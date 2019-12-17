19 декабря четверг
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.58
eur 69.69
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.58
eur 69.69

Все новости

Все новости
Криминал Депутата подозревают в убийстве

Депутата «Единой России» подозревают в убийстве таксиста: что известно к этому часу — коротко

Подробности скандальной истории в Ярославской области

16 561
30 Обсудить

Поделиться

Знакомые говорят, что в последнее время у депутата Владимира Корнилова были проблемы

Знакомые говорят, что в последнее время у депутата Владимира Корнилова были проблемы

Поздним вечером 16 декабря стало известно о задержании депутата из Переславля Залесского в Ярославской области Владимира Корнилова. Депутата подозревают в убийстве 60-летнего водителя Павла Чередникова. Коротко о том, что удалось узнать к сегодняшнему утру.

Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве, хотя есть информация о том, что во время последних выборов оба мужчины агитировали за разные партии: Чередников — за «Справедливую Россию», Корнилов — за «Единую Россию». Как только стало известно о задержании Корнилова, его коллеги по партии рассказали, что он вышел из фракции.

— Он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы. Еще сегодня утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи, — рассказал депутат городской думы Переславля, член фракции «Единая Россия» Сергей Царёв.

В окружении депутата говорят, что в последнее время у него были проблемы на работе и не всё шло гладко в семье. Также ночью нам удалось поговорить со знакомыми убитого мужчины. О нём говорят, что он жил довольно тихо, в частном доме с мамой и был неконфликтным человеком.

Все подробности истории — в нашей онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 6
  • ГНЕВ 9
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

Владимир КорниловубийстводепутатЕдиная Россия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (30)

Приветик
17 дек 2019 в 08:11

ЕдРо - воистину народная партия. И никаких сомнений в её легитимности не осталось вообще! В 2021 голосуем только за них порядочных .... (цензура)....... (цензура)....... (цензура)....... (цензура)....... (цензура)...!!!

Гость
17 дек 2019 в 07:50

И, как обычно: не наш, еще вчера уволился.

17 дек 2019 в 07:41

О! Пополнит ряды машек значит