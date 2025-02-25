НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -21

0 м/c,

штиль.

 758мм 84%
Подробнее
2 Пробки
USD 86,63
EUR 90,94
Выстрелил в лицо
Новая выплата
Чем дышат ярославцы
Как вызвать врача
Конкурс 76.RU
Опасные вещества в воздухе
Испугались из-за запаха газа
Что известно о продаже ТЦ
Вакансии в правительстве
Рос тарифов ЖКХ
Развлечения тест Угадайте название фильма по ребусу: только настоящие любители кино справятся с тестом

Угадайте название фильма по ребусу: только настоящие любители кино справятся с тестом

Спорим, что без ошибок пройти не получится?

2 708
9 комментариев
С этим фильмом ни у кого проблем не будет, так что мы выбрали кино посложнее | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталыС этим фильмом ни у кого проблем не будет, так что мы выбрали кино посложнее | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

С этим фильмом ни у кого проблем не будет, так что мы выбрали кино посложнее

Источник:

Помните фильм, где этот, ну как его, корабль большой и ДиКаприо… Если вы без труда помогаете друзьям вспомнить кино по таким фразам, то с нашим тестом справитесь на ура. Нужно всего лишь отгадать фильмы по смайликам. Если поначалу покажется, что всё очень просто, то не спешите — последние наши ребусы осилят только настоящие киноманы. А вы — один из них?

ТЕСТПройден 327 раз
Угадайте фильм по эмодзи
1 / 12

  • Васаби (18+)

  • Леон (18+)

  • Криминальное чтиво (18+)

  • Большой куш (18+)

2 / 12

  • Собачье сердце (12+)

  • Лулу и Бриггс (18+)

  • Марли и я (12+)

  • Бетховен (0+)

3 / 12

  • Титаник (12+)

  • В открытом море (12+)

  • Пираты Карибского моря (12+)

  • Треугольник печали (18+)

4 / 12

  • Спящая красавица (0+)

  • Рапунцель (6+)

  • Красавица и чудовище (6+)

  • Шрек (18+)

5 / 12

  • Солярис (12+)

  • Интерстеллар (18+)

  • Стражи галактики (12+)

  • Космическая одиссея 2010 (16+)

6 / 12

  • Убить дракона (12+)

  • Иван Грозный (12+)

  • Иван Васильевич меняет профессию (6+)

  • Викинг (18+)

7 / 12

  • Шестое чувство (12+)

  • Последнее изгнание дьявола (18+)

  • Заклятие (18+)

  • Вий (12+)

8 / 12

  • Залечь на дно в Брюгге (18+)

  • Достучаться до небес (18+)

  • Приключения Электроника (0+)

  • Остров проклятых (18+)

9 / 12

  • Омерзительная восьмерка (18+)

  • Джанго освобожденный (18+)

  • Великолепная семерка (16+)

  • Одинокий рейнджер (12+)

10 / 12

  • Прочь (18+)

  • Одержимость (18+)

  • Зеленая книга (18+)

  • Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале (18+)

11 / 12

  • Большой куш (18+)

  • Иллюзионист (18+)

  • Одиннадцать друзей Оушена (12+)

  • Иллюзия обмана (18+)

12 / 12

  • Волк с Уолл-стрит (18+)

  • Семь (18+)

  • Криминальное чтиво (18+)

  • Зверополис (6+)

Уже вошли во вкус? Тогда попробуйте угадать ТВ-сериал по декорациям, а узнаете фильм по герою? У нас есть советская серия.

ПО ТЕМЕ
Тесты Тест Фильмы Кино Загадка Сложный тест Киномания Эмодзи Развлечения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Инженер1
11 сентября 2024, 12:18
Вий в католической церкви? Орригинально!
Гость
11 сентября 2024, 13:59
Что за фигня? Я большинство фильмов не знаю и тем более не смотрела. Неужели они такие шедевры? Без Шрека прожила и хорошо.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада
Артем
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление