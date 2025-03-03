Лучшие фильмы и актеры года: кто получил «Оскар»

Объявлены победители премии «Оскар» 2025 года. 97-я церемония награждения проходила в ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе.
- «Лучшая мужская роль второго плана»
- «Лучший фильм»
- «Лучшая мужская роль»
- «Лучшая женская роль»
- «Лучшая женская роль второго плана»
- «Лучшая режиссура»
- «Лучший фильм на иностранном языке»
- «Лучшая музыка к фильму»
- «Лучшая песня к фильму»
- «Лучший звук»
- «Лучшая работа художника-постановщика»
- «Лучшая операторская работа»
- «Лучший документальный полнометражный фильм»
- «Лучший короткометражный документальный фильм»
- «Лучший игровой короткометражный фильм»
- «Лучший анимационный полнометражный фильм»
- «Лучший анимационный короткометражный фильм»
- Остальные награды
«Лучшая мужская роль второго плана»
В этот раз за событием особенно пристально следили жители России. Ведь на награду претендовал актер Юра Борисов. Он был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Анора» (18+). К сожалению, его обошел Киран Калкин с картиной «Настоящая боль» (18+). В номинации также были представлены Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (18+). Гай Пирс («Бруталист» (18+)) и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»(18+)). Однако картина с Борисовым собрала несколько наград. Расскажем, кто еще смог одержать победу на престижной премии.
«Лучший фильм»
Несмотря на то, что Юра Борисов остался без статуэтки, «Анора» получила награду. Ее назвали лучшим фильмом. За статуэтку в этой номинации боролись:
«Бруталист»;
«Боб Дилан: Никому не известный»;
«Конклав» (18+);
«Дюна: Часть вторая» (13+);
«Эмилия Перес» (18+);
«Я всё еще здесь» (18+);
«Мальчишки из „Никеля“» (18+);
«Субстанция» (18+).
«Лучшая мужская роль»
Награда досталась Эдриану Броуди за роль в фильме «Бруталист». Ему удалось обойти следующих претендентов:
Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»;
Колман Доминго — «Синг-Синг» (18+);
Рэйф Файнс — «Конклав»;
Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа».
«Лучшая женская роль»
И снова «Анора». Награду получила Майки Мэдисон. В номинации были представлены:
Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+);
Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»;
Деми Мур — «Субстанция»;
Фернанда Торрес — «Я всё еще здесь».
«Лучшая женская роль второго плана»
Победу одержала Зои Салдана. Ее высоко оценили за роль в картине «Эмилия Перес». За статуэтку в номинации боролись:
Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»;
Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
Фелисити Джонс — «Бруталист»;
Изабелла Росселлини — «Конклав».
«Лучшая режиссура»
Статуэтка досталась Шону Бейкеру за фильм «Анора». На его место претендовали:
Брэди Корбет — «Бруталист»;
Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»;
Жак Одиар — «Эмилия Перес»;
Корали Фаржа — «Субстанция».
«Лучший фильм на иностранном языке»
Победу одержала бразильская картина «Я всё еще здесь». В номинации были представлены:
«Девушка с иглой» (Дания) (18+);
«Эмилия Перес» (Франция);
«Семя священного инжира» (Германия) (18+);
«Поток» (Латвия) (18+).
«Лучшая музыка к фильму»
В этой номинации награду забрал Дэниэл Блумберг за фильм «Бруталист». Его соперниками стали:
Фолькер Бертельман — «Конклав»;
Клеман Дюколь — «Эмилия Перес»;
Джон Пауэлл и Стивен Шварц — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
Крис Бауэрс — «Дикий робот» (18+).
«Лучшая песня к фильму»
Очередная награда досталась «Эмилии Перес» и El Mal. За статуэтку также боролись:
The Journey — «Батальон 6888» (18+);
Like A Bird — «Синг-Синг»;
Mi Camino — «Эмилия Перес»;
Never Too Late — «Элтон Джон: Никогда не поздно» (18+).
«Лучший звук»
Здесь отметили фантастическую работу Гарета Джона, Ричарда Кинга, Рона Бартлетта и Дуга Хемфилла. Они принесли награду фильму «Дюна: Часть вторая». За победу боролись следующие картины:
«Боб Дилан: Никому не известный»;
«Эмилия Перес» — Эрван Керзанет;
«Злая: Сказка о ведьме Запада»;
«Дикий робот».
«Лучшая работа художника-постановщика»
Победу одержали Нэйтан Краули и Ли Сандалес. Они принесли «Оскар» фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада». В этой номинации также были представлены:
«Бруталист»;
«Конклав»;
«Дюна: Часть вторая»;
«Носферату» (18+).
«Лучшая операторская работа»
Статуэтку киноакадемии получил фильм «Боб Дилан: Никому не известный» (Арианна Филлипс). За награду боролись:
«Дюна: Часть вторая»;
«Эмилия Перес»;
«Мария» (18+);
«Носферату».
«Лучший документальный полнометражный фильм»
«Нет другой земли» (18+) забрал статуэтку. На «Оскар» были номинированы:
«Дневники черного ящика» (18+);
«Фарфоровая война» (18+);
«Саундтрек к государственному перевороту» (18+);
«Сахарный тростник» (18+).
«Лучший короткометражный документальный фильм»
Победу одержала картина «Единственная девушка в оркестре» (18+). В номинации были представлены:
«Смерть в цифрах» (18+);
«Я готов, надзиратель» (18+);
«Инцидент» (18+);
«Инструменты бьющегося сердца» (18+).
«Лучший игровой короткометражный фильм»
«Оскар» достался работе «Я не робот». За награду боролись:
«Залог» (18+);
«Ануя» (18+);
«Последний рейнджер» (18+);
«Человек, который не мог молчать» (18+).
«Лучший анимационный полнометражный фильм»
Награда в этой номинации ушла картине «Поток» (18+). Также были в списке на победу:
«Головоломка 2» (6+);
«Мемуары улитки» (18+);
«Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (18+);
«Дикий робот».
«Лучший анимационный короткометражный фильм»
Лучшим в номинации признали «В тени кипариса» (18+). За победу также боролись:
«Красавцы» (18+);
«Волшебные конфеты» (18+);
«Путешествие к чуду» (18+);
«Фу!» (18+).