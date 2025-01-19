В Ярославле представили нового директора театра кукол

В пятницу, 17 января, в Ярославле назвали имя нового директора театра кукол. Исполняющим обязанности руководителя назначили Заслуженного работника культуры Алексея Хитрова. Он приступит к работе с 20 января.
— Алексей Владимирович — человек, чья жизнь неразрывно связана с Ярославским театром кукол, он посвятил этому коллективу более 30 лет, а с 2002 года занимает должность заместителя директора, — указали в региональном Министерстве культуры. — Мы уверены, что театр продолжит развиваться и радовать зрителей новыми успехами.
В разные годы Алексей Хитров был награжден многочисленными наградами, в том числе почетной грамотой губернатора Ярославской области
До Алексея Хитрова директором театра работал 66-летний Дмитрий Стрекалов. 9 января стало известно о его смерти. Он возглавлял Ярославский театр кукол 34 года.