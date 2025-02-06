«Пережить бы такой юбилей!» Композитор Игорь Матвиенко — о своем 65-летии, которое встречает с SHAMAN'ом в роли бога

«Иванушки International» — один из самых успешных проектов Игоря Матвиенко и, пожалуй, самая любимая в стране «мальчиковая» группа. Но мальчики давно стали дяденьками, поэтому вместо новых зажигательных песен их композитор и продюсер решил написать для них мюзикл Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

Редкие проекты, к которым за 40 лет своей профессиональной деятельности прикоснулся Игорь Матвиенко, не стали суперуспешными. «Круто, ты попал» в руки человека, способного написать потенциальный шлягер, придумать его аранжировку, научить манере исполнения и раскрутить песню на огромную аудиторию. А сегодня у него самого премьера и юбилей.

Среди «питомцев» Игоря Игоревича группа «Любэ», число поклонников которой не уменьшилось за 30 лет. И легкомысленные «Иванушки», чей хит «Тополиный пух» до сих пор остается «определителем» поколения. Публика до сих пор помнит Женю Белоусова с его «Девчонкой-девчоночкой», несмотря на то, что певца нет с нами больше 30 лет. А хор Сретенского монастыря считает композицию «Выйду ночью в поле с конем» самой популярной в своем репертуаре. Начинающие певцы мечтают попасть в его академию и горюют, что Игорь Матвиенко не каждый год становится генеральным продюсером телевизионного проекта «Фабрика звезд», ведь «выпускникам», чей потенциал он видит, открывается путь к большой сцене, достаточно посмотреть на группы «Фабрика», «Корни» Викторию Дайнеко, Михаила Гребенщикова и многих других артистов.

Но звания «главного делателя звезд» Игорю Игоревичу оказалось мало, и он задумал и осуществил новый для себя проект — поставил этнооперу «Князь Владимир» об объединителe и крестителе Руси. В день юбилея, 6 февраля, на сцену Кремлевского дворца выйдут 150 артистов, задействованных в представлении. В новом качестве зрители увидят Николая Расторгуева, который исполнит партию воеводы Федора, Ярослава Дронова (SHAMAN) в роли князя Владимира и самого Игоря Матвиенко в образе скандинавского бога Одина. Перед премьерой и юбилеем журналист MSK1.RU поговорила с Игорем Игоревичем о его новых и любимых проектах, жизни и творчестве.

В роли бога

Для композитора Игоря Матвиенко дебютом станет не только опера, но и его выход на сцену в качестве оперного исполнителя в образе скандинавского бога Одина Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

— ​​​​​​​Игорь Игоревич, свой юбилей вы решили отметить дебютом — не только создать этнооперу «Князь Владимир», но и сыграть в ней бога Одина. Что заставляет вас, одного из самых известных эстрадных композиторов и влиятельнейшего продюсера, пробовать новые музыкальные жанры, новые роли?

— Еще 12 лет назад меня пригласили написать музыку к фильму «Викинг». Я погрузился в этот период истории, и до сих пор он меня не отпускает. Это очень важная история: зарождение государства, принятие христианства — эпоха, определившая и нашу сегодняшнюю жизнь. Я начал детально изучать жизнь князя Владимира — великого человека. Можно сказать, что Х век меня поглотил: я прочел не только наши летописи, но и скандинавские эпосы, исландскую поэзию… Обладая таким в общем-то не очень богатым материалом, появилось желание рассказать об этом времени в форме художественного произведения — с героями, сюжетом, стихами, музыкой. Так появилась опера «Князь Владимир», которая получила приставку «этно», потому что в ней участвуют не только традиционные оперные голоса, а эстрадное и народное пение, используются народные инструменты, воссоздается русская средневековая музыка. Я надеюсь, что эта история будет интересна и зрителям.

А что касается роли Одина, то всё произошло спонтанно — для нее я нашел прекрасного исполнителя, который перед началом репетиций отказался по личным причинам. А я, создавая музыку, ее пропеваю и, когда понадобилось срочно искать другого артиста, решил сам исполнить эту партию. Тем более что она написана под мой низкий тембр. К сцене я не очень привык, в опере буду играть впервые, это испытание.

«Я задолжал новые песни молодым»

Вот так начиналась эпоха: в 1985 году молодой вокалист Николай Расторгуев пришел пробоваться в ансамбль «Здравствуй, песня», руководителем которого был клавишник и композитор Игорь Матвиенко. А в 1989-м они уже записывали песни для новой группы «Любэ» Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

— ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​В последнее время вы часто пробуете себя в новом амплуа, например, в сериале «Плевако», который вышел на экраны в прошлом году, сыграли роль Петра Ильича Чайковского. Вам было комфортно в образе великого композитора?

— Нет, я точно не Чайковский. По складу характера и музыки мне ближе Модест Мусоргский — мой любимый композитор. У меня никогда не было актерских амбиций, появление в сериале — это наш «обмен» с Сергеем Безруковым: он принял участие в моем конкурсе песни «АвторА!», а я пообещал сняться с ним в сериале. Себя на экране я не видел. Но четко осознал, что съемки в кино — это, надеюсь, так и останется экспериментом.

В сериале «Плевако» Игорь Матвиенко по просьбе Сергея Безрукова сыграл Петра Ильича Чайковского Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко











— Ваш самый «долгоиграющий» проект — группа «Любэ», которой уже исполнилось 30 лет. Николай Расторгуев поет в вашей новой опере, а для группы есть у вас новые песни? Кому из ваших молодых учеников вы прочите такую же успешную и длинную творческую судьбу?

— В последнее время я полностью был поглощен оперой «Князь Владимир» — только репетиции продлились два года. Все творческие силы были брошены на новый проект, поэтому мы работали с тем материалом, который группа «Любэ» накопила за долгую жизнь. У коллег из нашего продюсерского центра возникла идея создать альбом-трибьют, и много замечательных исполнителей разных жанров записали песни «Любэ» — от Гарика Сукачева, Елены Ваенги до Loc Dog и 25/17. Мне очень понравилось, что получилось, но если быть честным до конца, то исполнение Николая Вячеславовича для меня вне конкуренции. Мне легко для него писать было и раньше, легко и сейчас, хотя прошли десятилетия, потому что «Любэ» удалось сохранить свой стиль и образ.

Вот таким Николая Расторгуева увидят зрители этнооперы «Князь Владимир» — для своего друга композитор Игорь Матвиенко написал партию воеводы Федора, главного наставника и советчика князя Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

— ​​​​​​​А что касается молодых, то я задолжал им новые песни, это правда. Сейчас моя музыкальная академия запустила совместный проект с VK. Судьбу этих молодых ребят предсказать пока трудно, но у НЕМИЛЫ (Людмилы Скрябиной), Гели Тишиной, Маши и Сои (Асият Сайгидовой), а также Дадаши (Дарьи Мальцевой), на мой взгляд, есть способности и хороший потенциал.

«Пережить бы такой юбилей!»

Больше всего Игорь Матвиенко любит водные виды спорта, даже велосипед сделал водным Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко











— ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Игорь Игоревич, у вас в работе десятки проектов одновременно, на это нужно очень много сил, как вы поддерживаете творческую и физическую форму?

— Приходится ограничивать себя в еде — стараюсь правильно питаться, исключил из меню вредные блюда, ограничил алкоголь, предпочитаю хороший зеленый чай — разбираюсь, увлекаюсь, в общем, перешел с застолий на чайную церемонию. Стараюсь выделять время на физическую активность, очень люблю водные виды спорта, увлекаюсь электрофойлом. В этом году в Сочи во время фестиваля «Новая волна» освоил этот новый для меня вид серфинга, очень интересные ощущения, словно паришь над водой. Правда, приходится, как и морякам, учитывать переменчивость погоды, я чуть не утонул, потому что внезапно начался смерч.

— Но на юбилей застолий, как правило, не избежать, как и с кем отметите 65-летие?

— В этот раз сюрприз будет и для гостей, и для меня — вечером в юбилей пройдет второй премьерный показ оперы «Князь Владимир», поэтому буду встречать праздник на сцене. Для моих артистов это привычный способ отмечать день рождения, а для меня — первый опыт. Надеюсь, это будет хороший подарок и для друзей, и для коллег, и для шести тысяч зрителей. А для меня — проверка на прочность: и представление, и поздравления, да и организационных проблем никто не отменял. Пережить бы такой юбилей!



А подарком для меня будет помощь Курской области, где во время вторжения противника было разрушено много объектов культурного наследия, монастырей, храмов. Всем, кто собирался прийти меня поздравить, я отправил реквизиты специального счета, открытого для их восстановления, и просьбу: вместо подарка мне — перечислить деньги в Курскую область.

Самые успешные проекты Игоря Матвиенко

Группа «Любэ». Группа «Иванушки International». Группа «Фабрика». Группа «Корни». Группа «Моя Мишель»

Пять хитов Игоря Матвиенко