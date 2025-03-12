Вы разбираетесь в искусстве или ваш потолок — «Черный квадрат»? Попробуйте ответить на 10 из 10

Нам еще со школы рассказывают о разных художниках и их творениях. Но остается ли в головах хоть что-то, когда мы эту самую школу оканчиваем? Чтобы и дальше поддерживать себя в искусствоведческой форме, есть два пути: заниматься самообразованием или проходить наши тесты. Такие, как этот. В нем мы предлагаем вам проверить: дадите вы фору музейному гиду или даже школьник разбирается в живописи лучше.
Начнем с простого.
Микеланджело
Леонардо да Винчи
Альбрехт Дюрер
Ян Вермеер
Какой русский художник написал «Аленушку»?
Михаил Врубель
Иван Шишкин
Илья Репин
Виктор Васнецов
Чей это автопортрет?
Фрида Кало
Ремедиос Варо
Пенелопа Крус
Вера Мухина
Какой экспрессионист написал эту картину?
Винсент ван Гог
Сальвадор Дали
Эдвард Мунк
Анри Руссо
Библейские мотивы есть на картинах многих художников, но кто автор этой работы?
Питер Пауль Рубенс
Рембрандт
Караваджо
Эдуард Мане
Многие видят в мужчине на этой картине Владимира Путина, но его фамилии нет в названии этого произведения. Для начала давайте разберемся с фамилией автора.
Иероним Босх
Альбрехт Дюрер
Ян Вермеер
Ян ван Эйк
Кто написал эту картину?
Ян Вермеер
Винсент ван Гог
Клод Моне
Анри Матисс
Кто написал эту даму на лошади?
Илья Репин
Михаил Врубель
Карл Брюллов
Пабло Пикассо
Вы наверняка узнаете людей, изображенных на этом полотне. Но вспомните ли автора?
Иван Шишкин
Илья Репин
Иван Айвазовский
Михаил Врубель
Последняя картина. Кто ее автор?
Сальвадор Дали
Энди Уорхол
Казимир Малевич
Пабло Пикассо
Не спешите закрывать страницу, попробуйте также пройти наш тест по фильмам. Задача проста: нужно угадать название по короткому ребусу.