В Ярославле простятся с актером из «Слова пацана» и «Земского доктора»

С актером Михаилом Левченко простятся в Ярославле 15 января Источник: Кадр из сериала «Кодекс чести-7» (16+), 2014 год, реж. Георгий Николаенко, НТВ / Kino-teatr.ru











Стала известна дата и место прощания с заслуженным артистом России Михаилом Левченко. Как сообщили в Ярославском камерном театре имени Юрия Ваксмана, траурная церемония пройдет 15 января в 11:00 в ритуальном зале больницы № 9 на Тутаевском шоссе, 95.

— Казалось, его жизненных сил хватит на всех. Даже когда он хворал, веселый настрой его не покидал. Мы будем помнить его — громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга! Покойся с миром, Михаил Давыдович… — ранее писали в театре.

Напомним, актера театра и кино не стало в ночь на 10 января. Его госпитализировали в больницу в Ярославле.

Михаил Левченко родился в Тюмени. После средней школы работал в авиации, однако оставил техническую профессию, выбрав актерское искусство. Окончил театральный курс при Тюменском драматическом театре. После дипломного спектакля ушел в армию. В разные годы Михаил работал в Советске Калининградской области, затем в Калужском драматическом театре, в ярославском ТЮЗе и академическом театре имени Волкова.