Криминал Зарезал из ревности Поджидал у машины: обвиняемого в убийстве из ревности в Ярославской области отправили в СИЗО

Поджидал у машины: обвиняемого в убийстве из ревности в Ярославской области отправили в СИЗО

Правоохранители раскрыли детали ареста

402
В Ярославской области арестовали обвиняемого в убийстве из ревности | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области арестовали обвиняемого в убийстве из ревности | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области арестовали обвиняемого в убийстве из ревности

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Рыбинске Ярославской области отправили в СИЗО 40-летнего обвиняемого в убийстве из ревности. 24 января суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

«По версии следствия, вечером 21 января текущего года мужчина подошел к автомобилю, припаркованному на стоянке одного из многоквартирных домов по проспекту Ленина города Рыбинска, открыл водительскую дверь и нанес несколько ударов ножом сидевшему за рулем 32-летнему водителю. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Обвиняемого отправили в СИЗО

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Уголовное дело расследуют сотрудники следственного комитета. Ранее стало известно, что в момент преступления 32-летний водитель находился в своей припаркованной иномарке. 40-летний нападавший нанес ему удары ножом в грудь и шею, а затем скрылся. Но правоохранители быстро вычислили его и задержали.

В полиции ранее опубликовали видео признания мужчины. Он признался, что поджидал жертву неподалеку от автомобиля.

«После работы он пришел, сел в машину. И наступило такое действие с моей стороны», — рассказал задержанный.

По данным источника 76.RU, конфликт между мужчинами возник из-за их общей возлюбленной. Якобы, она сожительствовала с одним из них и при этом имела отношения с обоими.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Гость
20 минут
40 лет, а ума нет. 🤕
Рекомендуем