Депутата «Единой России» подозревают в убийстве таксиста: что известно к этому часу — коротко

Поздним вечером 16 декабря стало известно о задержании депутата из Переславля Залесского в Ярославской области Владимира Корнилова. Депутата подозревают в убийстве 60-летнего водителя Павла Чередникова. Коротко о том, что удалось узнать к сегодняшнему утру.
Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве, хотя есть информация о том, что во время последних выборов оба мужчины агитировали за разные партии: Чередников — за «Справедливую Россию», Корнилов — за «Единую Россию». Как только стало известно о задержании Корнилова, его коллеги по партии рассказали, что он вышел из фракции.
— Он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы. Еще сегодня утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи, — рассказал депутат городской думы Переславля, член фракции «Единая Россия» Сергей Царёв.
В окружении депутата говорят, что в последнее время у него были проблемы на работе и не всё шло гладко в семье. Также ночью нам удалось поговорить со знакомыми убитого мужчины. О нём говорят, что он жил довольно тихо, в частном доме с мамой и был неконфликтным человеком.
Все подробности истории — в нашей онлайн-трансляции.