-заповедник / Vk.comВ региональном Минкульте подтвердили информацию о смене руководителя музея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Ярославский музей-заповедник / Vk.com

В региональном Минкульте подтвердили информацию о смене руководителя музея

Источник:

В Ярославском государственном историко­-архитектурном и художественном музее-заповеднике сменится директор. Свой пост покинет Наталья Левицкая. Информацию об этом порталу 76.RU сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.

— Наталья Левицкая, действительно, покинет свой пост. Но не сегодня, — уточнили в Министерстве.

Также власти уточнили: о том, кто теперь займет этот пост, станет известно в понедельник.

Наталья Левицкая возглавляла Ярославский музей-заповедник больше четырнадцати лет — с января 2011 года.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал объединение юридических лиц трех популярных театров в Ярославле. Речь идет о Камерном и Кукольном театрах, а также о ТЮЗе. Он уточнил, что сами учреждения будут являться самостоятельными, а объединение нужно, чтобы сократить часть административного состава и увеличить зарплаты оставшимся работникам.

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Музей-заповедник Директор
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Комментарии
2
Гость
2 часа
А Губер ?
Гость
1 час
Шей да пори, не будет пустой поры.
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