Связался с «Правым сектором»: в Ярославле осудили 31-летнего экстремиста

В Ярославле Заволжский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине, который был адептом признанной экстремистской и запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». Мужчину вычислили и задержали сотрудники УФСБ по Ярославской области.



— Ярославец, разделявший праворадикальную идеологию, размещал в интернете материалы, призывавшие к экстремистским действиям и разжиганию национальной ненависти, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.



Известно, что мужчина писал в соцсетях на украинском языке.На какое-то время он даже уехал жить в соседнее государство, женился там, но потом вернулся в Россию, оставив супругу на ее родине.

