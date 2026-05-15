В Ярославле задержали известного следователя

В 2022 году Станислав Охнич работал в СК на транспорте Источник: Алина Сардекова / 76.RU

В Ярославле задержан руководитель одного из отделов Следственного управления СК России подполковник юстиции Станислав Охнич. Как сообщили в пресс-службе областного суда, еще 17 апреля его отправили в СИЗО на два месяца.

«Кировский районный суд г. Ярославля 17 апреля 2026 года избрал в отношении Станислава Охнича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 июня 2026 года», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе суда.

Он проходит по статье о получении взятки по предварительному сговору.

По части 5 статьи 290 УК РФ о может грозить в том числе штраф от двух до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом и запретом заниматься определенной деятельностью.

15 мая Ярославский областной суд рассматривал апелляционную жалобу защитника обвиняемого. Однако ее оставили без удовлетворения, постановление — без изменения.

Станислав Охнич ранее руководил Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР. Затем перешел на службу в Следственный комитет, там он возглавлял работу межрайонного отдела, в территорию обслуживания входил Ярославский район, Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямский район, Некрасовский район.