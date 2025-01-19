В Ярославле представили нового директора театра кукол

На пост директора театра кукол в Ярославле назначили Заслуженного работника культуры РФ Алексея Хитрова Источник: Министерство культуры Ярославской области / Vk.com











В пятницу, 17 января, в Ярославле назвали имя нового директора театра кукол. Исполняющим обязанности руководителя назначили Заслуженного работника культуры Алексея Хитрова. Он приступит к работе с 20 января.

— Алексей Владимирович — человек, чья жизнь неразрывно связана с Ярославским театром кукол, он посвятил этому коллективу более 30 лет, а с 2002 года занимает должность заместителя директора, — указали в региональном Министерстве культуры. — Мы уверены, что театр продолжит развиваться и радовать зрителей новыми успехами.

В разные годы Алексей Хитров был награжден многочисленными наградами, в том числе почетной грамотой губернатора Ярославской области