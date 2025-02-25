Угадайте название фильма по ребусу: только настоящие любители кино справятся с тестом

С этим фильмом ни у кого проблем не будет, так что мы выбрали кино посложнее

Помните фильм, где этот, ну как его, корабль большой и ДиКаприо… Если вы без труда помогаете друзьям вспомнить кино по таким фразам, то с нашим тестом справитесь на ура. Нужно всего лишь отгадать фильмы по смайликам. Если поначалу покажется, что всё очень просто, то не спешите — последние наши ребусы осилят только настоящие киноманы. А вы — один из них?