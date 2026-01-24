Поджидал у машины: обвиняемого в убийстве из ревности в Ярославской области отправили в СИЗО

В Ярославской области арестовали обвиняемого в убийстве из ревности Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Рыбинске Ярославской области отправили в СИЗО 40-летнего обвиняемого в убийстве из ревности. 24 января суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

«По версии следствия, вечером 21 января текущего года мужчина подошел к автомобилю, припаркованному на стоянке одного из многоквартирных домов по проспекту Ленина города Рыбинска, открыл водительскую дверь и нанес несколько ударов ножом сидевшему за рулем 32-летнему водителю. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Обвиняемого отправили в СИЗО Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Уголовное дело расследуют сотрудники следственного комитета. Ранее стало известно, что в момент преступления 32-летний водитель находился в своей припаркованной иномарке. 40-летний нападавший нанес ему удары ножом в грудь и шею, а затем скрылся. Но правоохранители быстро вычислили его и задержали.

В полиции ранее опубликовали видео признания мужчины. Он признался, что поджидал жертву неподалеку от автомобиля.

«После работы он пришел, сел в машину. И наступило такое действие с моей стороны», — рассказал задержанный.

По данным источника 76.RU, конфликт между мужчинами возник из-за их общей возлюбленной. Якобы, она сожительствовала с одним из них и при этом имела отношения с обоими.