НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 748мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,85
EUR 90,83
Примета Кубка Континента
Собака напала на ребенка
Хоккеиста отстранили от игр
Пробки на двух проспектах
Рыбаков унесло на льдине
Массовая авария в Ярославле
На дне Волги показался корабль
Самые оплачиваемые вакансии
Миллиард за роды
Культура В Ярославле назначили нового директора музея-заповедника

В Ярославле назначили нового директора музея-заповедника

Что о ней известно

1 029
7 комментариев
В Ярославле назначили нового директора музея-заповедника | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле назначили нового директора музея-заповедника | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле назначили нового директора музея-заповедника

Источник:

Ярославский государственный музей-заповедник возглавила руководитель Ярославского художественного музея Алла Хатюхина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 19 марта.

«Алла Валерьевна имеет профильное образование, окончила Ярославский государственный университет. Свою карьеру начала в Ростовском кремле, затем работала в отделах Ярославского музея-заповедника. В 2006–2007 годах курировала деятельность музеев в региональном департаменте культуры. Последние 17 лет Алла Валерьевна была руководителем Ярославского художественного музея», — написал у себя в соцсетях глава региона.

<p>Михаил Евраев </p><p>Михаил Евраев </p>

Мы заинтересованы в развитии сферы культуры и в частности наших музеев. Уверен, что большой опыт и профессионализм Аллы Валерьевны помогут ей успешно справляться с новыми задачами. Желаю успехов и реализации всех планов!

Ранее в соцсетях обсуждалась информация об объединении Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея. В региональном Министерстве культуры опровергли эти данные. 

«Объединения музеев не будет ни в каком формате», — уточнили в Минкульте Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Директор Музей-заповедник Новый директор Ярославский музей-заповедник Ярославский художественный музей
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
3 часа
Вот как раз музеи и можно обьединить
Гость
3 часа
...шарф красивый...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление