В Ярославле задержали известного следователя

В Ярославле задержан руководитель одного из отделов Следственного управления СК России подполковник юстиции Станислав Охнич. Как сообщили в пресс-службе областного суда, еще 17 апреля его отправили в СИЗО на два месяца.
«Кировский районный суд г. Ярославля 17 апреля 2026 года избрал в отношении Станислава Охнича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 июня 2026 года», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе суда.
Он проходит по статье о получении взятки по предварительному сговору.
По части 5 статьи 290 УК РФ о может грозить в том числе штраф от двух до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом и запретом заниматься определенной деятельностью.
15 мая Ярославский областной суд рассматривал апелляционную жалобу защитника обвиняемого. Однако ее оставили без удовлетворения, постановление — без изменения.
Станислав Охнич ранее руководил Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР. Затем перешел на службу в Следственный комитет, там он возглавлял работу межрайонного отдела, в территорию обслуживания входил Ярославский район, Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямский район, Некрасовский район.
Вместе со Станиславом Охничем задержали адвоката Руслана Бессонова. Его обвиняют по аналогичной статье о получении взятки в сговоре, правда, с еще одним пунктом: в крупном размере. Руслана Бессонова отправили под домашний арест до 14 июня 2026 года.
