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Город В Ярославле на ремонт ТЮЗа потратили миллиард рублей: когда театр примет зрителей

В Ярославле на ремонт ТЮЗа потратили миллиард рублей: когда театр примет зрителей

Ранее власти объявили об окончании капремонта

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6 комментариев

Посетить ТЮЗ ярославцы не могут уже несколько лет

Источник:

25 декабря завершился капитальный ремонт Театра юного зрителя на улице Свободы в Ярославле. Как уточнили 76.RU в пресс-службе областного Министерства культуры, театр начнет работу только осенью 2025 года.

— Обновленный ТЮЗ работает в полный рост. Спектакли в нем можно будет смотреть, когда закончатся пусконаладочные мероприятия. Ориентировочно — начало следующего театрального сезона, — сообщили 76.RU в пресс-службе.

Напомним, подготовка к проекту началась в 2021 году, сами работы по нацпроекту «Культура» стартовали в 2022 году.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом президента. Его реализация началась в 2019 году. В структуру входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Они направлены на создание и развитие культурных центров, поддержку творческих инициатив и внедрение информационных технологий.

— Никогда прежде в ТЮЗе не было такого масштабного ремонта. Все помнят, как было холодно со старыми окнами, требовала обновления крыша, не выдерживала напряжения электрика. <…> Трехметровые фигуры «Буффонада» и «Кукольник», которые украшают фасад здания, были впервые за почти 40 лет отреставрированы и покрашены. Внутри отреставрированы все люстры, — цитируют в областном правительстве слова и. о. министра культуры Ярославской области Ирины Ширшовой.

Подрядчика определяли через аукцион на госзакупках, работы выполняла компания «Виннер».

Согласно сервису «Контур.Фокус», ООО «Виннер» было образовано 23 ноября 2007 года в Ярославле. Ее возглавляет Алексей Пономарев, учредители — Надежда Храпова и Надежда Савченко. Компания несколько раз работала по нацпроектам. В частности, в 2021 году строила детский сад на Дядьковской улице, а в 2020 году возводила пристройку к самой большой гимназии в Иванове. Правда, подрядчик тогда не рассчитал ресурсы по заложенным сметам и покинул стройку. Компания «Виннер» также строила семиэтажный дом в Дзержинском районе, который воткнули на небольшом зеленом пятачке у дома № 32 по проспекту Дзержинского.

По последним данным правительства, всего на работы потратили 1 миллиард 75 миллионов 300 тысяч рублей. Изначально стоимость ремонта ТЮЗа оценивалась в 800 миллионов рублей (средства выделили и из федерального, и регионального бюджетов). Потом финансирование урезали до 565 миллионов рублей. В ноябре 2023 года стало известно о выделении дополнительных 200 миллионов. В итоге конечная стоимость ремонта выросла.

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Что изменилось:

  • отремонтирована кровля;

  • установлены теплые окна;

  • заменены коммуникации;

  • отреставрированы театральные люстры и трехметровые фигуры на фасаде здания;

  • обновлена механическая составляющая сцен;

  • оборудовали фасад новой подсветкой.

Отметим, что в период капитального ремонта театр продолжал свою деятельность. Актеры работали в других зданиях в Ярославле и гастролировали по России.

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ТЮЗ Театр Ремонт
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Комментарии
6
Гость
40 минут
На самом деле, интересно то, - кто сколько украл на этом проекте финансирования. А так же, кто именно украл, и каким образом крал.., поробности. ))
Гость
17 минут
Потратили миллиард, выглядит на миллион. А если уж честно, миллиард на ТЮЗ, это верх глупости.
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