Лучшие фильмы и актеры года: кто получил «Оскар»

В этот раз за событием особенно пристально следили жители России. Ведь на награду претендовал актер Юра Борисов. Он был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Анора» (18+). К сожалению, его обошел Киран Калкин с картиной «Настоящая боль» (18+). В номинации также были представлены Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (18+). Гай Пирс («Бруталист» (18+)) и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»(18+)). Однако картина с Борисовым собрала несколько наград. Расскажем, кто еще смог одержать победу на престижной премии.