Зарезал в подворотне: убийце известного ярославского бизнесмена Ильи Исаева грозит 15 лет колонии

В Кировском районном суде Ярославля на следующей неделе состоится заседание с участием 55-летнего Константина Сорокина, который обвиняется в убийстве бизнесмена Ильи Исаева.

— В этот день будет определена дата первого заседания по этому делу по существу, — пояснила официальный председатель суда Наталья Сарбунова.

Как стало известно корреспонденту 76.RU, дело будет вести судья Андрей Гасюков. Он известен вынесением приговоров по ряду громких дел. Например, в этом году он вёл дело бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Владимира Соловьева. Решением суда тот был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и осужден на 6 лет колонии строго режима. Ещё в этом году судья Гасюков несколько раз продлевал меру пресечения экс-депутату Ярославской областной думы Павлу Дыбину.



Сейчас обвиняемый сидит в следственном изоляторе. Там он должен дождаться решения суда, куда дело уже было направлено для рассмотрения по существу. Первое заседание должно состояться уже в ближайшие дни. Если вина Сорокина будет доказана, то ему грозит срок от 6 до 15 лет.

— Следователь собрал такое количество доказательств, что отпираться уже смысла не было, и он вину свою признал, — говорят следователи СУ СКР по Ярославской области. — Ещё он на детекторе лжи рассказал, что совершил преступление в состоянии аффекта.

Следствием было доказано, что у обвиняемого разразился конфликт с 42-летним Ильёй Исаевым, перед которым тот имел долговые обязательства. Сорокин накинулся на свою жертву в подворотне у дома № 37 по улице Первомайской и нанёс ему не менее 20 ударов ножом в область головы, шеи, груди, живота и конечностей. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Родственники до сих пор не могут забыть тот ужасный день, когда произошло это жестокое убийство.

