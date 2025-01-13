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Культура В Ярославле простятся с актером из «Слова пацана» и «Земского доктора»

В Ярославле простятся с актером из «Слова пацана» и «Земского доктора»

Михаила Левченко не стало в ночь на 10 января

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1 комментарий

С актером Михаилом Левченко простятся в Ярославле 15 января

Источник:

Стала известна дата и место прощания с заслуженным артистом России Михаилом Левченко. Как сообщили в Ярославском камерном театре имени Юрия Ваксмана, траурная церемония пройдет 15 января в 11:00 в ритуальном зале больницы № 9 на Тутаевском шоссе, 95.

— Казалось, его жизненных сил хватит на всех. Даже когда он хворал, веселый настрой его не покидал. Мы будем помнить его — громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга! Покойся с миром, Михаил Давыдович… — ранее писали в театре.

Напомним, актера театра и кино не стало в ночь на 10 января. Его госпитализировали в больницу в Ярославле.

Михаил Левченко родился в Тюмени. После средней школы работал в авиации, однако оставил техническую профессию, выбрав актерское искусство. Окончил театральный курс при Тюменском драматическом театре. После дипломного спектакля ушел в армию. В разные годы Михаил работал в Советске Калининградской области, затем в Калужском драматическом театре, в ярославском ТЮЗе и академическом театре имени Волкова.

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Кроме служения в театре Михаил Левченко часто снимался в кино. Его партнерами по съемкам стали Владислав Галкин, Алексей Воробьев, Александр Робак, Сергей Безруков и другие звезды. В числе последних нашумевших проектов — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Напарники» (18+), где Михаил снимался с Сергеем Пускепалисом, а также сериалы «Ростов» (18+) и «Земский доктор» (12+). Всего в его портфолио около 80 проектов.

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Умер актер Михаил Левченко Камерный театр Дата прощания
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Комментарии
1
Гость
44 минуты
Бог милостив, не смотрю такое
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