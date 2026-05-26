«Я думала, что в нашей семье наступит мир»: первое заседание по делу об убийстве супругов Тарховых превратилось в семейную драму

Исторический зал Самарского областного суда давно не видел такого аншлага. Два десятка журналистов, адвокаты, потерпевшие и просто зрители заняли все места. На скамье подсудимых — 31-летняя Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих деда и бабушки, и 80-летняя Таисия Киселева. В зале — Людмила Тархова, мать Екатерины и дочь убитых, сидит в нескольких метрах от дочери и демонстративно отворачивается. «Мне неприятно находиться рядом с ней», — скажет она журналистам позже. Читайте репортаж 63.RU.

Прошло полтора года с того момента, как Самара узнала о страшном исчезновении бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи. Их тела так и не нашли. Но следствие считает, что внучка Екатерина вместе с сообщниками сначала отравила пенсионеров, затем расчленила, заморозила жидким азотом и выбросила останки в мусорные контейнеры. Звучит как сценарий фильма ужасов. В суде начали разбирать этот «фильм» по кадрам.

Екатерина потребовала посадить старушку

На первый взгляд, всё началось по стандартному сценарию. Прокурор зачитывает обвинение. Екатерина слушает, кивает. Потом слово дают потерпевшим — покупателю машины Натальи Тарховой и директору компании, где работал Виктор Тархов.

Фабулу дела зачитывали почти два часа

Екатерина берет слово и… просит суд ужесточить меру пресечения для 80-летней Таисии Киселевой (сейчас она под домашним арестом). Той самой, которая, по версии следствия, помогала продавать машину и изображала по телефону «бабушку Наталью».

— Если виноваты все, то и отвечать должны все, — заявила Екатерина. — Возраст здесь не оправдание.

Таисия Киселева (Метревели) в суде

Таисия Киселева, инвалид II группы, сидит рядом и молчит. Она лишь попросила суд разрешить ей гулять хотя бы 40 минут в день.

— Иначе я буду скоро полностью обездвижена, — сказала она тихо.

Судья выслушивает обеих. И принимает решение: Киселевой — продлить домашний арест, прогулки не разрешены. Екатерине — продлить пребывание в СИЗО. Обеим — на полгода. Очевидно, что судья понимает — процесс быстро не закончится.

Таисия полностью отрицает свою вину

«Я никого не резала»

В перерыве заседания Екатерина согласилась поговорить с журналистами. Говорила быстро, сбивчиво, иногда плакала, но в целом старалась держаться.

— Я признаю соучастие в убийстве, — сказала она с самого начала. — Но я никого не резала, к расчленению никакого отношения не имела. Я абсолютно к этому не причастна.

Екатерина Тархова пытается доказать, что она жертва

По ее словам, всё, что она делала, — это выполняла задания. Покупала что-то, приносила что-то, передавала. На вопрос, что именно она делала, ответ Екатерины был расплывчатый:

— Мне есть что сказать следствию. В этой части следствие уже разбирается, я уже дала показания.

Подделку документов Екатерина не отрицает.

— Да, доверенность была. Мой дедушка оформлял для меня доверенность по компании «Новитрек». Это было давно, задолго до всего.

Как выяснилось, данная доверенность действительно продолжала действовать и не была отозвана до момента, когда Виктора Александровича не стало. Об этом на допросе рассказал гендиректор «Новитрека» Сергей Ноздрачев.

Гендиректор «Новитрека» стал представителем потерпевшей стороны

Главное, что пытается донести Екатерина до всех присутствующих: она не планировала убийство. Ее втянули, обманули, использовали.

— Я никогда не имела никакого желания убивать своих бабушку и дедушку, — говорит она. — Потому что они меня вырастили, дали мне всё в этой жизни.

Екатерина Тархова не согласна со многими статьями обвинения

«Я думала, это магия»

Самая странная часть интервью — про гадалок и «жидкость». Екатерина утверждает, что ее заставили поверить в некое чудо.

— На меня оказывали психологическое давление, — говорит она. — Я попала в руки профессионалов.

На лице подсудимой практически нет никаких эмоций

Вот как это выглядело по ее версии. Появилась некая гадалка Зинаида в Грузии. Потом и Светлана Метревели, которую сейчас называют главной организаторшей ОПГ. И именно она предложила Екатерине «жидкость от Зинаиды».

— Для меня изначально это была жидкость от невероятной гадалки, которая спасет мою жизнь, спасет мою семью, поможет, чтобы у нас больше не было разногласий, — объясняет Екатерина. — Я думала, что просто в нашей семье наступит мир.

Мать подсудимой Людмила Тархова не смотрела в сторону дочери

Она добавляла эту жидкость в еду дедушке и бабушке. Фиксировала их состояние. Всё это происходило на протяжении нескольких месяцев.

— Я не понимала, что это яд. Я думала, что это магия.

— Доказательств того, что смерть наступила именно от этой жидкости, нет. Люди болели коронавирусом. У них было слабое здоровье. Может быть масса версий.

Екатерина путается и теряет логику повествования

То есть, она признаёт, что давала родным неизвестное вещество. Но не уверена, что именно оно их убило. И при этом признаёт соучастие в убийстве.

Слёзы? Нет

33 миллиона, о которых не говорят

Самое громкое заявление прозвучало почти случайно. Екатерина начала перечислять суммы.

— Я перевела 33 миллиона рублей за весь период общения с семьей Метревели, — сказала она. — Кому? Светлане, ее племянникам, Таисии Метревели. И другим людям, которых она указывала.

Екатерина Тархова охотно общается с прессой

Журналисты переглянулись. 33 миллиона — целое состояние.

— Я переводила за гадания, за повышение своей жизни, — продолжает Екатерина. — Я переводила за то, чтобы у меня не отобрали ребенка. Я переводила на лечение ее племянницы Варвары, сестры Ирины. Якобы она была больной раком и попала в аварию. Я переводила на операции Таисии Ивановне. Я переводила на телемаркетинг.

И добавляет с горечью:

— А в обвинении сегодня говорили только про подстаканник и крестик. Я перевела 33 миллиона. Почему это не озвучили?

Действительно, прокурор в первой части заседания подробно рассказывал, как Екатерина в 2024 году вынесла из дома деда серебряный подстаканник и позолоченный крест. О 33 миллионах в обвинении не было ни слова.

33 миллиона? Откуда они появились у Екатерины?

Зачем Таисия приехала в Самару

После с разговора о деньгах Екатерина внезапно переключилась на 80-летнюю старушку на скамье подсудимых. Внучка Тарховых уверена, что Таисия Киселева — не жертва обстоятельств, а активный участник той самой «грузинской мафии».

— Я уверена, что Таисия Ивановна приехала в Самару целенаправленно, — заявляет Екатерина. — Ее отправила сюда Светлана, чтобы прикрыть следы и отвести от себя взгляд.

Таисия была доставлена в суд под конвоем из дома

Она объяснила, почему так считает. Как оказалось, речь идет о роли «бабушки Натальи». Когда один из потерпевших, Григорий Гробер, покупал машину Тарховых, Екатерина позвонила якобы «бабушке» — и та подтвердила сделку. Голос, как опознал покупатель, принадлежал Таисии Киселевой. Но на тот момент он не мог этого знать и думал, что говорит с Натальей Тарховой.

По словам Екатерины, Киселева прекрасно знала, что происходит:

— Она всё отрицает, говорит, что не виновата. Но что ей остается? Суд прекрасно понимает, что человек меняет показания. Сначала говорит одно, потом — другое.

И здесь Екатерина снова возвращается к деньгам:

— Я переводила Таисии Ивановне на карту. Следствие это знает. Но почему-то не озвучивает.

Эта милая старушка уже была судима. За убийство собственного мужа в 90-х

«Я боюсь, что меня ждет худшее. Но я не сломалась»

На вопрос, как она себя чувствует и чего ждет от суда, Екатерина отвечает:

— Передо мной очень большой страх. Я осознаю, что меня ждет, и рассчитываю даже на самый худший вариант.

Но тут же добавляет:

— Меня еще не сломало. Я просто хочу жить ради своей семьи, которая у меня осталась. Пусть части моих самых близких уже нету, к сожалению, но остались всё равно мама и сын.

Екатерина начинает плакать, только когда вопрос касается ее сына

«Мне стыдно перед мамой»

Однако отношения с матерью — Людмилой Тарховой, которую привезли в суд из ИК-15, где она отбывает срок за вымогательство — отдельная и очень болезненная тема.

— Мне стыдно, — говорит Екатерина. — Люди, которые вложили в меня столько… И вот просто появились какие-то моральные уроды, которые знали, что у меня есть недостаток материнской любви, что я всегда нуждалась в своей матери.

Тархова украдкой смотрела на мать, но та отворачивалась

Глаза Екатерины наполняются слезами.

— Мама меня всегда предупреждала, что малейшая ошибка в нашей семье может иметь критические последствия. В принципе, что и получилось.

Сегодня они впервые за долгое время оказались в одном помещении. Екатерина признаётся, что ей было страшно.

— Когда я попала в тюрьму, страшно стало всё. Но сегодня было особенное волнение.

Людмила же во время заседания демонстративно отворачивалась от дочери.

Людмила Тархова очень изменилась за 3,5 года в колонии

Сын должен жить с отцом или в детдоме?

Отдельная история — судьба семилетнего сына Екатерины. Мальчик сейчас живет у крестной Елены Б. Биологический отец, гражданин Израиля Влад Пасек, добился признания отцовства через суд. Он хочет забрать сына к себе.

Екатерина поддерживает это решение. Елена Б. — тоже за. Они считают, что так ребенок сможет начать новую жизнь, вдали от всей этой истории.

А вот Людмила Тархова, бабушка мальчика, считает иначе. Она сказала нашему корреспонденту в приватной беседе:

— Я хочу, чтобы ребенок был в детском доме. Ни с Еленой, ни с отцом. Вы просто плохо знаете Елену. Как я выйду из колонии — заберу его и буду воспитывать сама.

Людмила Тархова против того, чтобы ее внука увезли в Израиль

«Бабушка и дедушка, простите»

В конце интервью Екатерина говорит:

— Мне стыдно перед бабушкой и дедушкой. Я никогда это не забуду. Сколько бы лет ни прошло. Я не хотела. Я не планировала. Я просто доверилась не тем людям. Я надеюсь, что Бог их накажет. Я свои страдания уже несу. А они — еще нет.

«Они» — это семья Метревели. Светлана, ее племянник Дмитрий (они до сих пор в розыске) и Таисия Киселева, которая сидит рядом в суде и отрицает всё.