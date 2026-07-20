«Мы вам поможем»: как мошенники подавляют волю своих жертв и кто склонен верить аферистам

Источник: Мария Умнова / V1.RU

Клинический психолог Константин Небытов рассказал, как работает криминальное психологическое воздействие — комплекс действий, которым пользуются мошенники, чтобы подчинить волю своих жертв. Основывается он в первую очередь на чувстве страха, который буквально «выключает» здравый смысл и делает человека опасно ведомым.

Такое явление, как телефонное мошенничество, появилось не вчера и даже не пару лет назад. Еще в конце 90-х — начале 00-х США поразила серия инцидентов, когда некто, представлявшийся «офицером Скоттом», звонил в небольшие кафе и забегаловки и говорил менеджерам о некоем оперативном мероприятии, с которым сотрудники должны помочь правоохранителям. Однако методы у «офицера» были странные: работников заведений общепита он просил оголяться и совершать непристойные действия друг с другом и перед посетителями. И ему верили.

«Жертвы (назовем их так) „офицера Скотта“ — это люди совершенно разной биографии, — говорит Константин Небытов. — У них отличаются пол, возраст, личная жизнь, семейное положение, социальная история. Разве что все, кроме Уолтера Никса, связаны по месту работы, но этот фактор вызывает сомнения. Если опираться на него, то получится, что все работники общепита подвержены такому влиянию. Категория жертв слишком разношерстная, и „причесывать“ их к определенной группе будет некорректно».

Инциденты в США — лишь иллюстрация того, насколько мошенники могут подчинить волю своих жертв. Не каждый человек, которому позвонит аферист, станет жертвой, однако есть определенные закономерности, на которые мошенники опираются.