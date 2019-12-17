Депутата «Единой России» подозревают в убийстве таксиста: что известно к этому часу — коротко

Знакомые говорят, что в последнее время у депутата Владимира Корнилова были проблемы

Поздним вечером 16 декабря стало известно о задержании депутата из Переславля Залесского в Ярославской области Владимира Корнилова. Депутата подозревают в убийстве 60-летнего водителя Павла Чередникова. Коротко о том, что удалось узнать к сегодняшнему утру.



Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве, хотя есть информация о том, что во время последних выборов оба мужчины агитировали за разные партии: Чередников — за «Справедливую Россию», Корнилов — за «Единую Россию». Как только стало известно о задержании Корнилова, его коллеги по партии рассказали, что он вышел из фракции.

