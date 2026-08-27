«Ребенок хорошо считывает»: как отразятся на будущем 3-летней девочки из Ярославля издевательства матери

Психологи рассказали, что может произойти с избитой в Ярославле девочкой Источник: запись с камеры в подъезде, Александр Куренной / 76.RU

Психологи рассказали, как могут отразиться на будущем трехлетней девочки из Ярославля издевательства ее матери. Видео из подъезда девятиэтажки в Заволжском районе ужаснуло многих: глубокой ночью 25 августа 45-летняя женщина пыталась затащить коляску с ребенком по лестнице, матерясь в сторону дочери. Мать трясла ребенка, била, обзывала тварью и желала ей «сдохнуть». А потом и вовсе перевернула коляску, откуда девочка выпала.

Многие родители из Ярославля встревожены за будущее ребенка. Педагог-психолог и нейропсихолог Алена Иванова рассказала, что произошедшее может остаться отпечатком в психике ребенка, даже если девочка не вспомнит о произошедшем годы спустя.

«Мне кажется важным здесь не впадать ни в одну из крайностей. Нельзя говорить: „Девочка маленькая, она ничего не поймет и не вспомнит“. Но и утверждать, что после такого эпизода у нее обязательно останется травма на всю жизнь, тоже неправильно. В три года ребенок действительно может со временем не помнить конкретную сцену, слова мамы или отдельные детали. Но маленький ребенок очень хорошо считывает другое — страшно ему рядом с этим взрослым или безопасно», — объяснила специалист.

Психолог рассказала, что для трехлетней девочки мама — это человек, который, прежде всего, должен защищать. Когда родитель кричит, унижает и бьет, у ребенка возникает очень тяжелое переживание: тот, кто должен быть самым близким и надежным человеком, одновременно становится источником опасности. Это может отражаться не столько в воспоминаниях, сколько в поведении: появляются страхи, нарушения сна, сильная тревога, агрессия.

«Но я бы не стала говорить о таких последствиях как о чем-то обязательно необратимом. Детская психика очень пластична, и у нее есть большие возможности для восстановления», — объяснила Алена Иванова.

Очень многое зависит от того, что будет происходить с ребенком дальше. Если рядом появится взрослый, с которым спокойно, предсказуемо и безопасно, это может иметь огромное значение. Алена Иванова Педагог-психолог и нейропсихолог

Момент избиения ребенка Источник: запись с камеры в подъезде

«Разлука с мамой может быть болезненной»

После того, как видео избиения ребенка появилось в группе «Жесть Ярославль», девочку временно изъяли из семьи. Соседи семьи и неравнодушные уверены, что ребенку будет лучше в детском доме, чем с такой матерью.

«Вопрос о том, нужно ли забирать девочку из семьи, я бы ставила немного иначе. Не „Лучше ли ей будет без мамы?“, а „Находится ли она сейчас в безопасности?“. Разлука с мамой для трехлетнего ребенка тоже может быть болезненной. Но если дома существует реальная угроза повторения насилия, оставлять ребенка там только потому, что „мама все-таки мама“, нельзя», — рассказала Алена Иванова.

При этом безопасное место — это не обязательно детский дом, объяснила психолог. Для маленького ребенка важнее, чтобы рядом были постоянные заботливые взрослые, понятный режим, спокойная атмосфера, возможность играть, спать, есть и получать ласку без страха.

«Чем меньше в жизни ребенка хаоса и сменяющихся взрослых, тем лучше. Если мама действительно готова признать проблему, отказаться от насилия и обратиться за помощью, отношения с ней, конечно, могут сохраняться. Но здесь важно смотреть не на обещания, а на реальные изменения», — рассказала Алена Иванова.

Ребенку нужна не просто мама рядом, а мама, рядом с которой безопасно. Алена Иванова Педагог-психолог и нейропсихолог

«Возможно, женщине тоже требуется восстановление»

Ярославский семейный психолог Ирина Уточкина рассказала 76.RU, что если по отношению к ребенку действительно применялось постоянное насилие, то нужно изъять малышку из семьи.

«Также стоит вопрос о состоянии мамы. Возможно, женщине тоже требуется восстановление или лечение. Нужно изучать этот случай, чтобы понимать полную картину. Если ребенок находится в таких условиях с самого рождения и у него нет никаких других адекватных близких, то его, скорее всего, нужно будет определять в государственные структуры», — объяснила психолог.

При этом она уверена, что если имеется возможность передать девочку адекватным кровным родственникам — это лучший вариант, чем детский дом.

По мнению специалиста, психика может вытеснить травмирующее воспоминание. Так иногда бывает у взрослых людей: они говорят, что не помнят себя и детство лет до 10.

«Такой сигнал может говорить о том, что в детстве было что-то за гранью. И оно вытесняется из воспоминаний. Но наша психика как айсберг. Какую-то часть мы осознаём, а многие вещи остаются в глубине», — рассказала Ирина Уточкина. — «Поэтому отпечаток на психике будет в любом случае. Но как это будет проявляться, зависит от особенностей нервной системы ребенка, темперамента».

У кого-то подобные травмы проявляются подавлением. Ребенок может быть малообщительным, робким. У других это будет выражаться в повышенной агрессивности и демонстративности поведения.

Всё зависит от нервной системы и от того, как дальше будет развиваться будущее этой девочки. Точно сказать, будет ли это воспоминание вытеснено, нельзя. У каждого человека это проходит по-своему. Ирина Уточкина Семейный психолог

Психолог упомянула, что жизнь в атмосфере постоянного насилия негативно отражается на развитии ребенка. Когнитивные процессы развиваются хуже. В таких случаях у ребенка может наблюдаться задержка в развитии.

Ранее мы публиковали репортаж из дома, где живут мать и дочка. Соседи рассказали, что давно пытались повлиять на ситуацию, но толку от этого не было. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание» после публикации видео в соцсетях.

Все новости о случившемся мы собираем в отдельном сюжете.