Замглавы фрунзенской администрации просил взятки на благотворительность: подробности уголовного дела

Игорь Соколовский брал мелкими суммами, но часто Фото: Александра Савельева, Old.sity-yaroslavl.ru

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бизнесмену по фамилии Тюлин, который давал взятки заместителю главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Игорю Соколовскому. Последний был задержан в начале этого года, и уголовное дело в отношении него продолжается. Мы изучили приговор, узнав подробности уголовного дела. Ещё раньше было известно, что чиновник получал взятки по чуть-чуть, но часто: брал по 20–30 тысяч рублей. В решении суда рассказывается, как именно теперь уже бывший замглавы потребовал денег: прикрылся благотворительностью.

Бизнесмен Тюлин имел договор с мэрией на долгосрочную аренду земли под автостоянку, неожиданно он получил решение о необходимости снести стоянку. За разъяснением он пошёл в администрацию, где впервые и встретился с Игорем Соколовским. Чиновник помог приостановить действие решения о сносе, но взамен попросил денег за свою услугу. — В присутствии Тюлина он кому-то позвонил и попросил приостановить процесс по демонтажу автостоянки. После этого Соколовский попросил перечислить пожертвование в благотворительные фонды. На что бизнесмен ответил, что может помочь администрации, а в благотворительные фонды перечислять деньги не будет, чтобы не создавать проблем с налогообложением, — говорится в решении Кировского районного суда Ярославля. — Тогда Соколовский предложил ему направить деньги на благоустройство территории администрации, пояснив, что есть азиаты, которые выполнили эти работы, и администрация не может с ними расплатиться, попросил пожертвовать денежные средства на оплату этих работ, назвав сумму 30 000 рублей. Бизнесмен сразу же передал требуемую сумму.