Известного следователя в Ярославле оставили в СИЗО ещё на три месяца. За что

Станислава Охнича обвиняют во взятках Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Фрунзенский районный суд Ярославля продлил арест для уже бывшего руководителя межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Станислава Охнича.

11 июня ему продлили срок содержания под стражей (в СИЗО) сразу на три месяца — до 14 сентября 2026 года.

38-летний бывший следователь проходит по делу о взятке, обвинение ему предъявлено по части 5, пунктам «а» и «в» статьи 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

— Он уже не числится в следственном комитете, — сообщил источник 76.RU.

Крупным в России считается размер взятки от 150 тысяч рублей. По статье грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом и запретом заниматься определенной деятельностью.

Вместе со следователем был задержан адвокат Руслан Бессонов. Он обвиняется по аналогичным пунктам статьи о получении взятки. Ему 11 июня смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест до 15 июня 2026 года.

С чем связано уголовное дело

По данным источника 76.RU, задержанный адвокат «Адвокатской конторы Фрунзенского района г. Ярославля» Руслан Бессонов был знаком с сотрудником СК РФ Станиславом Охничем. Бессонов сам когда-то работал в органах следствия. Сейчас его статус как адвоката приостановлен.

Как ранее рассказывал 76.RU, бывший следователь и адвокат могут быть замешаны в истории с руководителем компании по производству металлоконструкций, который по неосторожности задавил подчиненного.

«Взятка за совершение процессуальных действий, за переквалификацию уголовного дела в отношении лица, задавившего сотрудника, на статью о причинении смерти по неосторожности — более мягкую», — сообщил источник портала 76.RU.