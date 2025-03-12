НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,62
EUR 93,97
Продают здание министерства
Что с поликлиникой на Гоголя
Что построят на месте отстойников
Цены на речные трамвайчики
Массовое ДТП с автобусом: видео
Ярославский «ЦУМ»
Ярославна погибла в пожаре
Незаконный магазин
Закрыли аэропорт
Умер после драки: видео
Культура тест Вы разбираетесь в искусстве или ваш потолок — «Черный квадрат»? Попробуйте ответить на 10 из 10

Вы разбираетесь в искусстве или ваш потолок — «Черный квадрат»? Попробуйте ответить на 10 из 10

Сейчас и проверим, отличите ли вы Микеланджело от Рембрандта

8 018
14 комментариев
Сколько человека в музеи ни води, он все равно художников не вспомнит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСколько человека в музеи ни води, он все равно художников не вспомнит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сколько человека в музеи ни води, он все равно художников не вспомнит

Источник:

Нам еще со школы рассказывают о разных художниках и их творениях. Но остается ли в головах хоть что-то, когда мы эту самую школу оканчиваем? Чтобы и дальше поддерживать себя в искусствоведческой форме, есть два пути: заниматься самообразованием или проходить наши тесты. Такие, как этот. В нем мы предлагаем вам проверить: дадите вы фору музейному гиду или даже школьник разбирается в живописи лучше.

ТЕСТПройден 9127 раз
1 / 10

Начнем с простого.

  • Микеланджело

  • Леонардо да Винчи

  • Альбрехт Дюрер

  • Ян Вермеер

2 / 10

Какой русский художник написал «Аленушку»?

  • Михаил Врубель

  • Иван Шишкин

  • Илья Репин

  • Виктор Васнецов

3 / 10

Чей это автопортрет?

  • Фрида Кало

  • Ремедиос Варо

  • Пенелопа Крус

  • Вера Мухина

4 / 10

Какой экспрессионист написал эту картину?

  • Винсент ван Гог

  • Сальвадор Дали

  • Эдвард Мунк

  • Анри Руссо

5 / 10

Библейские мотивы есть на картинах многих художников, но кто автор этой работы?

  • Питер Пауль Рубенс

  • Рембрандт

  • Караваджо

  • Эдуард Мане

6 / 10

Многие видят в мужчине на этой картине Владимира Путина, но его фамилии нет в названии этого произведения. Для начала давайте разберемся с фамилией автора.

  • Иероним Босх

  • Альбрехт Дюрер

  • Ян Вермеер

  • Ян ван Эйк

7 / 10

Кто написал эту картину?

  • Ян Вермеер

  • Винсент ван Гог

  • Клод Моне

  • Анри Матисс

8 / 10

Кто написал эту даму на лошади?

  • Илья Репин

  • Михаил Врубель

  • Карл Брюллов

  • Пабло Пикассо

9 / 10

Вы наверняка узнаете людей, изображенных на этом полотне. Но вспомните ли автора?

  • Иван Шишкин

  • Илья Репин

  • Иван Айвазовский

  • Михаил Врубель

10 / 10

Последняя картина. Кто ее автор?

  • Сальвадор Дали

  • Энди Уорхол

  • Казимир Малевич

  • Пабло Пикассо

Не спешите закрывать страницу, попробуйте также пройти наш тест по фильмам. Задача проста: нужно угадать название по короткому ребусу.

ПО ТЕМЕ
Картины Тесты Художники Илья Репин Леонардо да Винчи Иван Шишкин Фрида Кало Образование Обучение Знания Искусство Школьные знания Развлечения
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
10 марта, 18:37
Меня похвалили за тест и спросили, помню ли я что - то С уроков музыки ! Отвечаю, С уроков не помню, деревня ! 🤣🤣🤣 Помню Из уроков музыки.
Инженер1
5 февраля, 12:40
9/10 Ян Вермеер - редиска...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление