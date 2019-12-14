Подростка, избивавшего 13-летнего школьника, отправили за решётку

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, который вместе с друзьями избивал 13-летнего школьника. За решётку попал именно тот молодой человек, который на кадрах лупил мальчика руками и ногами.
Сегодня был задержан 15-летний учащийся одной из школ Тутаева, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. — В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Сейчас подросток находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения. Если суд удовлетворит ходатайство следователя, то подозреваемого переведут в СИЗО.
Видео: Тутаев Подслушано / Vk.com
Накануне в отношении задержанного и его друзей было заведено уголовное дело. Если их вина будет доказана следствием и судом, то им грозят достаточно суровые наказания.
Скандал разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимает всё на видео. Пострадавший после случившегося пробыл три недели на лечении. После скандала последовала резкая реакция в соцсетях. И она, кажется, страшнее того, что происходит на кадрах. Накануне стали известны новые подробности этого скандала. Оказывается, подросток, лупивший сверстника, ранее мучил даже малышей.