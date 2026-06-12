«Моя женщина, убью, как считаю нужным»: ревнивец избил свою подругу до полусмерти на глазах у прохожих и не пускал к ней скорую

Пострадавшей 29 лет Источник: acmodasi.pro, личный архив героя

Кадры, на которые невозможно спокойно смотреть: камера домофона засняла, как мужчина зверски избивает молодую женщину, пинает ногами, прыгает у нее на голове и бьет тем, что попадет под руку.

Слышны звуки ударов, дикие крики: «К кому ты бежала?!» Его жертва в ответ только стонет от боли.

«Я твою бошку сейчас отрежу, соседи в **** будут», — орет отморозок.

Мимо едут машины, проходят очевидцы, но помогать окровавленной женщине никто не торопится.

«Ты чего делаешь», — говорит одна из прохожих.

«Тебя спросить забыл. Моя женщина, убью, как считаю нужным», — кидает в ответ садист.

«Прекращай так, она живая, нет?» — еще один прохожий идет мимо.

Есть и другое видео: камера записала, как агрессор не дает сотрудникам скорой помощи — медиков всё-таки вызвали — подойти к едва живой жертве и помочь ей. Утихомиривать его пришлось подъехавшим полицейским.

Корреспондент 116.RU узнал подробности жуткой истории — как оказалось, избитая не считает своего обидчика виноватым и оправдывает его, даже оказавшись на больничной койке.

Источник: Светлый Татарстан / t.me

«Ты из этих отношений на кладбище уедешь»

Как рассказали корреспонденту 116.RU коллеги пострадавшей, видео было снято прямо у дома, где живет 34-летний Марат Муллабаев — тот самый мужчина на видео.

Об избитой известно, что ей 29 лет, она мать-одиночка, есть сын-школьник. Дина (имя изменено) уже больше 5 лет работает в одном из детских садов Заинска (город в Татарстане. — Прим. ред.), и коллеги отзываются о ней только положительно:

«Очень хорошая, ответственная, добрая девочка. В плане работы к ней нет вообще никаких вопросов, исполнительная».

По словам коллег, Дина за последнее время дважды приходила на работу со следами побоев.

«Она с Маратом вместе всего около месяца. И он за месяц избил ее уже в третий раз. Несколько недель назад он избил ее у нее дома, а потом избил в магазине, за волосы таскал», — рассказала нам одна из сотрудниц детского сада.

Коллеги удивляются, что Дине вообще удалось остаться в живых Источник: личный архив героя публикации

По словам коллег, Дина уверяла их, что Марат очень хороший и он не виноват в случившемся.

«Мы ей столько раз говорили, что так нельзя! Говорили, что ты из этих отношений или на кладбище уедешь, или в инвалидную коляску», — говорят они.

«Сын видел, как Марат ее в подъезде избивал»

По словам наших собеседниц, Марат не раз бил Дину на глазах у ее сына.

«Мы ей все столько раз говорили: „Ты должна думать о своем сыне. С кем он будет, если что-то случится?“ Так и вышло. Мама Дины рано умерла, ее воспитывала бабушка, она уже очень пожилая, с резвым мальчишкой не справится», — говорят они.

По мнению одной из коллег Дины, ребенок был свидетелем и последнего избиения матери:

«Сын видел, как Марат ее в подъезде избивал. Одна наша сотрудница живет там, мальчишка к ней побежал, весь в слезах, ему было очень страшно. Коллега его накормила, успокоила. Мы боялись, что его заберут в больницу или в детский дом — родни-то рядом нет».

По ее словам, в этой ситуации городские власти и сотрудники школы хорошо отработали. Они нашли контакт двоюродного брата Дины, который живет в Набережных Челнах. Он приехал, подписал все документы и забрал мальчика к себе.

«Чудо, что она вообще в живых осталась»

Сейчас Дина находится в Заинской ЦРБ. Как нам ранее рассказали в МВД, она быстро пришла в сознание. В больнице ее навещают коллеги.

«У нас сотрудница ходила к Дине. Говорит, что у нее выбиты зубы, сломаны ребра, лицо как один сплошной синий мяч: глаз один вообще не открывается, второй еле-еле. Он ее так жестко избивал — чудо, что она вообще в живых осталась», — поделилась коллега.

Как сообщил корреспонденту 116.RU источник в силовых ведомствах, на данный момент состояние девушки оценивается как средней степени тяжести.

Многодетный отец и хронический должник

Марату Муллабаеву 34 года, работает электромонтером. Он в разводе, у него трое детей. В 2018 году бывшая жена Муллабаева обратилась в суд с просьбой взыскать алименты, и суд удовлетворил ее запрос.

Марат Муллабаев Источник: acmodasi.pro

Закон Муллабаев нарушает не в первый раз. Так, согласно картотеке мировых судей, в 2020 году он отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, за что получил административное наказание.

А в 2023 году вместе с подельником оказался на скамье подсудимых сразу по двум статьям: ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Непросто у Муллабаева складываются отношения не только с законом, но и с деньгами. Так, например, в 2025 году Заинский городской суд постановил, что он должен выплатить ООО «Делегейт» 100 тысяч рублей и 4 тысячи в качестве расходов за госпошлину.

На сайте «Контур.Фокус» указано, что ООО «Делегейт» занимается административно-хозяйственной комплексной деятельностью по обеспечению работы организации и деятельностью в области права. Однако, судя по количеству исков о взыскании по всей России (а их больше 1,5 тысячи), это может быть коллекторское агентство.

Кроме того, на сайте ФССП имеется 20 записей об исполнительных производствах в отношении жителя Заинска с точно такими же ФИО и датой рождения. Причем основная часть производств касается просрочек по кредитам, задолженностей по услугам связи и штрафам по административным делам.

Как пояснили нам в ведомстве, на сайте указана общая информация за все время, и узнать, какие из производств актуальны на данный момент, может узнать лишь сам должник.

Источник: acmodasi.pro

Но зато Муллабаев зарегистрирован на сайте для актеров по поиску ролей, где выкладывал свои фото.

Угроза убийством и сопротивление при задержании

В прокуратуре Татарстана сообщили, что в отношении мужчины возбуждены четыре уголовных дела:

умышленное причинение легкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 115 УК РФ);

оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ);

применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ);

угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Следственный комитет в свою очередь сообщал, что также возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Глава федерального СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Впрочем, на суде, на котором определяли меру пресечения для Муллабаева, информации о покушении на убийство не звучало. В прокуратуре ситуацию прокомментировали лаконично:

«В связи с отсутствием состава преступления Заинская городская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела», — пояснили нашему изданию в пресс-службе ведомства.

Суд избрал меру пресечения 10 июня Источник: пресс-служба прокуратуры Татарстана

«Если бы хотел, он мог ее прямо там убить»

Разобраться в причинах такого решения прокуратуры с точки зрения закона нам помогли два никак не связанных между собой источника, знакомые с ходом расследования, и эксперт в области уголовного права.

«По закону покушение на убийство — это когда человек намеревался совершить убийство, но не смог сделать это по каким-то внешним обстоятельствам. В данном случае он бил ее в подъезде, и, давайте называть вещи своими именами, если бы хотел, он мог ее прямо там убить. Он выволок женщину на улицу и продолжил ее бить, но никто не подошел и не остановил его. То есть он сам прекратил это делать», — пояснил наш собеседник, близкий к следствию.

ЧП случилось 4 июня Источник: Жесть Казани / t.me

Однако, по словам наших источников, отсутствие тяжкой статьи на этом этапе расследования еще ни о чем не говорит:

«Экспертиза по пострадавшей пока не готова, не все свидетели опрошены. Расследование только начинается на самом деле, поэтому вполне возможно, что статьи переквалифицируют в процессе».

Также отмечают, что тот же самый принцип касается и вменяемой Муллабаеву статьи о причинении легкого вреда здоровью.

«С одной стороны, результатов экспертизы еще нет, поэтому статью потом могут переквалифицировать. А с другой, действительно может быть легкая степень тяжести. Говорю просто по опыту: со стороны может казаться: „Ужас, чуть не убили“, а на деле и правда небольшие повреждения, повезло просто», — пояснил наш собеседник.

Как говорит эксперт, прокуратура достаточно часто по началу ограничивается теми статьями, которые никак не могут вызвать вопросы, особенно по резонансным делам.

«Очевидно же, что, если по голове ногой бьют, то как минимум есть легкий вред здоровью. Применение насилия в отношении представителя власти здесь тоже очевидно. А дальше уже следствие и прокуратура разберутся, процесс только начался», — пояснил он.

«Он не остановится!»

Коллеги, давно работающие с Диной, говорят, что она даже после предыдущих случаев избиения говорила о невиновности Муллабаева.

«Он ее бил, а она нам говорила, что он на самом деле очень хороший, и она его очень любит. Боюсь, что и в этот раз она скажет что-то похожее и всё просто спустится на тормозах. Но так же нельзя! Он не остановится!» — возмущается одна из коллег.

Известный казанский адвокат Руслан Нагиев, который предложил пострадавшей бесплатную юридическую помощь, говорит, что в случае тяжких статей (расследование по ним уже идет) такой расклад невозможен. Своим мнением он поделился в разговоре с корреспондентом 116.RU.

«По закону для тяжких статей не нужно заявление от пострадавшего. Дело возбуждается по факту случившегося», — пояснил Нагиев.

В социальных сетях ранее сообщалось, что пострадавшая не имеет никаких претензий к Марату и написала якобы заявление в полицию на соседку, которая и распространила видео избиения. Наш источник в полиции уверяет, что никакого заявления нет, а подобные высказывания — фейк.

Ту же самую информацию подтвердил Нагиев.