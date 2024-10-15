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Культура интервью Виноваты масоны? Актер Николай Бурляев рассказал, почему фильм про Лермонтова был под запретом 40 лет

Виноваты масоны? Актер Николай Бурляев рассказал, почему фильм про Лермонтова был под запретом 40 лет

Депутат Госдумы от Ярославской области уверен, что цензуры быть не должно

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3 комментария

Актер рассказал о фильме, который был под запретом

С 15 октября на большие экраны выходит фильм «Лермонтов» (6+), который был снят еще в 1986 году. Почти 40 лет назад его запретили к показу, премьера прошла лишь в 2024-м — в год 210-летия со дня рождения легендарного поэта и прозаика. В кинотеатрах показывают отреставрированную версию.

Картину называют «поэтической киноверсией» жизни Лермонтова. Главную роль в фильме исполнил актер Николай Бурляев — ныне народный артист России, депутат Госдумы от Ярославской области. В беседе с нашими коллегами из MSK1.RU исполнитель главной роли раскрыл секреты съемок и рассказал, почему фильм запретили к показу.

Николай Бурляев также выступил режиссером и сценаристом, для него «Лермонтов» стал дебютом в полнометражном кино. Фильм отреставрирован «Мосфильмом».

«От травли пострадал не только я»

Михаил Юрьевич Лермонтов был блестящим наездником, поэтому в картине много конных пируэтов. Их Николай Бурляев исполнил сам, без каскадеров — еще в 13 лет юного актера посадил в седло на конезаводе режиссер Никита Михалков

— Лермонтов — давным-давно давно хрестоматийный герой нашего времени, и фильм о нем с определением «запрещенный» выглядит удивительно. Николай Петрович, почему же советское начальство не пустило картину о признанном гении в прокат?

 — ​​​​​​​Это не по велению советского начальства мой фильм, в котором пропагандировалась любовь к России и показывался глубокий патриотизм Михаила Юрьевича Лермонтова, не выпустили в прокат. А по решению антисоветской части Союза кинематографистов СССР. Из-за того, что я позволил себе намек на государственный заговор определенной мистической организации против двух величайших поэтов — Пушкина и Лермонтова. Организации, в которую в то время входили влиятельнейшие люди государства.

 Вы имеете в виду масонов?

— Да, масонов, хотя в фильме они и не назывались даже, был лишь намек — масонские атрибуты в кадре. И за это, и за то, что я показывал Лермонтова — патриота страны, картину подвергли жесточайшей травле! Да, я к тому времени уже сталкивался с запретами. Замечательный фильм «Андрей Рублев» (18+), в который меня пригласил режиссер Андрей Тарковский, был положен на полку. Но это решение принял член Политбюро ЦК КПСС товарищ Суслов: он посмотрел картину и сказал — в прокат не пускать. А тут на съезде кинематографистов в Кремле при членах Политбюро сами же деятели кино публично клеймили своего же коллегу!

Фильм «Андрей Рублев», снятый в 1966 году, пустили в ограниченный прокат только в 1971 году. Настоящая премьера восстановленной картины состоялась в 1987 году, уже после смерти Тарковского.

Съемки фильма «Лермонтов», 1986 год

 Но ведь это был уже закат советской эпохи, странно, что в 1986 году работали методы «застоя».

— Для меня, молодого режиссера, а это был мой дебют с полнометражной картиной, такой прием фильма стал огромным ударом. Десять месяцев центральная пресса, вплоть до «Правды», подвергала критике «Лермонтова». Я попросил председателя Союза кинематографистов, режиссера Элема Климова, собрать секретариат президиума, дабы понять, что происходит. И на нем либеральная часть руководства выступила в лучших традициях прошлых времен, когда сами же творческие люди травили Ахматову, Пастернака, Зощенко. После такого из профессиональных союзов исключают. Я ушел сам.

 А какие аргументы у них были против проката? Я накануне нашей беседы еще раз пересмотрела картину и не нашла в ней ничего крамольного даже для конца 80-х.

— Им не понравился образ Лермонтова, очищенный от налета лжи и наговоров, которые последовали после его трагической гибели на дуэли. Что он был злым человеком с болезненным самолюбием из-за своего физического несовершенства — маленького роста и кривых ног. Что он издевался над офицерами полка, которые ему не нравились, придумывал обидные шутки, ядовитые колкости. И в общем-то, заслужил такой конец.
Михаил Лермонтов был убит 15 июля 1841 года у горы Машук близ Пятигорска. Вызвавший поэта майор Николай Мартынов нажал на курок в момент, когда Лермонтов поднял руку с пистолетом, чтобы выстрелить вверх. Пуля пробила оба легких, и 26-летний Лермонтов скончался в течение нескольких минут. После дуэли Мартынову грозило разжалование и лишение всех прав состояния. Но приговор, утвержденный Николаем I, оказался очень мягким: трехмесячный арест на гауптвахте и церковное покаяние. Николай Мартынов умер в 60 лет в своем имении.

 Я читала, что вас обвиняли еще и в «семейственности»: многие роли в фильме сыграли близкие вам люди.

На съемочной площадке картины «Лермонтов», 1986 год. В кадре (слева направо): Инна Макарова в роли бабушки Лермонтова, Наталья Бондарчук в роли его матери, Иван Бурляев — поэт в детстве, Борис Плотников в роли отца Михаила Юрьевича

— То, что моя жена, Наталья Бондарчук, оказалась очень похожа на мать поэта, Марию Михайловну, а моя теща, прекрасная актриса Инна Макарова, — на его бабушку, я считаю промыслом Божьим. Как и помощь Сергея Федоровича Бондарчука, который, видя мои трехлетние скитания в попытках снять этот фильм, пожалел молодого режиссера и предоставил такую возможность в своем объединении на «Мосфильме». А потом за это поплатился тоже. И, если бы не запрет на фильм сорок лет назад, то, уверен, многие давно бы поняли, насколько Лермонтов был гениален не только как поэт, но и как гражданин.

<p>Николай Бурляев</p><p>Николай Бурляев</p>

Если бы не запрет, многие давно бы поняли, насколько Лермонтов был гениален не только как поэт, но и как гражданин.

Сценарист, режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Лермонтов» Николай Бурляев во время перерыва на съемочной площадке с сыном Ваней, который играет поэта в детстве, 1986 год

«Правда восторжествовала»

 Почему именно сейчас решили показать фильм «Лермонтов» в кино?

— Меня за сорок лет, которые прошли с момента съемок, много раз спрашивали, почему я не покажу фильм в кинотеатрах? Ведь то решение о запрете давно уже забыто. И я подумал, что отреставрировать фильм и устроить его премьеру 15 октября, в день 210-го юбилея поэта, будет очень символично.

 Николай Петрович, но прошло уже сорок лет, и копии фильма лежат в свободном доступе в интернете. Каждый может посмотреть его в любой момент. Вы думаете, зритель пойдет в кино?

— Я не из рыночников, которые жаждут успеха картины в первый уик-энд. Для меня коммерческая часть не имеет значения. Важно, чтобы фильм увидело новое поколение. Увидело и оценило жизнь, мысли, чувства поэта, очень актуальные именно сегодня. Ведь Лермонтов не только гений слова, он — один из первых российских спецназовцев, как бы необычно это ни звучало. Михаил Юрьевич был поручиком в сотне, которую специально отбирали из всей кавалерии, которую бросали на самые сложные участки Кавказской войны. Это был прославленный офицер, очень тонко чувствующий человек, уловивший суть своего времени. И мне важно показать его настоящим, без налета клеветы, которая не только исказила его образ, но и приписала ему строчки «Прощай, немытая Россия». И этот миф живет до сих пор, хотя точно доказано, что Лермонтов не мог написать этот стих. В его лексиконе слово «немытая» встречается лишь раз, а вот слова «люблю» и «любить» — 1500 раз. И мне хочется, чтобы его поняли и полюбили молодые зрители.

Николай Бурляев знает, что такое цензура

 Вы упомянули трудности, с которыми столкнулся режиссер Сергей Бондарчук, а как вы относитесь к тому, что сегодня запретов становится всё больше?

— Все мои друзья: Андрей Тарковский, Владимир Высоцкий, Элем Климов и многие другие сталкивались с политической цензурой в СССР. Я категорически против цензуры! В нашей сегодняшней жизни творцы свободны. Но я считаю, что общественный контроль, который был разрушен, нам необходим. В первую очередь, чтобы бороться с русофобией, разрушающей основы нашей страны. Поэтому фильм «Лермонтов» сегодня будет, возможно, актуальнее, чем в 1986 году, ведь в нем как раз и поднимаются вопросы патриотизма. Когда я снимал картину, я часто про себя повторял строчки Михаила Юрьевича: «Есть чувство правды в сердце человека». И вот наконец-то правда восторжествовала.

Постер отреставрированной картины «Лермонтов», снятой на «Мосфильме» в 1986 году, которая выходит в российский прокат 15 октября 2024 года

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Николай Бурляев Лермонтов Фильм Кинотеатр
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Комментарии
3
Гость
43 минуты
какая ложь в каждом слове, но он восхищается мигалкоvым и считает своим учителем а значит берёт с него пример
Гость
41 минута
Сейчас массоны и прочие сказки для иванов уже не в тренде Сейчас квадроберы и чайлдфри главные враги многополярного мира
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