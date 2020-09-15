«Нога подлетела к осужденному»: фигуранты дела о пытках в ярославской колонии отрицают свою вину

Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии отрицают свою вину
Для экс-уфсиновцев Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко гособвинение запросило 6 и 5 лет тюрьмы. Бывших тюремщиков судят по делу о пытках в ярославской колонии.
В июле этого года адвокаты подозреваемых добились отмены их содержания под стражей. Обоих фигурантов дела выпустили из следственного изолятора на свободу, но расследование уголовного дела продолжилось.
— Гособвинение считает вину подсудимых полностью доказанной и просит для Зиябова 6 лет лишения свободы, для Никитенко — 5 лет в колонии общего режима, а также лишить специальных званий. В ноябре 2016 года их прикомандировали в ИК-1 для участия в обыске заключенных ШИЗО. Тогда уфсиновцы заставили заключенных бежать по коридору и в это время их избивали со словами «Суслики бегут!». Следствие установило, что Зиябов также избивал смоченной и скрученной простыней и полотенцем по ногам и ягодицам одного заключенного уже после прогона. Никитенко бил заключенных, предварительно надев белые хозяйственные перчатки, — сообщает фонд «Общественный вердикт».
Зиябов и Никитенко вину не признали.
— Видео, на котором зафиксированы избиения, подсудимые комментировали так: «сопровождал рукой», «имитировал нанесение удара», «остановка ногой», «однократный толчок с опрокидыванием на пол», «нога подлетела в сторону осужденного». Во время допросов подсудимые также заявили, что не считают совершенное ими превышением должностных полномочий и что во время прогона осужденных по коридору добивались от них беспрекословного исполнения приказов исключительного с целью укрепления авторитета сотрудников ФСИН, — добавили в «Общественном вердикте».
Видео: Новая газета
Напомним, на скамье подсудимых они оказались по делу о пытках в колонии. По версии обвинения, они участвовали в жестокой расправе над заключенными — прогоняли их по коридору, «ускоряя» ударами.
— На видеозаписи, попавшей в СМИ, видно, как Никитенко наносит удар левой ногой неустановленному заключенному в область ягодиц, ускоряет заключённых, хватая их за одежду, — сказано в материалах дела.
Помимо них на скамью подсудимых попали около 20 сотрудников УФСИН по Ярославской области. Вся история о пытках в ярославских колониях началась после того, как СМИ опубликовали видео с жестоким избиением заключённого Евгения Макарова.