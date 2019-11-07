Замглавы фрунзенской администрации просил взятки на благотворительность: подробности уголовного дела

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бизнесмену по фамилии Тюлин, который давал взятки заместителю главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Игорю Соколовскому. Последний был задержан в начале этого года, и уголовное дело в отношении него продолжается.
Мы изучили приговор, узнав подробности уголовного дела. Ещё раньше было известно, что чиновник получал взятки по чуть-чуть, но часто: брал по 20–30 тысяч рублей. В решении суда рассказывается, как именно теперь уже бывший замглавы потребовал денег: прикрылся благотворительностью.
Бизнесмен Тюлин имел договор с мэрией на долгосрочную аренду земли под автостоянку, неожиданно он получил решение о необходимости снести стоянку. За разъяснением он пошёл в администрацию, где впервые и встретился с Игорем Соколовским. Чиновник помог приостановить действие решения о сносе, но взамен попросил денег за свою услугу.
— В присутствии Тюлина он кому-то позвонил и попросил приостановить процесс по демонтажу автостоянки. После этого Соколовский попросил перечислить пожертвование в благотворительные фонды. На что бизнесмен ответил, что может помочь администрации, а в благотворительные фонды перечислять деньги не будет, чтобы не создавать проблем с налогообложением, — говорится в решении Кировского районного суда Ярославля. — Тогда Соколовский предложил ему направить деньги на благоустройство территории администрации, пояснив, что есть азиаты, которые выполнили эти работы, и администрация не может с ними расплатиться, попросил пожертвовать денежные средства на оплату этих работ, назвав сумму
В дальнейшем он передавал суммы в 20–30 тысяч рублей за содействие по разным вопросам своей деятельности: чтобы не демонтировать рекламу, демонтировать ограждение на междворовом проезде для подъезда к стройплощадке и другое. В общей сложности Тюлин отдал чиновнику около 400 тысяч рублей с мая по август 2018 года. За это суд приговорил его к штрафу в 2,4 миллиона рублей. Эти деньги предприниматель, владеющий четырьмя компаниями, уже заплатил.
Кстати, ещё до личного знакомства с заместителем главы района бизнесмен Тюлин по его телефонной просьбе бесплатно выделял технику для уборки города.
После возбуждения уголовного дела Игорь Соколовский начал сдавать других чиновников. Так, было возбуждено дело на экс-руководителя Яргорэлектротранса Ильхама Худиева.