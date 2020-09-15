«Нога подлетела к осужденному»: фигуранты дела о пытках в ярославской колонии отрицают свою вину

Для экс-уфсиновцев Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко гособвинение запросило 6 и 5 лет тюрьмы. Бывших тюремщиков судят по делу о пытках в ярославской колонии.

В июле этого года адвокаты подозреваемых добились отмены их содержания под стражей. Обоих фигурантов дела выпустили из следственного изолятора на свободу, но расследование уголовного дела продолжилось.

— Гособвинение считает вину подсудимых полностью доказанной и просит для Зиябова 6 лет лишения свободы, для Никитенко — 5 лет в колонии общего режима, а также лишить специальных званий. В ноябре 2016 года их прикомандировали в ИК-1 для участия в обыске заключенных ШИЗО. Тогда уфсиновцы заставили заключенных бежать по коридору и в это время их избивали со словами «Суслики бегут!». Следствие установило, что Зиябов также избивал смоченной и скрученной простыней и полотенцем по ногам и ягодицам одного заключенного уже после прогона. Никитенко бил заключенных, предварительно надев белые хозяйственные перчатки, — сообщает фонд «Общественный вердикт».