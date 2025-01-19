НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

с-з.

 743мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,41
EUR 104,86
Крещение: онлайн-трансляция
Проверки в магазинах «Светофор»
Адреса купелей
ЧП на заводе
Реконструируют «Спартаковец»
Необычные экспонаты музеев
Что есть, чтобы не толстеть
Губерниев в Ярославской области
«Локомотив» обыграл «Сибирь»
Возобновили полеты в Казань
Город В Ярославле представили нового директора театра кукол

В Ярославле представили нового директора театра кукол

Алексей Хитров посвятил учреждению 30 лет

152
4 комментария

На пост директора театра кукол в Ярославле назначили Заслуженного работника культуры РФ Алексея Хитрова

Источник:

В пятницу, 17 января, в Ярославле назвали имя нового директора театра кукол. Исполняющим обязанности руководителя назначили Заслуженного работника культуры Алексея Хитрова. Он приступит к работе с 20 января.

— Алексей Владимирович — человек, чья жизнь неразрывно связана с Ярославским театром кукол, он посвятил этому коллективу более 30 лет, а с 2002 года занимает должность заместителя директора, — указали в региональном Министерстве культуры. — Мы уверены, что театр продолжит развиваться и радовать зрителей новыми успехами.

В разные годы Алексей Хитров был награжден многочисленными наградами, в том числе почетной грамотой губернатора Ярославской области

До Алексея Хитрова директором театра работал 66-летний Дмитрий Стрекалов. 9 января стало известно о его смерти. Он возглавлял Ярославский театр кукол 34 года.

ПО ТЕМЕ
Театр кукол Новый директор Культура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
31 минута
На Чикатило похож
Гость
20 минут
- Девушка, а Девушка, а который сейчас час? - Два часа ночи! - А фигли Вы не спите?))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление