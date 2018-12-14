Зарезал в подворотне: убийце известного ярославского бизнесмена Ильи Исаева грозит 15 лет колонии

Бизнесмена убили в конце осени прошлого года во дворе в центре Ярославля
В Кировском районном суде Ярославля на следующей неделе состоится заседание с участием 55-летнего Константина Сорокина, который обвиняется в убийстве бизнесмена Ильи Исаева.
— В этот день будет определена дата первого заседания по этому делу по существу, — пояснила официальный председатель суда Наталья Сарбунова.
Как стало известно корреспонденту 76.RU, дело будет вести судья Андрей Гасюков. Он известен вынесением приговоров по ряду громких дел. Например, в этом году он вёл дело бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Владимира Соловьева. Решением суда тот был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и осужден на 6 лет колонии строго режима. Ещё в этом году судья Гасюков несколько раз продлевал меру пресечения экс-депутату Ярославской областной думы Павлу Дыбину.
Сейчас обвиняемый сидит в следственном изоляторе. Там он должен дождаться решения суда, куда дело уже было направлено для рассмотрения по существу. Первое заседание должно состояться уже в ближайшие дни. Если вина Сорокина будет доказана, то ему грозит срок от 6 до 15 лет.
— Следователь собрал такое количество доказательств, что отпираться уже смысла не было, и он вину свою признал, — говорят следователи СУ СКР по Ярославской области. — Ещё он на детекторе лжи рассказал, что совершил преступление в состоянии аффекта.
Следствием было доказано, что у обвиняемого разразился конфликт с 42-летним Ильёй Исаевым, перед которым тот имел долговые обязательства. Сорокин накинулся на свою жертву в подворотне у дома № 37 по улице Первомайской и нанёс ему не менее 20 ударов ножом в область головы, шеи, груди, живота и конечностей. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Родственники до сих пор не могут забыть тот ужасный день, когда произошло это жестокое убийство.
— Прошло больше года, а время пролетело, как один миг, — вздыхает брат погибшего Павел Исаев. — Наша семья верит, что суд вынесет справедливый приговор убийце.
Обвиняемый владел автомастерской. Известно, что этот человек обращался к бизнесмену за финансовой помощью — брал у него деньги в долг. Причём довольно крупные суммы.
На преступление должник пошёл 29 ноября прошлого года. Убили 42-летнего бизнесмена Илью Исаева во дворе на Первомайской улице. Несмотря на то, что это центр города, — подворотня глухая. Там расположены несколько контор, но после того, как они вечером закрываются, туда практически никто не заходит. Илья Исаев вышел с работы и направился к машине. В этот момент убийца напал на него со спины, ударив несколько раз ножом. Обнаружил убитого следующий вышедший из здания человек, он и позвонил в полицию.
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