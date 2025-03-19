В Ярославле назначили нового директора музея-заповедника

Ярославский государственный музей-заповедник возглавила руководитель Ярославского художественного музея Алла Хатюхина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 19 марта.
«Алла Валерьевна имеет профильное образование, окончила Ярославский государственный университет. Свою карьеру начала в Ростовском кремле, затем работала в отделах Ярославского музея-заповедника. В 2006–2007 годах курировала деятельность музеев в региональном департаменте культуры. Последние 17 лет Алла Валерьевна была руководителем Ярославского художественного музея», — написал у себя в соцсетях глава региона.
Мы заинтересованы в развитии сферы культуры и в частности наших музеев. Уверен, что большой опыт и профессионализм Аллы Валерьевны помогут ей успешно справляться с новыми задачами. Желаю успехов и реализации всех планов!
Ранее в соцсетях обсуждалась информация об объединении Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея. В региональном Министерстве культуры опровергли эти данные.
«Объединения музеев не будет ни в каком формате», — уточнили в Минкульте Ярославской области.