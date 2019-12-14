Подростка, избивавшего 13-летнего школьника, отправили за решётку

Подросток избивал мальчика даже после того, как тот упал на землю

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, который вместе с друзьями избивал 13-летнего школьника. За решётку попал именно тот молодой человек, который на кадрах лупил мальчика руками и ногами.



Сегодня был задержан 15-летний учащийся одной из школ Тутаева, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. — В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

