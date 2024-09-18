«Содрогался гулко и страшно». История дома Ипатьева, где расстреляли царскую семью

В доме Ипатьева размещались советские ведомства Источник: Государственный архив Свердловской области











Прошло 47 лет с того дня, как в Свердловске (нынче он Екатеринбург) снесли дом Ипатьева. В особняке жили преимущественно купцы, там провела последние дни царская семья. После убийства Романовых усадьбу занимал то Совет безбожников, то Областной партийный архив, то местное управление «Союзпечати». E1.RU рассказывает, как воспоминания хранят старинные стены и как приняли решение о сносе.

Дом особого назначения

Ипатьевский дом, в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 года расстреляли последнего русского императора Николая II с семьей и прислугой, был построен в конце 1870-х годов. Его первым владельцем стал управитель Березовского завода, горный инженер, статский советник Иван Редикорцев.

В книге-альбоме историка-краеведа Виталия Шитова «Дом Ипатьева» говорится о том, что Иван Иванович активно участвовал в деятельности Уральского общества любителей естествознания и слыл знатоком самоцветных камней. В конце 70-х годов XIX века Редикорцев приобрел два дома на Большой Вознесенской улице, объединил их в одну усадьбу и построил в 1878 году каменный особняк со службами.

Дом сменил много владельцев Источник: Государственный архив Свердловской области











Впоследствии Редикорцев продал дом золотопромышленнику, купцу второй гильдии Ивану Шаравьеву. Иван Григорьевич, владевший несколькими приисками, с удовольствием проматывал состояние. Он тратил огромные деньги на содержание беговых и скаковых лошадей и игру в тотализатор на Екатеринбургском ипподроме.

Третьим владельцем усадьбы стал инженер и общественный деятель Николай Николаевич Ипатьев. Он прибыл в нынешнюю столицу Среднего Урала в 1907 году по рекомендации старшего брата Владимира и занялся строительством железной дороги между Пермью, Кунгуром и Екатеринбургом. Там он стал специалистом инженерно-подрядных работ. В 1908 году Ипатьев приобрел у Шаравьева особняк, который спустя десятилетие стали называть домом особого назначения.

В апреле 1918 года большевики велели Ипатьеву оперативно освободить усадьбу — инженеру пришлось подчиниться и отдать им ключи. Император Николай II упоминал об этом факте в своем дневнике: «Яковлев передал нас здешнему областному комиссару, с кот. мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом — Ипатьева». В нем царская семья провела 78 дней.

Музей революции и Совет безбожников

После трагических событий, которые произошли в его доме, Николай Ипатьев эмигрировал, а в особняке с того времени располагались разные ведомства и конторы. До 1921 года находился армейский штаб, в 1922-м — студенческое общежитие и квартиры советских служащих, с 1923 года — Музей революции и Антирелигиозный музей.

Восточный фасад дома. 1976 год Источник: Государственный архив Свердловской области











В последующие годы здесь находились Совет безбожников, ректорат Урало-Сибирского коммунистического университета, Областной партийный архив, а в начале 70-х годов прошлого века здание заняли филиал Челябинского института культуры и местное управление «Союзпечати».

Снести нельзя оставить

В 1974 году дому Ипатьева был присвоен статус историко-революционного памятника всероссийского значения. Однако уже через год начались разговоры о том, что здание необходимо снести. Председатель Комитета госбезопасности СССР Юрий Андропов подал в Политбюро соответствующую записку, снабженную грифом «Секретно».

В этом документе, в частности, отмечалось, что бывший особняк «купца Ипатьева» (на самом деле Николай Николаевич — инженер) вызывает большое внимание «зарубежных специалистов». Кроме того, утверждалось, что дом не представляет собой «архитектурной и иной ценности», «к нему проявляет интерес лишь незначительная часть горожан и туристов».

Восточный и северный фасады дома. 1976 год Источник: Государственный архив Свердловской области











Особняк пытались сохранить коммунисты, утверждавшие, что это «величайший памятник революции», но не удалось. Решение о сносе было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС в июле 1975 года. Через два года приговор был исполнен. Решать этот вопрос пришлось Борису Ельцину, занимавшему в то время пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС.

— Вдруг я получаю пакет секретный из политбюро — уничтожить дом Ипатьева. Сопротивляться было невозможно. И вот собрали технику и за одну ночь разрушили… — вспоминал Борис Николаевич в своей книге «Исповедь на заданную тему».

На самом деле дом сносили не ночью, а днем. Работы заняли двое суток.

«Неотложная потребность в реконструкции»

В книге «Президентский марафон» Ельцин рассказал о сносе особняка, где расстреляли царскую семью, более подробно.

— Тогда, в середине 70-х, я воспринял это решение достаточно спокойно. Просто как хозяин города. Лишних скандалов тоже не хотел. К тому же помешать этому я не мог — решение высшего органа страны, официальное, подписанное и оформленное соответствующим образом.

Не выполнить постановление Политбюро? Я, как первый секретарь обкома, даже представить себе этого не мог. Но если бы и ослушался — остался бы без работы. Не говоря уж про все остальное. Борис Ельцин Первый президент России

А новый первый секретарь обкома, который бы пришел на освободившееся место, всё равно выполнил бы приказ. <…> Однако с тех пор, оказывается, заноза осталась. Любое упоминание о расстреле бередило душу. Задевало, — писал будущий президент России.

Южная сторона дома Ипатьева во время его разрушения. 1977 год Источник: Государственный архив Свердловской области











Ипатьевский дом снесли 16 и 17 сентября 1977 года. Объяснили это решение «неотложной потребностью в реконструкции улиц Я. Свердлова и К. Либкнехта». В сентябре того же года Городской исполком Совета народных депутатов принял решение о сносе всего квартала.

«Гулко и страшно содрогался дом»

Историк-краевед Виталий Шитов, о котором мы упоминали выше, был единственным человеком, которому удалось запечатлеть снос историко-революционного особняка. В 1977 году он работал в этом доме старшим методистом по техническим средствам пропаганды культпросветработы, поэтому его служебную машину пропустили на особую территорию.

Начало разрушения дома. 1977 год Источник: Государственный архив Свердловской области











— Шитов урывками делал съемку из открытого окна автобуса «Уралец». Устанавливал максимальную глубину резкости, выдержку, а затем резко выставлял фотоаппарат, быстро щелкал затвором и убирал камеру с глаз долой, — писала двенадцать лет назад «Областная газета».

Если бы тогда сотрудники КГБ или милиции заметили, что кто-то ведет съемку, незавидная судьба фотографу была бы гарантирована. «Областная газета». Материал о сносе дома Ипатьева от 15 сентября 2012 года Ежедневная общественно-политическая газета Свердловской области

В интервью изданию Шитов рассказывал, что при сносе дом Ипатьева «гулко и страшно содрогался». Сносили особняк при помощи экскаватора, раскачивающего на своей стреле огромный клин-бабу.

Камин и раритетный шкаф

Некоторые вещи из дома Ипатьева сохранились. Например, в фондах Музея истории Екатеринбурга хранится старинный двухдверный шкаф для пыльников (верхней одежды) и галош. Этот предмет мебели 1890-х годов стоял в фойе особняка вплоть до сноса и был описан в судебном деле «Об убийстве семьи бывшего императора Николая II» в 1918 году.

Разрушенный дом Ипатьева. 1977 год Источник: Государственный архив Свердловской области











— Юрий Петрович Сакнынь — свердловский краевед и художник. В 1960-х годах выступил против планов сноса Исторического сквера, за что был изгнан из Средне-Уральского книжного издательства, где работал художественным редактором. В 1970-х годах один из немногих открыто выступил против сноса дома Ипатьева и был уволен из художественного училища, где работал преподавателем. А во время сноса знаменитого особняка он вытащил из усадьбы старинный шкаф, — рассказывают о судьбе этого экспоната в музее.

В Свердловском областном краеведческом музее хранится камин, стоявший в гостиной особняка. О нем неоднократно упоминал в дневнике Николай II, бывший заядлым курильщиком. Членам царской семьи запрещалось открывать окна, поэтому по вечерам последний российский император часто затягивался папиросой именно у этого камина.