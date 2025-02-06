НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

ю-в.

 774мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,06
EUR 102,92
Расширят М-8
Построят ФОК и дорогу
Обменяют пленного ярославца
Признаки рака
Денежная вакансия
Высказались о высотной застройке
Зима стала короче на месяц
Как отдохнуть зимой по-русски
Скандал с педиатрами
Культура интервью «Пережить бы такой юбилей!» Композитор Игорь Матвиенко — о своем 65-летии, которое встречает с SHAMAN'ом в роли бога

«Пережить бы такой юбилей!» Композитор Игорь Матвиенко — о своем 65-летии, которое встречает с SHAMAN'ом в роли бога

Его называют главным «звездоделателем» страны, ведь именно ему многие знаменитости обязаны карьерой

282
3 комментария
«Иванушки International»&nbsp;— один из самых успешных проектов Игоря Матвиенко и, пожалуй, самая любимая в стране «мальчиковая» группа. Но мальчики давно стали дяденьками, поэтому вместо новых зажигательных песен их композитор и продюсер решил написать для них мюзикл | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко«Иванушки International»&nbsp;— один из самых успешных проектов Игоря Матвиенко и, пожалуй, самая любимая в стране «мальчиковая» группа. Но мальчики давно стали дяденьками, поэтому вместо новых зажигательных песен их композитор и продюсер решил написать для них мюзикл | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

«Иванушки International» — один из самых успешных проектов Игоря Матвиенко и, пожалуй, самая любимая в стране «мальчиковая» группа. Но мальчики давно стали дяденьками, поэтому вместо новых зажигательных песен их композитор и продюсер решил написать для них мюзикл

Источник:

Редкие проекты, к которым за 40 лет своей профессиональной деятельности прикоснулся Игорь Матвиенко, не стали суперуспешными. «Круто, ты попал» в руки человека, способного написать потенциальный шлягер, придумать его аранжировку, научить манере исполнения и раскрутить песню на огромную аудиторию. А сегодня у него самого премьера и юбилей.

Среди «питомцев» Игоря Игоревича группа «Любэ», число поклонников которой не уменьшилось за 30 лет. И легкомысленные «Иванушки», чей хит «Тополиный пух» до сих пор остается «определителем» поколения. Публика до сих пор помнит Женю Белоусова с его «Девчонкой-девчоночкой», несмотря на то, что певца нет с нами больше 30 лет. А хор Сретенского монастыря считает композицию «Выйду ночью в поле с конем» самой популярной в своем репертуаре. Начинающие певцы мечтают попасть в его академию и горюют, что Игорь Матвиенко не каждый год становится генеральным продюсером телевизионного проекта «Фабрика звезд», ведь «выпускникам», чей потенциал он видит, открывается путь к большой сцене, достаточно посмотреть на группы «Фабрика», «Корни» Викторию Дайнеко, Михаила Гребенщикова и многих других артистов.

Но звания «главного делателя звезд» Игорю Игоревичу оказалось мало, и он задумал и осуществил новый для себя проект — поставил этнооперу «Князь Владимир» об объединителe и крестителе Руси. В день юбилея, 6 февраля, на сцену Кремлевского дворца выйдут 150 артистов, задействованных в представлении. В новом качестве зрители увидят Николая Расторгуева, который исполнит партию воеводы Федора, Ярослава Дронова (SHAMAN) в роли князя Владимира и самого Игоря Матвиенко в образе скандинавского бога Одина. Перед премьерой и юбилеем журналист MSK1.RU поговорила с Игорем Игоревичем о его новых и любимых проектах, жизни и творчестве.

В роли бога

Для композитора Игоря Матвиенко дебютом станет не только опера, но и его выход на сцену в качестве оперного исполнителя в образе скандинавского бога Одина | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря МатвиенкоДля композитора Игоря Матвиенко дебютом станет не только опера, но и его выход на сцену в качестве оперного исполнителя в образе скандинавского бога Одина | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

Для композитора Игоря Матвиенко дебютом станет не только опера, но и его выход на сцену в качестве оперного исполнителя в образе скандинавского бога Одина

Источник:

— ​​​​​​​Игорь Игоревич, свой юбилей вы решили отметить дебютом — не только создать этнооперу «Князь Владимир», но и сыграть в ней бога Одина. Что заставляет вас, одного из самых известных эстрадных композиторов и влиятельнейшего продюсера, пробовать новые музыкальные жанры, новые роли?

— Еще 12 лет назад меня пригласили написать музыку к фильму «Викинг». Я погрузился в этот период истории, и до сих пор он меня не отпускает. Это очень важная история: зарождение государства, принятие христианства — эпоха, определившая и нашу сегодняшнюю жизнь. Я начал детально изучать жизнь князя Владимира — великого человека. Можно сказать, что Х век меня поглотил: я прочел не только наши летописи, но и скандинавские эпосы, исландскую поэзию… Обладая таким в общем-то не очень богатым материалом, появилось желание рассказать об этом времени в форме художественного произведения — с героями, сюжетом, стихами, музыкой. Так появилась опера «Князь Владимир», которая получила приставку «этно», потому что в ней участвуют не только традиционные оперные голоса, а эстрадное и народное пение, используются народные инструменты, воссоздается русская средневековая музыка. Я надеюсь, что эта история будет интересна и зрителям.

А что касается роли Одина, то всё произошло спонтанно — для нее я нашел прекрасного исполнителя, который перед началом репетиций отказался по личным причинам. А я, создавая музыку, ее пропеваю и, когда понадобилось срочно искать другого артиста, решил сам исполнить эту партию. Тем более что она написана под мой низкий тембр. К сцене я не очень привык, в опере буду играть впервые, это испытание.

«Я задолжал новые песни молодым»

Вот так начиналась эпоха: в 1985 году молодой вокалист Николай Расторгуев пришел пробоваться в ансамбль «Здравствуй, песня», руководителем которого был клавишник и композитор Игорь Матвиенко. А в 1989-м они уже записывали песни для новой группы «Любэ» | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря МатвиенкоВот так начиналась эпоха: в 1985 году молодой вокалист Николай Расторгуев пришел пробоваться в ансамбль «Здравствуй, песня», руководителем которого был клавишник и композитор Игорь Матвиенко. А в 1989-м они уже записывали песни для новой группы «Любэ» | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

Вот так начиналась эпоха: в 1985 году молодой вокалист Николай Расторгуев пришел пробоваться в ансамбль «Здравствуй, песня», руководителем которого был клавишник и композитор Игорь Матвиенко. А в 1989-м они уже записывали песни для новой группы «Любэ»

Источник:

— ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​В последнее время вы часто пробуете себя в новом амплуа, например, в сериале «Плевако», который вышел на экраны в прошлом году, сыграли роль Петра Ильича Чайковского. Вам было комфортно в образе великого композитора?

— Нет, я точно не Чайковский. По складу характера и музыки мне ближе Модест Мусоргский — мой любимый композитор. У меня никогда не было актерских амбиций, появление в сериале — это наш «обмен» с Сергеем Безруковым: он принял участие в моем конкурсе песни «АвторА!», а я пообещал сняться с ним в сериале. Себя на экране я не видел. Но четко осознал, что съемки в кино — это, надеюсь, так и останется экспериментом.

В сериале «Плевако» Игорь Матвиенко по просьбе Сергея Безрукова сыграл Петра Ильича Чайковского | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря МатвиенкоВ сериале «Плевако» Игорь Матвиенко по просьбе Сергея Безрукова сыграл Петра Ильича Чайковского | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

В сериале «Плевако» Игорь Матвиенко по просьбе Сергея Безрукова сыграл Петра Ильича Чайковского

Источник:

— Ваш самый «долгоиграющий» проект — группа «Любэ», которой уже исполнилось 30 лет. Николай Расторгуев поет в вашей новой опере, а для группы есть у вас новые песни? Кому из ваших молодых учеников вы прочите такую же успешную и длинную творческую судьбу?

— В последнее время я полностью был поглощен оперой «Князь Владимир» — только репетиции продлились два года. Все творческие силы были брошены на новый проект, поэтому мы работали с тем материалом, который группа «Любэ» накопила за долгую жизнь. У коллег из нашего продюсерского центра возникла идея создать альбом-трибьют, и много замечательных исполнителей разных жанров записали песни «Любэ» — от Гарика Сукачева, Елены Ваенги до Loc Dog и 25/17. Мне очень понравилось, что получилось, но если быть честным до конца, то исполнение Николая Вячеславовича для меня вне конкуренции. Мне легко для него писать было и раньше, легко и сейчас, хотя прошли десятилетия, потому что «Любэ» удалось сохранить свой стиль и образ.

Вот таким Николая Расторгуева увидят зрители этнооперы «Князь Владимир»&nbsp;— для своего друга композитор Игорь Матвиенко написал партию воеводы Федора, главного наставника и советчика князя | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря МатвиенкоВот таким Николая Расторгуева увидят зрители этнооперы «Князь Владимир»&nbsp;— для своего друга композитор Игорь Матвиенко написал партию воеводы Федора, главного наставника и советчика князя | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

Вот таким Николая Расторгуева увидят зрители этнооперы «Князь Владимир» — для своего друга композитор Игорь Матвиенко написал партию воеводы Федора, главного наставника и советчика князя

Источник:

— ​​​​​​​А что касается молодых, то я задолжал им новые песни, это правда. Сейчас моя музыкальная академия запустила совместный проект с VK. Судьбу этих молодых ребят предсказать пока трудно, но у НЕМИЛЫ (Людмилы Скрябиной), Гели Тишиной, Маши и Сои (Асият Сайгидовой), а также Дадаши (Дарьи Мальцевой), на мой взгляд, есть способности и хороший потенциал.

«Пережить бы такой юбилей!»

Больше всего Игорь Матвиенко любит водные виды спорта, даже велосипед сделал водным | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря МатвиенкоБольше всего Игорь Матвиенко любит водные виды спорта, даже велосипед сделал водным | Источник: предоставлено продюсерским центром Игоря Матвиенко

Больше всего Игорь Матвиенко любит водные виды спорта, даже велосипед сделал водным

Источник:

— ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Игорь Игоревич, у вас в работе десятки проектов одновременно, на это нужно очень много сил, как вы поддерживаете творческую и физическую форму?

— Приходится ограничивать себя в еде — стараюсь правильно питаться, исключил из меню вредные блюда, ограничил алкоголь, предпочитаю хороший зеленый чай — разбираюсь, увлекаюсь, в общем, перешел с застолий на чайную церемонию. Стараюсь выделять время на физическую активность, очень люблю водные виды спорта, увлекаюсь электрофойлом. В этом году в Сочи во время фестиваля «Новая волна» освоил этот новый для меня вид серфинга, очень интересные ощущения, словно паришь над водой. Правда, приходится, как и морякам, учитывать переменчивость погоды, я чуть не утонул, потому что внезапно начался смерч.

— Но на юбилей застолий, как правило, не избежать, как и с кем отметите 65-летие?

— В этот раз сюрприз будет и для гостей, и для меня — вечером в юбилей пройдет второй премьерный показ оперы «Князь Владимир», поэтому буду встречать праздник на сцене. Для моих артистов это привычный способ отмечать день рождения, а для меня — первый опыт. Надеюсь, это будет хороший подарок и для друзей, и для коллег, и для шести тысяч зрителей. А для меня — проверка на прочность: и представление, и поздравления, да и организационных проблем никто не отменял. Пережить бы такой юбилей!

А подарком для меня будет помощь Курской области, где во время вторжения противника было разрушено много объектов культурного наследия, монастырей, храмов. Всем, кто собирался прийти меня поздравить, я отправил реквизиты специального счета, открытого для их восстановления, и просьбу: вместо подарка мне — перечислить деньги в Курскую область.

Самые успешные проекты Игоря Матвиенко

  1. Группа «Любэ».

  2. Группа «Иванушки International».

  3. Группа «Фабрика».

  4. Группа «Корни».

  5. Группа «Моя Мишель»

Пять хитов Игоря Матвиенко

  1. «Атас».

  2. «Давай за».

  3. «Конь».

  4. «Тополиный пух».

  5. «Тучи».

ПО ТЕМЕ
Игорь Матвиенко Продюсер Композитор Фабрика звезд SHAMAN Опера Группа Любэ Николай Расторгуев Иванушки Интернешнл
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
28 минут
Слово Бог пишут с большой буквы, двоешники.
Гость
1 час
Хороший композитор, хороший организатор. Занимается любимым делом и, в отличие от некоторых, не учит власти как жить и как надо делать. Каждый должен заниматься своим ремеслом и не умничать в других. Политикой должны заниматься политики, а не музыканты. Маэстро с юбилеем! Ждем новых песен и с удовольствием слушаем любимые.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление