Виноваты масоны? Актер Николай Бурляев рассказал, почему фильм про Лермонтова был под запретом 40 лет

Актер рассказал о фильме, который был под запретом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











С 15 октября на большие экраны выходит фильм «Лермонтов» (6+), который был снят еще в 1986 году. Почти 40 лет назад его запретили к показу, премьера прошла лишь в 2024-м — в год 210-летия со дня рождения легендарного поэта и прозаика. В кинотеатрах показывают отреставрированную версию.

Картину называют «поэтической киноверсией» жизни Лермонтова. Главную роль в фильме исполнил актер Николай Бурляев — ныне народный артист России, депутат Госдумы от Ярославской области. В беседе с нашими коллегами из MSK1.RU исполнитель главной роли раскрыл секреты съемок и рассказал, почему фильм запретили к показу.

Николай Бурляев также выступил режиссером и сценаристом, для него «Лермонтов» стал дебютом в полнометражном кино. Фильм отреставрирован «Мосфильмом».

«От травли пострадал не только я»

Михаил Юрьевич Лермонтов был блестящим наездником, поэтому в картине много конных пируэтов. Их Николай Бурляев исполнил сам, без каскадеров — еще в 13 лет юного актера посадил в седло на конезаводе режиссер Никита Михалков Источник: Николай Бурляев











— Лермонтов — давным-давно давно хрестоматийный герой нашего времени, и фильм о нем с определением «запрещенный» выглядит удивительно. Николай Петрович, почему же советское начальство не пустило картину о признанном гении в прокат?

— ​​​​​​​Это не по велению советского начальства мой фильм, в котором пропагандировалась любовь к России и показывался глубокий патриотизм Михаила Юрьевича Лермонтова, не выпустили в прокат. А по решению антисоветской части Союза кинематографистов СССР. Из-за того, что я позволил себе намек на государственный заговор определенной мистической организации против двух величайших поэтов — Пушкина и Лермонтова. Организации, в которую в то время входили влиятельнейшие люди государства.

— Вы имеете в виду масонов?

— Да, масонов, хотя в фильме они и не назывались даже, был лишь намек — масонские атрибуты в кадре. И за это, и за то, что я показывал Лермонтова — патриота страны, картину подвергли жесточайшей травле! Да, я к тому времени уже сталкивался с запретами. Замечательный фильм «Андрей Рублев» (18+), в который меня пригласил режиссер Андрей Тарковский, был положен на полку. Но это решение принял член Политбюро ЦК КПСС товарищ Суслов: он посмотрел картину и сказал — в прокат не пускать. А тут на съезде кинематографистов в Кремле при членах Политбюро сами же деятели кино публично клеймили своего же коллегу!

Фильм «Андрей Рублев», снятый в 1966 году, пустили в ограниченный прокат только в 1971 году. Настоящая премьера восстановленной картины состоялась в 1987 году, уже после смерти Тарковского.

Съемки фильма «Лермонтов», 1986 год Источник: Николай Бурляев











— Но ведь это был уже закат советской эпохи, странно, что в 1986 году работали методы «застоя».

— Для меня, молодого режиссера, а это был мой дебют с полнометражной картиной, такой прием фильма стал огромным ударом. Десять месяцев центральная пресса, вплоть до «Правды», подвергала критике «Лермонтова». Я попросил председателя Союза кинематографистов, режиссера Элема Климова, собрать секретариат президиума, дабы понять, что происходит. И на нем либеральная часть руководства выступила в лучших традициях прошлых времен, когда сами же творческие люди травили Ахматову, Пастернака, Зощенко. После такого из профессиональных союзов исключают. Я ушел сам.

— А какие аргументы у них были против проката? Я накануне нашей беседы еще раз пересмотрела картину и не нашла в ней ничего крамольного даже для конца 80-х.

— Им не понравился образ Лермонтова, очищенный от налета лжи и наговоров, которые последовали после его трагической гибели на дуэли. Что он был злым человеком с болезненным самолюбием из-за своего физического несовершенства — маленького роста и кривых ног. Что он издевался над офицерами полка, которые ему не нравились, придумывал обидные шутки, ядовитые колкости. И в общем-то, заслужил такой конец.

Михаил Лермонтов был убит 15 июля 1841 года у горы Машук близ Пятигорска. Вызвавший поэта майор Николай Мартынов нажал на курок в момент, когда Лермонтов поднял руку с пистолетом, чтобы выстрелить вверх. Пуля пробила оба легких, и 26-летний Лермонтов скончался в течение нескольких минут. После дуэли Мартынову грозило разжалование и лишение всех прав состояния. Но приговор, утвержденный Николаем I, оказался очень мягким: трехмесячный арест на гауптвахте и церковное покаяние. Николай Мартынов умер в 60 лет в своем имении.

— Я читала, что вас обвиняли еще и в «семейственности»: многие роли в фильме сыграли близкие вам люди.

На съемочной площадке картины «Лермонтов», 1986 год. В кадре (слева направо): Инна Макарова в роли бабушки Лермонтова, Наталья Бондарчук в роли его матери, Иван Бурляев — поэт в детстве, Борис Плотников в роли отца Михаила Юрьевича Источник: Николай Бурляев











— То, что моя жена, Наталья Бондарчук, оказалась очень похожа на мать поэта, Марию Михайловну, а моя теща, прекрасная актриса Инна Макарова, — на его бабушку, я считаю промыслом Божьим. Как и помощь Сергея Федоровича Бондарчука, который, видя мои трехлетние скитания в попытках снять этот фильм, пожалел молодого режиссера и предоставил такую возможность в своем объединении на «Мосфильме». А потом за это поплатился тоже. И, если бы не запрет на фильм сорок лет назад, то, уверен, многие давно бы поняли, насколько Лермонтов был гениален не только как поэт, но и как гражданин.

Если бы не запрет, многие давно бы поняли, насколько Лермонтов был гениален не только как поэт, но и как гражданин. Николай Бурляев актер, режиссер

Сценарист, режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Лермонтов» Николай Бурляев во время перерыва на съемочной площадке с сыном Ваней, который играет поэта в детстве, 1986 год Источник: Николай Бурляев











«Правда восторжествовала»

— Почему именно сейчас решили показать фильм «Лермонтов» в кино?

— Меня за сорок лет, которые прошли с момента съемок, много раз спрашивали, почему я не покажу фильм в кинотеатрах? Ведь то решение о запрете давно уже забыто. И я подумал, что отреставрировать фильм и устроить его премьеру 15 октября, в день 210-го юбилея поэта, будет очень символично.

— Николай Петрович, но прошло уже сорок лет, и копии фильма лежат в свободном доступе в интернете. Каждый может посмотреть его в любой момент. Вы думаете, зритель пойдет в кино?

— Я не из рыночников, которые жаждут успеха картины в первый уик-энд. Для меня коммерческая часть не имеет значения. Важно, чтобы фильм увидело новое поколение. Увидело и оценило жизнь, мысли, чувства поэта, очень актуальные именно сегодня. Ведь Лермонтов не только гений слова, он — один из первых российских спецназовцев, как бы необычно это ни звучало. Михаил Юрьевич был поручиком в сотне, которую специально отбирали из всей кавалерии, которую бросали на самые сложные участки Кавказской войны. Это был прославленный офицер, очень тонко чувствующий человек, уловивший суть своего времени. И мне важно показать его настоящим, без налета клеветы, которая не только исказила его образ, но и приписала ему строчки «Прощай, немытая Россия». И этот миф живет до сих пор, хотя точно доказано, что Лермонтов не мог написать этот стих. В его лексиконе слово «немытая» встречается лишь раз, а вот слова «люблю» и «любить» — 1500 раз. И мне хочется, чтобы его поняли и полюбили молодые зрители.

Николай Бурляев знает, что такое цензура Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Вы упомянули трудности, с которыми столкнулся режиссер Сергей Бондарчук, а как вы относитесь к тому, что сегодня запретов становится всё больше?

— Все мои друзья: Андрей Тарковский, Владимир Высоцкий, Элем Климов и многие другие сталкивались с политической цензурой в СССР. Я категорически против цензуры! В нашей сегодняшней жизни творцы свободны. Но я считаю, что общественный контроль, который был разрушен, нам необходим. В первую очередь, чтобы бороться с русофобией, разрушающей основы нашей страны. Поэтому фильм «Лермонтов» сегодня будет, возможно, актуальнее, чем в 1986 году, ведь в нем как раз и поднимаются вопросы патриотизма. Когда я снимал картину, я часто про себя повторял строчки Михаила Юрьевича: «Есть чувство правды в сердце человека». И вот наконец-то правда восторжествовала.