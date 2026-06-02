Сидит уже 14 лет — история ярославского маньяка Синяя Борода, который убивал женщин по всей стране

На фото слева — Алексей Громов на следственном эксперименте показывает, как убил молотком свою возлюбленную Татьяну. На фото справа — могила другой убитой Громовым, медсестры Анастасии Источник: оперативные материалы, предоставленные для 76.RU

В соликамской колонии для пожизненников «Белый лебедь» 14 лет сидит серийный убийца женщин Алексей Громов, прослывший Синей Бородой. Он родом из Ярославской области. В 1990-е Громов жестоко расправился с женой, а позже, с 2006 по 2011 годы, убил еще трех своих подруг и мать одной из них. Убивал он в на территории Ярославской, Тверской и Орловской областей . Душегуб называл эти преступления «своей войной», а бывших возлюбленных — «противниками». За пять убийств его приговорили к пожизненному сроку .

Мы вспомнили хронику дела Синей Бороды и узнали, как он сидит в колонии «Белый лебедь» в Соликамске.

«Патологически ревнивый собственник»

Родом Алексей Громов из небольшого города Любима Ярославской области. Знакомые описывали его как обычного, но замкнутого человека. Громов работал строителем, брал шабашки. Женился довольно рано, сразу после 20 лет. В известном подкасте «Дневники Лоры Палны» ведущие рассказывают, что в 1994 году супруга — ее имя неизвестно, — подала на развод. Громову тогда было 24 года.

«Громов оказался патологически ревнивым собственником . Жена устала от тотального контроля, бесконечных подозрений, прочего психологического насилия и подала на развод, — рассказывают в подкасте. — Это был сложнейший, тяжелый, болезненный и эмоционально затяжной процесс. Громов согласился не сразу, но, даже когда он согласился, легче особо не стало, и для такого типичного мужика, как Громов, развод ощущался не просто как личное унижение, но и как крушение фундаментальных основ бытия. Он просто не мог взять в толк, как от него в принципе можно было уйти».

Громов затаил обиду, но виду не подавал. С уже бывшей женой они продолжали общаться, летом 1994-го он пригласил ее в лес за ягодами . Домой вернулся один. Тело его бывшей жены нашли в лесу через месяц. Оперативники достаточно быстро вычислили убийцу — подозрение сразу падало на Громова. Тот хладнокровно признал вину и заявил, что хотел отомстить за развод.

В 1995-м его отправили в колонию, откуда он пытался сбежать, сделав подкоп. Его поймали и снова посадили. На свободу он вышел в 2002.

Убил из-за измен

Второй избранницей Алексея Громова стала Таня Палкина, они стали встречаться в 2006 году. Девушка недавно освободилась из колонии, срок она получала за мелкое мошенничество. Из-за пристрастия к спиртному у нее отобрали ребенка.

«В момент относительного просветления она встретила Громова, и у них случился головокружительный роман, — рассказывают в подкасте „Дневники Лоры Палны“ ведущие. — Вот прямо любовь. И, несмотря на сомнительное прошлое Палкиной, Лехa перевез ее к себе, содержал, дарил ей цветы и одежду. Ему казалось, что у него наконец-то началась новая счастливая жизнь».

Мать Громова говорила ему, что невестка изменяет, но он не верил. Позже он узнал, что Татьяна заразила его сифилисом. Подавать вида, что всё знает, не стал. Через месяц Алексей позвал Таню съездить в Тверскую область на выходные.

Пара добиралась с пересадками, остановились отдохнуть на железнодорожной станции Пищалкино. Алексей задремал, Татьяна как будто почувствовала неладное и ушла. Девушка успела пройти пешком всего километр вдоль путей.

Громов проснулся и озверел. Он бросился искать Таню, и ему удалось ее найти.

«Маньяк догнал ее, убедил свернуть с путей и привел на опушку, — говорится в подкасте. — Когда Таня повернулась к нему спиной, он выхватил из сумки молоток и начал бить ее по голове».

Таня умерла на месте. Громов бил ее до тех пор, пока не треснул череп. Мужчина хладнокровно оставил Таню и вернулся в Любим. Родственникам убитой он сказал, что Таня исчезла.

Алексей Громов на следственном эксперименте показал, как нанес удары своей жертве Источник: оперативные материалы, предоставленные для 76.RU

«Несколько месяцев он вполне убедительно изображал несчастного , покинутого и обманутого мужчину. А потом внезапно закрутил роман с Людой, родной сестрой Тани», — рассказывают в подкасте.

— Людмила замечала, что Громов иногда находился «не в себе». Он замыкался, отказывался вступать в разговор, сжимал кулаки или «хрустел» челюстями, — вспоминают в беседе с 76.RU следователи показания Люды.

Громов был уверен, что тело Тани сложно опознать из-за жутких ран головы. Спустя несколько месяцев труп девушки нашли. На опознание вызвали Людмилу. Когда девушка вернулась домой, она рассказала все Громову, а он неожиданно сказал: «Да, это она — Танька» . Сестру всё это очень насторожило, а сожитель куда-то торопливо ушел. После этого Громов просто исчез, его сразу объявили в розыск.

Поймали его только в 2011 году уже после… пятого убийства. Спустя пять лет. После ареста Громов уверял, что не хотел убивать возлюбленную Таню, а намеревался ее «проучить», бросив в другой области без денег. Контроль он потерял именно из-за того, что Таня посмела сбежать, бросив его спящим на станции.

Громов на следственном эксперименте на той самой опушке, где убил Таню Источник: оперативные материалы, предоставленные для 76.RU Со следствием Громов активно сотрудничал и досконально показал, как действовал Источник: оперативные материалы, предоставленные для 76.RU

Убил медсестру из-за ревности

Скрывался Алексей Громов недалеко от Любима — в соседнем Ярославле. Там в 2008 году он познакомился с 28-летней медсестрой Настей Левицкой. Он просто подал объявление в газету, что ищет женщину, а Настя откликнулась.

«Она тоже страдала от одиночества, родные жили далеко, а завязывать дружеские отношения у Насти не получалось, — рассказывают в „Дневниках“. Пара съехалась и даже планировала детей».

Однако уже через месяц отношения испортились, и Настя сама предложила Громову расстаться, сохранив дружеское общение.

26 мая 2008 года Громов вызвался помочь Насте починить у нее дома водопроводную трубу. В квартире он увидел незнакомого мужчину — Настя уже встречалась с другим. Громов сохранял спокойствие и даже остался ночевать у Насти в тот день.

Утром Громов стал ссориться с Настей. По данным 76.RU, этот конфликт Громов описал так:

— Вот ты у меня остался, а почему в постель со мной не лег?

— Так видел, что ты уже нашла мне замену.

— Ну ты и придурок!

После этих слов Громов схватил с тумбочки шило и молоток. Шило он вонзил в грудь, а молотком ударил по голове жертвы. Когда Настя умерла, он перетащил ее тело в ванну и набрал воду. Он хотел изобразить несчастный случай, якобы в ванной Настя упала и разбила голову.

«Настю хватились на работе на следующий день, коллеги ей писали, стучали в дверь, а через неделю из квартиры медсестры стал доноситься запах, — рассказывают в подкасте.

Дверь взломали, и полицейские со спасателями обнаружили в наполненной водой ванне вздувшееся женское тело с разбитой головой. Первоначальная инсценировка Громова сработала, следователи решили, что это несчастный случай. Но потом судмедэксперт обнаружил на шее Насти следы от шила, и дело возбудили по статье «Убийство»».

Могила медсестры Анастасии Источник: оперативные материалы, предоставленные для 76.RU

Последние две жертвы — дочь и мать

Алексей Громов опять сбежал и скрывался до 2011 года. Он переехал в Орел и в марте 2009 года познакомился с Оксаной Поповой, соврал ей, что родом из соседнего города. Спустя некоторое время Оксана увидела в паспорте ярославскую прописку Громова, но не стала задавать лишние вопросы. Пара была счастлива, а в мае 2009-го Оксана забеременела. Однако ее мать настаивала на аборте, и девушка послушалась. Громов затаил злость на тещу, но ничего не говорил.

В начале 2010 года Оксана снова была беременна, пара готовилась к рождению ребенка. В октябре Оксана родила дочку.

«Оксана и Алексей вместе с дочкой переехали к матери девушки, и это была ошибка, потому что за следующие полгода отношения в семье просто катастрофически ухудшились, — рассказывают ведущие подкаста „Дневники Лоры Палны“. — Бытовуха, неустойчивый заработок Громова, воспитание дочки — ругались из-за всего, жили в очень тесных, неприятных условиях. 8 февраля 2011 года Оксана в очередной раз поругалась с матерью. Громов попытался как-то их успокоить, но кто-то из них в сердцах сказал: „Ты тут никто“ . Это послужило триггером. Он пошел на кухню за ножом».

По данным 76.RU, в этот раз оскорбления Громова задели очень сильно. Он ударил жену ножом в спину несколько раз. Когда она упала, Громов этим же ножом ударил мать Оксаны. Потом он схватил топор и стал бить им мать Оксаны. После кровавой расправы мужчина покормил маленькую дочь и уложил ее спать . Уснул и сам, не обращая внимания на то, что квартира залита кровью, а тела лежат рядом.

Утром Громов укрыл тело жены одеялом, под голову подложил подушку. Он открыл все окна, дочку положил в дорожную сумку. Взял свидетельство о рождении дочери, в котором в графе «отцовство» стоял прочерк. Мужчина вписал туда свою фамилию.

Громов забрал дочку, с пересадками доехал до родного Любима и пришел к матери.

Сдали соседи

Соседи матери Алексея удивились внезапному появлению у нее ребенка. Тем более сам он в Ярославской области числился в розыске.

«Соседи удивились, потому что внезапно у пожилой женщины появился младенец. Об этом они сообщили участковому, потому что это показалось им подозрительным, — рассказывают ведущие подкаста. — А дальше всё очень просто. Мать Алексея призналась, что это ее внучка, а младенца привез сын, который, как мы помним, в розыске за убийство Тани Палкиной. Из свидетельства о рождении следователи узнали, что девочка из Орла, и попросили коллег проверить ее мать. Проверка закончилась обнаружением двух трупов. 16 февраля Громова задержали. Он, кстати, к этому времени просто парадоксальным образом успел познакомиться с новой женщиной ».

Вину маньяк признал полностью во всех пяти убийствах.

Действующий тогда руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ярославской области Юрий Болдырев так комментировал дело: «Он активно участвовал в следственных действиях. Он досконально на проверках, на месте и в следственных экспериментах показывал, как он совершал преступления». Слова следователя приводил портал «Мир 76».

Во время следствия Громов прошел психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым .

Во время оглашения приговора в 2012 году Алексей сказал судье, что убивал из-за оскорблений в его адрес:

— Так зачем ты убивал, когда мог просто уйти?

— А как по-другому? По-другому нельзя.

Серийному убийце суд назначил пожизненный срок. Телеканал «Япервый» взял у Громова небольшое интервью. Мужчина сравнил свои преступления с «войной», где в качестве «противников» были его сожительницы.

Громов после ареста Источник: телеканал «Япервый»

«Я считаю, что его наказание справедливо. Не хочу ничего знать ни о нем, ни о его семье. Не хочу вспоминать то, что было», — сказала после приговора порталу 76.RU мать убитой медсестры Насти Левицкой Ирина.

«Ни взысканий, ни поощрений»

Отбывать пожизненное Громова отправили в прикамскую колонию особого режима «Белый лебедь». Там он сидит почти 14 лет. Проверенный источник 59.RU анонимно рассказал, как сидит российский Синяя Борода.