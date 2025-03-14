Директор Ярославского музея-заповедника покинет свой пост

В Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике сменится директор. Свой пост покинет Наталья Левицкая. Информацию об этом порталу 76.RU сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.
— Наталья Левицкая, действительно, покинет свой пост. Но не сегодня, — уточнили в Министерстве.
Также власти уточнили: о том, кто теперь займет этот пост, станет известно в понедельник.
Наталья Левицкая возглавляла Ярославский музей-заповедник больше четырнадцати лет — с января 2011 года.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал объединение юридических лиц трех популярных театров в Ярославле. Речь идет о Камерном и Кукольном театрах, а также о ТЮЗе. Он уточнил, что сами учреждения будут являться самостоятельными, а объединение нужно, чтобы сократить часть административного состава и увеличить зарплаты оставшимся работникам.