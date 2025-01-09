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Культура В Ярославле скончался директор театра кукол

В Ярославле скончался директор театра кукол

Дмитрию Стрекалову было 66 лет

2 018
5 комментариев

О смерти Дмитрия Стрекалова сообщили в ТЮЗе

Источник:

В Ярославле 9 января скончался директор театра кукол 66-летний Дмитрий Стрекалов. Об этом сообщили в театре юного зрителя.

Бывшие коллеги рассказали, что Дмитрий Стрекалов посвятил искусству 46 лет жизни. Ярославским театром кукол он руководил 34 года.

— Проявил себя как блестящий организатор и талантливый управленец. Его деловые и профессиональные качества высоко ценились всем театральным сообществом. Дмитрий Ардальонович обладал глубокими знаниями и опытом. За свою многолетнюю плодотворную работу Дмитрий Ардальонович Стрекалов был удостоен высоких наград: почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», благодарности Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, почетного знака Святого Луки «За развитие искусств» губернатора Ярославской области, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетного знака города Ярославля II и III степени, а также медали «За труды во благо земли Ярославской» II и I степени, — рассказали в ТЮЗе.

О смерти Дмитрия Стрекалова высказался и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он назвал театрала настоящим ярославцем.

— Дмитрий Ардальонович сочетал в себе и актерский талант, и управленческие качества, был яркой личностью, эффективным руководителем и организатором, пользовался уважением в театральном сообществе. Еще он был настоящим ярославцем и всю жизнь посвятил развитию культуры в нашем регионе. Глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память, — говорится в посте губернатора.

В Ярославском театре юного зрителя пообещали, что о дате и времени прощания сообщат позже.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Соболезнование родным и близким
Гость
42 минуты
Долгие годы лично знал Дмитрия Ардалионовича. Очень хороший человек. Профессионал своего дела. Для меня - очень тяжёлая утрата. Душа плачет.
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