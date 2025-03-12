Вы разбираетесь в искусстве или ваш потолок — «Черный квадрат»? Попробуйте ответить на 10 из 10

Нам еще со школы рассказывают о разных художниках и их творениях. Но остается ли в головах хоть что-то, когда мы эту самую школу оканчиваем? Чтобы и дальше поддерживать себя в искусствоведческой форме, есть два пути: заниматься самообразованием или проходить наши тесты. Такие, как этот. В нем мы предлагаем вам проверить: дадите вы фору музейному гиду или даже школьник разбирается в живописи лучше.