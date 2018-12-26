«Готовил себе алиби»: брат убитого бизнесмена Исаева рассказал подробности громкого расследования

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение дела в отношении 55-летнего Константина Сорокина, обвиняемого в убийстве бизнесмена Ильи Исаева.

- На заседании судья зачитал обвинительное заключение, а также выслушал позицию потерпевших — жену и брата убитого, - рассказала официальный представитель суда Наталья Сарбунова.

Следующее заседание по «делу об убийстве Исаева» суд назначил на 15 января.

Подробности следствия

Со дня убийства брат погибшего Павел Исаев был постоянно в контакте со следственной группой. Он поделился с корреспондентом 76.RU своими основными наблюдениями, которые узнал от оперативных сотрудников.



- Подсудимый, согласно биллингу телефона, за сутки до убийства долгое время находился во дворе у выхода из офиса брата, возможно, готовился и заодно прорабатывал алиби, - рассказал Павел Исаев. - В день убийства он отключил свой мобильник и включил его только на следующий день. Согласно показаниям Сорокина, он ехал на встречу к Илье. Тем не менее, судя по данным камер видеонаблюдения, ехал он очень быстро, нарушая все правила дорожного движения - на красный свет, я предполагаю, чтобы изображение автомобиля в камерах было менее четким. Свидетели показали, что встречи у подсудимого с братом могли происходить на улице во дворе офиса, там какое-то время даже хранились заложенные Сорокиным машины. Это большой двор, где можно запарковать около 30-40 машин. Но подсудимый не заезжает во двор, что ему безусловно было бы более удобным, чем переходить улицу и потом ждать брата под открытым небом зимой на морозе. Тем не менее он оставляет машину у здания Центробанка в 100 метрах от места и так, чтобы она не попадала в камеры видеонаблюдения. Оттуда он перебегает во двор и там, судя по следам, стоит около контейнерной мусорной площадки, где через забор удобно наблюдать за выходом из офиса. Далее по следам видно, как он перебегает 30-метровое расстояние от площадки до выхода из калитки, где и совершает убийство.



«Не оставил шансов»



Бизнесмена Илью Исаева зверски зарезали во дворе в центре Ярославля Фото: Михаил Контуев

Брат погибшего Ильи Исаева также уточнил, что убитый по комплекции был человеком крупным - около 190 см высотой и весом более 100 кг, увлекался охотой и рыбалкой.

- Если бы Илья понимал, что на него возможно нападение или бы это нападение происходило в ходе ссоры, то он бы точно к нему подготовился и мог дать отпор, - считает Павел. - Судя по данным следствия, он практически не оказал сопротивления и у подсудимого практически не было никаких повреждений.

Родственники погибшего уверены, что это говорит о том, что Сорокин набросился на брата внезапно и со спины, когда тот совсем не ожидал нападения.

- Характер нанесенных ранений свидетельствует о том, что убийца действительно хотел смерти и сделал всё, чтобы не оставить никаких шансов моему брату, - продолжает Павел.

После, по данным следователей, которые узнал брат погибшего, Константин Сорокин приехал домой, и стал скрывать улики: уничтожил орудие преступления и одежду.

- Уже после выхода на него следователей, он продолжил предпринимать попытки скрыть следы преступления, - уверен брат Ильи Исаева. - При требовании предоставить автомобиль для проверки на следы крови, он поехал на рынок и завалил весь салон машины замороженными коровьими головами без какой-либо подстилки и сдал такое авто на проверку. Даже после ареста он отказывается признать вину. И только под давлением собранных обвинением улик он идет на сделку со следствием в целях снижения наказания.



«Самый мерзкий путь»



Подозреваемый в убийстве Константин Сорокин ждёт приговора суда в СИЗО Фото: Михаил Контуев

Николай Сорокин и Илья Исаев были знакомы много лет, и подсудимый знал трагическую судьбу его первой семьи, погибшей в автокатастрофе.

- Портрет его первой семьи висит в его офисе на центральном месте так, что его невозможно не заметить, - говорит Павел Исаев. - Их фотографиями был также заставлен и рабочий стол в офисе брата, где подсудимый бывал не раз. Он конечно же знал, что брат смог пережить и восстановиться после такой трагедии, что у него есть трое маленьких детей, что есть возрастные родители. И тем не менее, он не предпринял никаких попыток выйти на членов семьи, чтобы обратиться к ним за решением, как он говорит, своего вопроса о возврате автосервиса. Он выбрал самый мерзкий путь решения своего вопроса.

«Зарабатывал на криминале»

Брат погибшего также изучил биографию подсудимого, навел справки относительно его рода занятий, чем он зарабатывал себе на жизнь.

- После убийства на меня вышли несколько человек, которые рассказали, что Сорокин задолжал разные суммы денег очень широкому кругу лиц и по сути загнал себя в круговую поруку, - продолжает Павел. - Деньги он зарабатывал на том, что приобретал на разных подставных лиц новые но при этом битые автомобили в Москве и Подмосковье, на своей ремонтной базе делал им косметический ремонт, далее страховал их и совершал на них реальные ДТП с особым профессионализмом - участием трёх и более автомобилей в оживленных и публичных местах, например, у здания УМВД или проходной Моторного завода. И повторял эти аварии регулярно, далее получал деньги со стразовых компаний через судебные решения, их в ГАС «Правосудие» очень много.



Криминальное прошлое

Больше года прошло со дня зверского убийства бизнесмена Ильи Исаева Фото: Илья Исаев/Facebook.com

- Он имел судимость в 1988 году, когда в возрасте 25 лет совершил кражу и получил наказание за укрывательство преступления, а если уточнить какого, то это убийство – Сорокин перевозил в машине труп, чтобы скрыть следы преступления, - пересказал данные документов брат убитого. - В 1996 в возрасте 33 лет он вновь попадал под арест за незаконные валютные операции.

Известно, что тогда Сорокин даже побывал за решёткой, но через месяц его отпустили под подписку о невыезде, а потом и вовсе прекратили дело. По всей видимости, это произошло из-за декриминализации преступления. Но юридически Сорокин считается не судимым, поскольку прошло много времени.

- В прошлом году сбил человека, - продолжил Павел. - Задерживался в Москве за перегон ворованного транспортного средства. Тем не менее, несмотря на такую жизнь вне закона, подсудимый избегал ответственности. Все, с кем я разговаривал, кто пересекался с ним, говорят, что он крайне умный и расчётливый человек, авантюрист, без глубокой рефлексии и сожаления о своих действиях.



«Его нужно держать за решёткой»

Сторона защиты уверяет — Сорокин никого не убивал. Но прокуроры уверенно заявляют: дело раскрыто и Сорокин должен понести наказание. Да и сам обвиняемый в совершении преступления сознался. Родственники верят, что убийца Ильи получит по заслугам:

- Считаю, что его нужно держать за решеткой так долго, сколько опередил нам законодатель, потому что, выйдя на свободу, он будет вновь совершать преступления и как знать, кто станет его следующими жертвами.

Грозит до 15 лет



Сыщики быстро вышли на след предполагаемого убийцы Фото: Александра Савельева

Сейчас обвиняемый сидит в следственном изоляторе. Там он должен дождаться решения суда. Если вина Сорокина будет доказана, то ему грозит срок от 6 до 15 лет.

— Следователь собрал такое количество доказательств, что отпираться уже смысла не было, и он вину свою признал, — говорят следователи СУ СКР по Ярославской области. — Ещё он на детекторе лжи рассказал, что совершил преступление в состоянии аффекта.

Как произошло убийство

Следствием было доказано, что у обвиняемого разразился конфликт с 42-летним Ильёй Исаевым, перед которым тот имел долговые обязательства. Задолжал более двух миллионов рублей Сорокин накинулся на свою жертву в подворотне у дома № 37 по улице Первомайской и нанёс ему не менее 20 ударов ножом в область головы, шеи, груди, живота и конечностей. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

