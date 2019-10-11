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Криминал

Связался с «Правым сектором»: в Ярославле осудили 31-летнего экстремиста

Молодой мужчина разжигал национальную ненависть в соцсетях

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Ярославца признали экстремистом

Ярославца признали экстремистом

В Ярославле Заволжский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине, который был адептом признанной экстремистской и запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». Мужчину вычислили и задержали сотрудники УФСБ по Ярославской области.

— Ярославец, разделявший праворадикальную идеологию, размещал в интернете материалы, призывавшие к экстремистским действиям и разжиганию национальной ненависти, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Известно, что мужчина писал в соцсетях на украинском языке.На какое-то время он даже уехал жить в соседнее государство, женился там, но потом вернулся в Россию, оставив супругу на ее родине.

Преступника приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно и внесли в федеральный перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Пиночет
    11 окт 2019 в 16:52

    Нужно не условно, а реально. С последующей депортацией. Гуманисты..эдакие.....

    Сес
    11 окт 2019 в 16:37

    По-моему, разжигают как раз наши ...., списывая долги за газ и свет, уменьшая налоги на автомобили в десятки раз по сравнению с другими регионами, делая спорт для детей доступным...

    гость
    11 окт 2019 в 18:03

    надо было просто обнародовать его адрес и всего делов то