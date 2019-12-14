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Криминал Избили подростка в Тутаеве

Подростка, избивавшего 13-летнего школьника, отправили за решётку

Скандал со школьниками из Тутаева в Ярославской области перерос в уголовное дело

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Подросток избивал мальчика даже после того, как тот упал на землю

Подросток избивал мальчика даже после того, как тот упал на землю

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, который вместе с друзьями избивал 13-летнего школьника. За решётку попал именно тот молодой человек, который на кадрах лупил мальчика руками и ногами.

Сегодня был задержан 15-летний учащийся одной из школ Тутаева, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. — В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас подросток находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения. Если суд удовлетворит ходатайство следователя, то подозреваемого переведут в СИЗО.

Видео: Тутаев Подслушано / Vk.com

Накануне в отношении задержанного и его друзей было заведено уголовное дело. Если их вина будет доказана следствием и судом, то им грозят достаточно суровые наказания.

Скандал разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимает всё на видео. Пострадавший после случившегося пробыл три недели на лечении. После скандала последовала резкая реакция в соцсетях. И она, кажется, страшнее того, что происходит на кадрах. Накануне стали известны новые подробности этого скандала. Оказывается, подросток, лупивший сверстника, ранее мучил даже малышей

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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
14 дек 2019 в 15:49

Правильно, посадить утырка, будет время подумать....

гость
14 дек 2019 в 15:47

По стопам брата пошел?

Гость
14 дек 2019 в 14:37

Зверьки озлобленные и бездушные😔Наше общество сгнило...