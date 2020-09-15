15 сентября вторник
СЕЙЧАС +11°С
usd 75.19
eur 89.36
Тема дняЗверское убийство двух девочек-сестёр

Все новости

Все новости

«Нога подлетела к осужденному»: фигуранты дела о пытках в ярославской колонии отрицают свою вину

Гособвинение просит для экс-уфсиновцев 5 и 6 лет заключения

765
4Обсудить

Поделиться

Дмитий Никитенко (слева) и Сардор Зиябов не признали свою вину&nbsp;

Дмитий Никитенко (слева) и Сардор Зиябов не признали свою вину 

Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии отрицают свою вину

Для экс-уфсиновцев Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко гособвинение запросило 6 и 5 лет тюрьмы. Бывших тюремщиков судят по делу о пытках в ярославской колонии.

В июле этого года адвокаты подозреваемых добились отмены их содержания под стражей. Обоих фигурантов дела выпустили из следственного изолятора на свободу, но расследование уголовного дела продолжилось.

— Гособвинение считает вину подсудимых полностью доказанной и просит для Зиябова 6 лет лишения свободы, для Никитенко — 5 лет в колонии общего режима, а также лишить специальных званий. В ноябре 2016 года их прикомандировали в ИК-1 для участия в обыске заключенных ШИЗО. Тогда уфсиновцы заставили заключенных бежать по коридору и в это время их избивали со словами «Суслики бегут!». Следствие установило, что Зиябов также избивал смоченной и скрученной простыней и полотенцем по ногам и ягодицам одного заключенного уже после прогона. Никитенко бил заключенных, предварительно надев белые хозяйственные перчатки, — сообщает фонд «Общественный вердикт».

Зиябов и Никитенко вину не признали.

— Видео, на котором зафиксированы избиения, подсудимые комментировали так: «сопровождал рукой», «имитировал нанесение удара», «остановка ногой», «однократный толчок с опрокидыванием на пол», «нога подлетела в сторону осужденного». Во время допросов подсудимые также заявили, что не считают совершенное ими превышением должностных полномочий и что во время прогона осужденных по коридору добивались от них беспрекословного исполнения приказов исключительного с целью укрепления авторитета сотрудников ФСИН, — добавили в «Общественном вердикте».

Видео: Новая газета

Напомним, на скамье подсудимых они оказались по делу о пытках в колонии. По версии обвинения, они участвовали в жестокой расправе над заключенными — прогоняли их по коридору, «ускоряя» ударами.

— На видеозаписи, попавшей в СМИ, видно, как Никитенко наносит удар левой ногой неустановленному заключенному в область ягодиц, ускоряет заключённых, хватая их за одежду, — сказано в материалах дела.

Помимо них на скамью подсудимых попали около 20 сотрудников УФСИН по Ярославской области. Вся история о пытках в ярославских колониях началась после того, как СМИ опубликовали видео с жестоким избиением заключённого Евгения Макарова.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пытки в колонии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!