Угадайте название фильма по ребусу: только настоящие любители кино справятся с тестом

Помните фильм, где этот, ну как его, корабль большой и ДиКаприо… Если вы без труда помогаете друзьям вспомнить кино по таким фразам, то с нашим тестом справитесь на ура. Нужно всего лишь отгадать фильмы по смайликам. Если поначалу покажется, что всё очень просто, то не спешите — последние наши ребусы осилят только настоящие киноманы. А вы — один из них?
Васаби (18+)
Леон (18+)
Криминальное чтиво (18+)
Большой куш (18+)
Собачье сердце (12+)
Лулу и Бриггс (18+)
Марли и я (12+)
Бетховен (0+)
Титаник (12+)
В открытом море (12+)
Пираты Карибского моря (12+)
Треугольник печали (18+)
Спящая красавица (0+)
Рапунцель (6+)
Красавица и чудовище (6+)
Шрек (18+)
Солярис (12+)
Интерстеллар (18+)
Стражи галактики (12+)
Космическая одиссея 2010 (16+)
Убить дракона (12+)
Иван Грозный (12+)
Иван Васильевич меняет профессию (6+)
Викинг (18+)
Шестое чувство (12+)
Последнее изгнание дьявола (18+)
Заклятие (18+)
Вий (12+)
Залечь на дно в Брюгге (18+)
Достучаться до небес (18+)
Приключения Электроника (0+)
Остров проклятых (18+)
Омерзительная восьмерка (18+)
Джанго освобожденный (18+)
Великолепная семерка (16+)
Одинокий рейнджер (12+)
Прочь (18+)
Одержимость (18+)
Зеленая книга (18+)
Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале (18+)
Большой куш (18+)
Иллюзионист (18+)
Одиннадцать друзей Оушена (12+)
Иллюзия обмана (18+)
Волк с Уолл-стрит (18+)
Семь (18+)
Криминальное чтиво (18+)
Зверополис (6+)
Уже вошли во вкус? Тогда попробуйте угадать ТВ-сериал по декорациям, а узнаете фильм по герою? У нас есть советская серия.