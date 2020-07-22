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«Ускоряли заключенных, избивая их по ягодицам»: в Ярославле выпустили из-под стражи бывших тюремщиков

Адвокаты экс-уфсиновцев добились отмены содержания их под стражей

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Дмитий Никитенко (слева) и Сардор Зиябов вышли на свободу. Но уголовное дело в отношении них не прекращено&nbsp;

Дмитий Никитенко (слева) и Сардор Зиябов вышли на свободу. Но уголовное дело в отношении них не прекращено 

В Ярославле выпустили из следственного изолятора двух бывших сотрудников колонии № 8, обвиняемых в жестоких пытках заключённых. Адвокаты Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко добились отмены их содержания под стражей, обоих выпустили на свободу.

— Постановлением Ярославского областного суда от 22.07.2020 года жалоба адвокатов удовлетворена, постановление Заволжского районного суда Ярославля от 25.06.2020 года о продлении срока содержания под стражей подсудимым Зиябову и Никитенко отменено, Зиябов Сардор и Никитенко Дмитрий освобождены из-под стражи, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Об иной мере пресечения (например, домашнем аресте или запрете выезда за пределы города/страны) для бывших тюремщиков не сообщили.

Напомним, на скамье подсудимых они оказались по делу о пытках в колонии. По версии обвинения, они участвовали в жестокой расправе над заключенными — прогоняли их по коридору, «ускоряя» ударами.

— На видеозаписи, попавшей в СМИ, видно, как Никитенко наносит удар левой ногой неустановленному заключенному в область ягодиц, ускоряет заключённых, хватая их за одежду, — сказано в материалах дела.

Помимо них на скамью подсудимых попали около 20 сотрудников УФСИН по Ярославской области. Вся история о пытках в ярославских колониях началась после того, как СМИ опубликовали видео с жестоким избиением заключённого Евгения Макарова.

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УФСИНпытки в колониисуд
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