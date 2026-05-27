В Ярославле вынесли приговор депутату областной думы. Сколько лет ему дали

В Ярославле вынесли приговор депутату областной думы, 49-летнему Михаилу Писарцу. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере. В Красноперекопском районном суде ему назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Заседание прошло 26 мая 2026 года.
«Основное наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, дополнительно назначены штраф в размере 400 тысяч рублей и лишение права занимать определённые должности сроком на два года. Апелляционная жалоба будет подготовлена. Приговор пока ещё не изготовлен и не выдан ни защитнику, ни Михаилу Борисовичу Писарцу, поэтому, как только мы его получим, сразу изучим. У нас есть 15 дней на подготовку жалобы, и она обязательно будет подана», — рассказал в разговоре с 76.RU адвокат депутата Михаил Каплин.
Как сообщили 76.RU в Ярославской областной думе, сейчас Михаил Писарец всё ещё сохраняет депутатские полномочия. Лишить его мандата может только Дума после вступления обвинительного приговора в законную силу.
При этом «Единая Россия» приостановила членство Писарца в партии еще в июне 2025-го.
Подробности уголовного дела
Напомним, уголовное дело в отношении депутата Ярославской областной думы возбудили в июне 2025 года по статье о мошенничестве. Через несколько месяцев, в октябре, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 43 миллионов рублей.
Что известно про Михаила Писарца
Михаилу Писарцу 49 лет. По образованию он юрист.
Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. В частности, возглавлял в области партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого созыва (2017–2022 годы).
В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной думы. Работает в региональном парламенте на постоянной основе — за зарплату. До задержания занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, был членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.
В годы работы Писарца в АО «Центр» начался процесс подготовки Центрального рынка к продаже, правда, спустя некоторое время от намерений отказались. К идее о продаже вернулись в 2025-м, уже при новом руководстве.
По версии следствия, Писарец, занимая должность директора акционерного общества «Центр», которое управляет Центральным рынком, с 2019 по 2023 год, заключил фиктивные договоры купли-продажи более 70 единиц специализированной техники, принадлежавшей предприятию. При помощи пособника технику вывезли со стоянки, чтобы перепродать.
«В результате противоправных действий в июне — сентябре 2023 года акционерному обществу, учредителем которого является муниципалитет города Ярославля, причинен ущерб в размере более 43 млн рублей», — ранее сообщали в прокуратуре Ярославской области.
Кстати, в процессе следствие переквалифицировало уголовное дело депутата с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Выйдя из-под домашнего ареста, на котором депутат находился с июня по август 2025 года, он вернулся на свою работу в Ярославскую областную думу.
До суда, который прошел 26 мая 2026 году, Михаил Писарец находился под подпиской о невыезде. После оглашения обвинительного приговора его взяли под стражу.
Всю информацию об этом уголовном деле публикуем в специальном сюжете.
Достижения
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев
Словесный поток
Написать 1000 комментариев