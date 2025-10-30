НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Депутата Ярославской областной думы обвинили в растрате 43 млн рублей

Депутата Ярославской областной думы обвинили в растрате 43 млн рублей

Уголовное дело рассмотрят в суде

474
Депутату Ярославской областной думы утвердили обвинительный приговор

Источник:

«Ярославская областная дума» / Vk.com

Депутату Ярославской областной думы утвердили обвинительный приговор

Источник:

«Ярославская областная дума» / Vk.com

Прокуратура Ярославской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате 43 миллионов рублей. 48-летний депутат областной думы Михаил Писарец обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

По версии следствия, Писарец, занимая должность директора акционерного общества «Центр» с 2019 по 2023 год, заключил фиктивные договоры купли-продажи более 70 единиц специализированной техники, принадлежавшей предприятию. При содействии пособника техника была вывезена со стоянки для последующей перепродажи.

«В результате противоправных действий в июне — сентябре 2023 года акционерному обществу, учредителем которого является муниципалитет города Ярославля, причинен ущерб в размере более 43 млн рублей», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура предъявила Писарцу гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. Уголовное дело рассматривается в Красноперекопском районном суде Ярославля.

Напомним, ранее стало известно, что следствие переквалифицировало уголовное дело депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Выйдя из-под домашнего ареста, на котором депутат находился с июня по август 2025 года, он вернулся на свою работу в Ярославскую областную думу.

Что с пособником

7 октября 2025 года первый заместитель прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника преступления. По данным 76.RU, это 49-летний ярославский бизнесмен, глава крестьянского фермерского хозяйства.

«По версии следствия, в июне — сентябре 2023 года обвиняемый по просьбе директора акционерного общества „Центр“ нашел подставное лицо для подписания фиктивного договора купли-продажи специализированной техники, принадлежащей обществу. После заключения сделки он организовал вывоз 73 единиц техники на подконтрольные стоянки для последующей перепродажи», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По версии обвинения, часть вырученных от продажи денег бизнесмен присвоил себе, еще шесть миллионов передал Михаилу Писарцу. Спустя несколько месяцев он вернулся к обсуждению сделки. В то время Писарец уже перестал работать в АО «Центр». Обсуждать сделку пришлось с новым руководителем, на тот момент с Василием Ломакиным. Кстати, сейчас он проходит свидетелем по делу ярославского депутата областной думы.

«Он [Михаил Писарец] убедил нового директора подписать дополнительное соглашение к ранее заключенному договору купли-продажи о передаче в числе специализированной техники автокрана стоимостью 450 тысяч рублей, заведомо зная, что денежные средства на счет организации перечисляться не будут», — добавили в прокуратуре.

Всю информацию об этом уголовном деле публикуем в специальном сюжете.

Кристина Геворкян

корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
8
Гость
1 час
Со 159-4 спрыгнул и вернулся в Думу, прекрасно 👌
Гость
1 час
Скрепно, только мало что то стырил
Читать все комментарии
