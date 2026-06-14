«Он очень общительный». Как ловили серийного маньяка, который годами охотился на девочек: насиловал, мучил, зверски убивал

Евгения Петрова прозвали монстром из Новоуральска Источник: следком Башкирии

Он жестоко избивал своих жертв, насиловал, убивал и расчленял. Маньяку Евгению Петрову в 2021-м дали 12 лет за убийство, совершенное в Башкирии. Но это был тот случай, когда срок не имеет значения: на тот момент он уже получил пожизненное. UFA1.RU поговорил со следователем, который вел дело Петрова, и рассказывает, как маньяк убивал и как попался.

Монстр из закрытого города

Петров родился в 1975 году в закрытом городе Новоуральске Свердловской области. Как отмечал следователь, который вел одно из его дел, рос Евгений в полной и благополучной семье. Отец работал на местном заводе, мать занималась домом.

«Обычно у [серийных убийц] видно детские травмы, которые могли спровоцировать агрессию, но не в этом случае. Он вырос в хорошей семье, у него самого есть ребенок, жена была, работа», — рассказал UFA1.RU сотрудник следкома Башкирии Урал Рахматуллин.

Источник: «Городские медиа»

Однако еще в юности Петров несколько раз попадался на воровстве, а в 16 лет получил условный срок за кражу. Через два года его призвали в армию, где он напал с топором на своего прапорщика, но и тогда отделался условкой. После службы Петров устроился на завод, где трудился его отец, и подрабатывал в такси.

Он не пил, не курил, умел быстро сходиться с людьми, но в то же время близкие описывали его как замкнутого человека, который не раскрывался перед окружающими. Криминалисты же опишут его как «организованного» серийного убийцу, то есть такого, который совершает преступления не в порыве, а заранее всё планирует.

С детства он занимался спортивным ориентированием и охотой, а потому хорошо знал леса родного и соседних районов. Как правило, он предварительно выбирал место, куда отвезет будущую жертву, затем выискивал ее среди девочек и девушек от 9 до 14 лет.

Петров на ВАЗ-2105 побеждает на автогонках в Новоуральске. Такую же модель видели свидетели убийств Источник: «Хроники Новоуральска» / Novour.ru

Под разными предлогами Петров добивался того, чтобы человек сел в его машину, а потом начинал его запугивать — бил и буквально рычал, пока вез в свое логово. Там он насиловал и убивал жертву, после чего расчленял тело и избавлялся от останков, либо сжигая их, либо топя в реках и озерах, либо разбрасывая на съедение диким животным.

Мучил жертв

Долгое время в области даже не знали о появлении серийного убийцы. Действовать Петров начал не позднее 1998 года (если судить по доказанным преступлениям, но следователи не исключают, что жертв у него могло быть больше). Лишь в 2000-м, когда на его счету было минимум 7 смертей, убийства объединили в одно расследование.

Некоторые жертвы Петрова сумели выжить. Одна из них — 12-летняя школьница, она спугнула убийцу, когда тот набросился на нее с ножом и пытался силой усадить в машину. Она кричала и отбивалась, привлекла внимание прохожих, и Петров скрылся, прежде чем его успели рассмотреть.

Вторая выжившая — 11-летняя девочка. Маньяк напал на нее, когда она гуляла с сестрой на три года старше. Та сначала смогла убежать, но увидев, что убийца переключился на младшую, вернулась, отбила сестренку и приказала бежать. Ей самой вырваться во второй раз уже не удалось. Петров увез ее, изнасиловал и обезглавил.

Свидетели этих нападений помогли составить портрет убийцы и описали его машину — белый ВАЗ-2105. На такой он выступал на гонках в Новоуральске и даже выиграл заезд. Позже Петров купил авто той же модели — затонировал, установил мощную акустику и сигнализацию, которая с одного нажатия на брелок блокировала все двери.

Когда поднялась шумиха, Петров, казалось, решил затаиться. Только после его поимки выяснилось, что он продолжал охотиться на девочек, но уже за пределами привычного ареала. Так, одной из его жертв в 2001 году стала 16-летняя учащаяся ПТУ, которая ловила попутку возле автовокзала в башкирском Месягутово.

Петров предложил подвезти ее, а когда девушка оказалась в машине, заблокировал замки и, запугав ножом, изнасиловал. После этого он вытащил ее, задушил и, привязав за шею буксировочным тросом к бамперу, повез в лес, где спрятал тело. Это убийство раскрыли много позже, уже после того, как поймали садиста и изучили показания еще одной выжившей.

Почерк маньяка

15-летнюю студентку театральной школы он тоже привязал к машине тросом и повез в лес, где придушил. Девушка притворилась мертвой — Петров бросил тело и уехал. Ее рассказ позволил дополнить картину о методах серийного убийцы.

«Многих он привязывал к автомобильному тросу и возил по местности. Как он мне сам сказал, впервые этот метод он испытал именно в Башкирии», — пояснил UFA1.RU следователь Урал Рахматуллин.

Урал Рахматуллин, который раскрыл преступление Петрова в Башкирии Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Последней жертвой Петрова стала 16-летняя спортсменка из детского лагеря. Убийца регулярно наведывался туда, чтобы подыскать подходящую жертву. С некоторыми даже знакомился, представляясь своим именем. Девушка проспала утренний забег, ее отправили на тренировку в одиночку — и она стала мишенью маньяка.

Заметив одинокую бегунью, Петров затащил ее в машину и увез подальше. Юная спортсменка сопротивлялась, даже травмировала убийцу. Но тот пришел в еще большую ярость и сильно избил ее, изнасиловал, зарезал и выбросил тело в водосточную яму.

Хитрость не удалась

Во время поисков прокуратура привлекла Петрова в качестве свидетеля. Он рассказал, что видел, как пропавшую девушку сбил джип, из него вышли несколько мужчин, которые увезли пострадавшую в неизвестном направлении. Петрову как «ценному свидетелю» выделили охрану, но в его показаниях одна за другой начали появляться нестыковки.

«Писали, что он сам пришел в прокуратуру, но не исключено, что он с самого начала попал под подозрение, просто его не хотели спугнуть, пока он себя не выдаст. Другие свидетели сказали, что видели его. Он начал придумывать версии. Видимо, так у него и родилась история про внедорожник», — отметил Урал Рахматуллин.

История оказалась слабой. Ее автор, будучи автоэкспертом, не смог назвать модель джипа, который якобы сбил девушку. Когда же тело убитой нашли, а следов ДТП на ней не обнаружили, Петров перешел в разряд подозреваемых. При обыске у него дома изъяли украшения жертвы. Потом привезли выживших, и те узнали своего мучителя.

Тогда он «под тяжестью улик», как отмечали следователи, подписал явку с повинной и начал давать признательные показания. Его провезли по местам преступлений, которые были включены в дело, где он во всех подробностях рассказал, как истязал и убивал своих жертв.

Суд над Петровым проходил в закрытом режиме. Родственники и друзья убитых просили просто отдать преступника им. Сам он понимал, что ему светит пожизненное заключение, и, находясь под стражей, несколько раз пытался покончить с собой. Тем не менее эксперты признали его полностью вменяемым и способным отвечать за свои поступки.

Петрова отправили в одну из самых суровых тюрем России — исправительную колонию № 18, которая известна под названием «Полярная сова». Расположена она возле поселка Харп в Ямало-Ненецком автономном округе и отличается максимально строгими условиями содержания.

«Полярной совой» эту колонию называют из-за установленной на территории статуи Источник: Федеральная служба исполнения наказаний / Vk.com

Многих заключенных, учитывая их репутацию, помещают в одиночные камеры. Те, кого селят по двое, предварительно проходят психологическое обследование, чтобы исключить возможные конфликты с сокамерником. Они могут рассчитывать на прогулку раз в день и еженедельный душ, если будут хорошо себя вести.

«Петров мне показался очень начитанным. Хотя там [в колонии] многие усиленно читать начинают, делать-то больше нечего. Он юридическую литературу изучал и мне вообще не показался замкнутым человеком. Очень общительный, с интеллектом на уровне», — вспоминает Рахматуллин.

«Ты же опять убивать начнешь?»

В заключении Петров не оставлял надежды на смягчение приговора. Он несколько раз отправлял прошения и жалобы в разные инстанции. Одна из последних (во всяком случае, среди тех, что UFA1.RU нашел в судебных картотеках) датируется 2022 годом.

«Он хвастался выигранными исками касательно правил содержания в тюрьме и деньгами на счете, присуждеными ЕСПЧ, — рассказал Урал Рахматуллин. — Он искал лазейки, чтобы выйти. Не думаю, что всерьез, просто хотел чем-то заниматься, скучно же. Может, правда надеялся, но там многие на это надеются. Как говорится, надежда умирает последней».

За убийство девушки в Башкирии Петрова судили в 2021 году, когда он уже отбывал пожизненный срок за ранее доказанные преступления Источник: следком Башкирии

Благодаря следователю из Башкирии Петров смог покинуть стены «Полярной совы», но лишь для того, чтобы дать показания по делу о том убийстве в Месягутово. Следователь в составе специальной группы изучал архив с нераскрытыми преступлениями и узнал почерк Петрова.

«Его когда привозили, все в напряжении были, и ему самому не нравилось, что всё строго по инструкции делается — когда сидеть, когда стоять. Но у нас довольно быстро разговор сложился. Не сразу он всё рассказал, но не потому, что пытался отпираться, а просто вспоминал, как всё было: много ведь лет прошло», — пояснил Рахматуллин.

В уфимском СИЗО Петров дал подробные показания об убийстве почти 20-летней давности. За это преступление суд в Башкирии отдельно приговорил его к 12 годам заключения. Позже Верховный суд республики уменьшил наказание на два месяца, но это имело разве что символическое значение: любой срок поглощался пожизненным.