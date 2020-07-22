«Ускоряли заключенных, избивая их по ягодицам»: в Ярославле выпустили из-под стражи бывших тюремщиков

Об иной мере пресечения (например, домашнем аресте или запрете выезда за пределы города/страны) для бывших тюремщиков не сообщили.

Напомним, на скамье подсудимых они оказались по делу о пытках в колонии. По версии обвинения, они участвовали в жестокой расправе над заключенными — прогоняли их по коридору, «ускоряя» ударами.

— На видеозаписи, попавшей в СМИ, видно, как Никитенко наносит удар левой ногой неустановленному заключенному в область ягодиц, ускоряет заключённых, хватая их за одежду, — сказано в материалах дела.

Помимо них на скамью подсудимых попали около 20 сотрудников УФСИН по Ярославской области. Вся история о пытках в ярославских колониях началась после того, как СМИ опубликовали видео с жестоким избиением заключённого Евгения Макарова.

