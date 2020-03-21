В Ярославле суд продлил срок ареста бывшему заместителю главы Фрунзенского и Красноперекопского районов Игорю Соколовскому, которого подозревают в получении взятки. В следственном изоляторе экс-чиновник проведёт как минимум до 27 августа. А вот рассмотрение уголовного дела было приостановлено из-за пандемии коронавируса.



— В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации, президиума Совета судей Российской Федерации в период с 19 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. — Судами рассматриваются только категории дел безотлагательного характера (об избрании, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке упрощенного производства. Рассмотрение дел иных категорий откладывается.

