На Илью Исаева напали, когда он вышел с работы

Нам стали известны новые эксклюзивные подробности дела об убийстве бизнесмена Ильи Исаева.



Напомним, 29 ноября 2017 года Исаева зарезали во дворах в центре Ярославля. Предполагаемого убийцу удалось установить довольно быстро. В начале 2018 года мужчину взяли под стражу.



—. Убийцу задержали. Следователь собрал такое количество доказательств, что отпираться уже смысла не было. Он признал вину. Сейчас подозреваемый проходит комплекс психолого-психиатрических экспертиз. Он говорит, что совершил преступление в состоянии аффекта, — рассказали 76.ru в СУ СК РФ по Ярославской области.



Игры с элитной недвижимостью: какой мотив был у убийцы Ильи Исаева.



Ранее мы уже рассказывали о том, что подозреваемый владел автомастерской. Брат Ильи Исаева депутат Павел Исаев подтвердил нам, что этот человек действительно обращался к бизнесмену за финансовой помощью.



— Насколько я знаю, он обращался и брал денег в долг, но, похоже, бизнес не шёл, он назанимал денег у всего города и всех знакомых, а отдавать было нечем, — рассказал о подозреваемом брат убитого, депутат Павел Исаев.



Как стало известно, подозреваемый также прошёл детектор лжи.

