Запрещённые вещества спрятали по-хитрому

В Ярославле задержали мужчину с крупной партией амфетамина и кокаина. Наркотики он получил почтовым отправлением в коробке из-под DVD-диска, в которой был запечатан порошок в пакетиках.

Посылка пришла мужчине из Германии, а задержали его в почтовом отделении Ярославля сотрудники таможни и наркоконтроля.

— Содержимое пакетов было изъято и направлено на экспертизу. Результаты химического исследования порошка показали, что в первом пакете — амфетамин общей массой более 97 граммов, а во втором — 1,5 грамма кокаина, — рассказали в ярославской таможне.



Возбудили уголовное дело за контрабанду психотропных и наркотических веществ в особо крупном размере. Если вину задержанного мужчины докажут, ему грозит до 20 лет колонии.