Директор Ярославского музея-заповедника покинет свой пост

В региональном Минкульте подтвердили информацию о смене руководителя музея Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Ярославский музей-заповедник / Vk.com











В Ярославском государственном историко­-архитектурном и художественном музее-заповеднике сменится директор. Свой пост покинет Наталья Левицкая. Информацию об этом порталу 76.RU сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.

— Наталья Левицкая, действительно, покинет свой пост. Но не сегодня, — уточнили в Министерстве.

Также власти уточнили: о том, кто теперь займет этот пост, станет известно в понедельник.

Наталья Левицкая возглавляла Ярославский музей-заповедник больше четырнадцати лет — с января 2011 года.